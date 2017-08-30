Украину обрекли на раздел

Выступая перед послами стран-членов ЕС, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер особо подчеркнул, что Украина не является частью европейского ансамбля. Он фактически поздравил себя и окружающих с тем, что та война, которая ведется на территории страны, не имеет никакого отношения к Евросоюзу.

Примечательно, что за два дня до декларации Юнкера высказался и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Он заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Позиция обоих высокопоставленных чиновников явно согласована: еще полтора года назад, в первой половине марта, Юнкер выступал в Гааге на 14-х чтениях имени Норберта Шмельзера и утверждал, что «Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО».

Эта тяжелая для официального Киева весть, по сути, подрывает всю программу евроинтеграции, задуманную еще 25 лет назад, в момент развала Советского Союза. Фактически это звучит как «приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Напомним, что соглашения о поэтапной интеграции Украины с Евросоюзом были подписаны в 2014 году, но начали действовать только в нынешнем (для этого требовалось согласие всех стран-членов ЕС, и некоторые тянули до последнего - особенно Нидерланды, где 61% жителей проголосовали против ратификации на специальном референдуме). В результате, конечно, все подписали - но есть неприятный нюанс: любая страна имеет право передумать, и тогда соглашение о евроассоциации утратит силу.

Однако крах надежд Петра Порошенко еще более трагичен для него лично и для всего нынешнего официального Киева, чем может показаться на первый взгляд. Для более ясного понимания перспектив своей интеграции с ЕС украинские политики уже давно могли бы проанализировать попытки вступления в Евросоюз такой мощной региональной державы, как Турция. Еще 12 сентября 1963 года эта страна подписала Соглашение об ассоциации с ЕЭС - тогда не политическим, а лишь экономическим альянсом.

Но по прошествии более пяти десятилетий, воз, как говорится, и ныне там. Европа готова пойти на открытый скандал с Анкарой, но упорно отказывается видеть ее в составе европейского концерта наций. И вот теперь, согласно опросу населения Турции, уже более 70% ее граждан не верят в евроинтеграцию - да и в принципе не хотят ее.

Трагедия Украины усугубляется еще и тем, что, оказавшись за стенами Брюсселя, это государство должно остаться один на один со своей могучей восточной соседкой Россией. Более того, для Киева теперь невозможно говорить о создании «санитарного кордона» от моря до моря, что, кстати, означало бы фактическое возрождение геостратегии Польско-Литовского королевства эпохи начала XVII века. Теперь другие бывшие члены альянса той исторической эпохи глубоко интегрированы и в НАТО, и в Евросоюз. Соответственно они явно не захотят продвигать интересы Киева, так как сами уже надежно защитили свои интересы.

Тут, кстати, просматривается вполне прагматичный интерес членов Евросоюза. Во-первых, вступи Украина в Трансатлантический альянс и/или ЕС, члены этих структур будут вынуждены оказать ей политическую поддержку и - что немаловажно - существенную экономическую и финансовую помощь. В сущности, на этом и строился политический курс Порошенко. Но в таком случае этой помощи будут лишены бедные восточноевропейские соседи Киева - Румыния, Болгария и Польша. Разумеется, никто из них не проголосует за подобное решение даже под страхом смертной казни.

Кроме того, ЕС не захочет пойти на обострение отношений с Москвой, с которой, вопреки навязанным США санкциям, европейский бизнес продолжает строить совместное экономическое пространство.

Наконец, никто не захочет иметь в составе европейского Союза людей, открыто исповедующих бандеровские взгляды, находящиеся после Волынской резни под абсолютным запретом в той же Польше.

Кроме того, территории, отданные в послевоенной Европе Киеву Сталиным, могут в один прекрасный день вернуться в лоно сопредельных с Украиной европейских государств. Предприимчивые венгры уже выплачивают своим этническим украинским соотечественникам ежемесячное пособие в размере 100 евро - весьма приличную по местным меркам сумму. А глава Европейского совета Дональд Туск в свою бытность польским премьером создал в Сейме комиссию по реституции отторгнутых у его страны в пользу Украины земель.

Получается, что, не принимая Украину в свой состав, европейцы обрекают ее на печальную судьбу окончательного распада: ведь Брюссель может спокойно повторить на украинской земле советско-германский сценарий по разделу Польши от сентября 1939 года, и вряд ли Петр Порошенко будет в силах этому помешать.

Автор: Александр Артамонов