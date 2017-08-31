Что пить после бани

«БАБУШКИНА РАДОСТЬ»
Требуется: 2 стакана перечной мяты, 1 ст.л. ромашки, мед, 1 л воды.
Способ приготовления: мяту и ромашку смешайте, затем засыпьте травы в кипящую воду на 2 минуты. В закрытой посуде чай должен настояться. Перед употреблением его нужно процедить. Еще полезнее и вкуснее пить его с медом.
«МЯТНАЯ СВЕЖЕСТЬ»
Требуется: 3-4 ст.л. сушеной мяты, 1 л воды, сахар, лимон.
Способ приготовления: мяту предварительно просушите в сухом, закрытом от прямых лучей солнца месте. Потом засыпьте в кипящую воду. Дайте напитку как следует прокипеть в течение 3 минут. Снимите с огня и оставьте чай настояться ароматом, минут 10-15 будет достаточно. Лучше потом чай процедить. К нему можно добавить сахар и лимон. Хорошо бросать по нескольку листков мяты в заварочный чайник и при приготовлении обычного черного чая. Чай с мятой традиционно считается полезным, успокаивающим и противовоспалительным и, конечно, он просто ароматен и вкусен.
«ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ»
Требуется: 3 ст.л. ложки сушеного цвета липы, мед, 1 л воды.
Способ приготовления: вскипятите воду и приготовьте отдельную неметаллическую посуду, засыпьте туда липовый цвет и залейте его кипятком. Настаивать надо около получаса, после этого чай готов.
«КУСТ СМОРОДИНЫ»
Требуется: 1 ст. л. чайного листа, 1 ст. листьев смородины, 2 л воды, сахар.
Способ приготовления: листья смородины промойте проточной водой, затем их следует измельчить ножом. В заварной чайник ссыпьте имеющиеся компоненты: чайный лист и листья смородины (для усиления вкуса и запаха можно добавить и ягоды смородины). Залейте смесь кипятком. Напиток должен настояться в теплом месте, через некоторое время он готов. Вам остается лишь добавить сахар по вкусу. В народе существует рецепт ароматного чая и из почек смородины. Приготовить такой чай можно только ранней весной, когда листья смородины еще не распустились. Заваривается он из свежесобранных почек смородины.
«НАСЛАЖДЕНИЕ»
Требуется: 1 ст. ягод шиповника, 1 л воды, сахар по вкусу.
Способ приготовления: свежие или просушенные ягоды шиповника промойте водой и засыпьте в специальную посуду. Залейте шиповник водой, доведите до кипения. Затем оставьте чай покипеть в течение 5 минут. Затем снимите с огня, позвольте чаю настояться ароматом и вкусом шиповника. По прошествии 20 минут настой готов. Его можно пить с сахаром или медом.
Украину обрекли на раздел
Не принимая Украину в ЕС, Брюссель обрекает ее на печальную судьбу: ведь он может повторить с ней советско-германский сценарий по разделу Польши от 1939 года.
«Железному коню» в ценник не смотрят?
Судя по рейтингам популярности и спроса на автомобили в России, наши сограждане при покупке машин далеко не всегда делают выбор из соображений экономии.