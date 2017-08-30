Рюриково Городище в Новгороде оказалось древнее Рюрика на полвека

История Рюрикова Городища в Новгороде, которое не первое десятилетие изучают археологи, оказалась на полвека древнее, чем представлялось ранее: оно было основано еще до призвания варягов в 862 году, установила Новгородская областная археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН). "В ходе раскопок 2015 года впервые удалось обнаружить культурный слой под древнейшим укреплением Рюрикова Городища - валом, укрепленным бревенчатыми срубами. Этот культурный слой со следами пожара относится ориентировочно к VIII - первой половине IX века. Таким образом, история Городища "удревняется" как минимум на полвека, что доказывает факт существования здесь поселения до Рюрика", - рассказал ТАСС заместитель начальника экспедиции Иван Еремеев.

Институт истории материальной культуры РАН, расположенный в Петербурге, надеется на огласку в СМИ и соцсетях: "Древнейший культурный слой Рюрикова Городища может быть утрачен. Опасность для истории представляет проект реставрации Храма Благовещения в Новгороде", - об этом сообщает Институт истории материальной культуры РАН, надеясь на огласку тревожной ситуации в СМИ и соцсетях.

По сообщению пресс-службы института, древнейший культурный слой Рюрикова Городища в Новгороде, относящийся к VIII – первой половине IX века, был обнаружен его экспедицией, которая ведет исследования этого памятника под руководством члена-корреспондента Российской Академии Наук, профессора Е.Н. Носова уже более 40 лет. В 2016-м этот уникальный культурный слой может быть утрачен из-за несовершенства проекта реставрации храма Благовещения. План реконструкции, предусматривающий реставрацию руин храма XIV века и вскрытие фундамента XII века, разработан новгородской компанией ООО «Март» и утвержден Министерством культуры РФ.

На Рюриковом Городище сохранились конструкции двух храмов Благовещения: один из них, построенный в 1103 году, является вторым после Новгородского Софийского собора древнейшим храмом Северной Руси, второй датируется XIV веком и до нашего времени сохранились лишь его руины. Евгений Носов, начальник Новгородской областной археологической экспедиции ИИМК РАН: «В предлагаемом проекте не упоминается достаточно обоснованный вывод ученых о том, что церковь 1103 г была разобрана в XIV веке из-за того, что первые зодчие установили храм на засыпанный ров. Проект не учитывает необходимость обязательного археологического изучения культурного слоя, предлагая только расчистку архитектурных остатков. Таким образом, благородная идея сохранения одного объекта культурного наследия может оказаться пагубной для другого. Сейчас этот культурный слой Городища может быть уничтожен, и его изучение оказывается под угрозой из-за того, что планы реставрации храма Благовещения просто не учитывают его существования. Создается угроза и для культурного слоя XII-XVIII вв, хорошую сохранность которого зафиксировали наши раскопки 2013-2014 гг. Кроме того, практически у стен храма наверняка находятся средневековые захоронения и остатки построек».

Иван Еремеев, заместитель начальника экспедиции ИИМК РАН: «Культурный слой VIII - IX вв. со следами пожара, был обнаружен экспедицией ИИМК РАН в 2015 году в ходе раскопок древнейшего укрепления Рюрикова городища – вала, укрепленного бревенчатыми срубами. Нам удалось установить, что срубы уходят под руины храма Благовещения и обнаружить культурный слой под валом. Это находки «удревняют» историю Рюрикова городища как минимум на полвека и доказывают факт существования здесь поселения до Рюрика. Если в проект не будут внесены коррективы, уникальный культурный слой, который раскрывает нам историю существования Новгорода в период до прихода Рюрика, будет утрачен. Проект требует изменений, которые учитывают наличие этого культурного слоя, и дают ученым возможность для его полного изучения. Необходимо увеличить площадь раскопа относительно заложенной в проекте, чтобы полноценно исследовать археологические объекты, расположенные вплотную к фундаментам храмов и под ними. Проект предполагает разборку колокольни XIX века, однако в планируемый раскоп не полностью включена территория, занимаемая ею - это площадь не менее 30 кв. метров. Не учтено и реальное положение в грунте отколовшейся части фундамента лестничной башни храма 1103 г, часть которой была зафиксирована в Благовещенском раскопе экспедиции ИИМК РАН в 2013-2015 гг.

Башня вообще никак не учтена в проекте, хотя ее упавшая часть, безусловно, требует полноценного исследования. По нашим расчетам, для этого необходимо прирезать не менее 20 кв. метров с северной стороны раскопа. Если не внести эти коррективы и проводить работы по нынешнему плану, то упавшая башня, несомненно, будет повреждена. В проект необходимо включить исследования фортификационных сооружений IX века, примыкающих к северной стене храмов XII и XIV вв. и частично уходящих под здания. На сегодняшний день он не предполагает изучения культурного слоя под ними. (Раскопки фортификационных сооружений Городища экспедиция ИИМК РАН проводит с 1999 года, и этот опыт уникален). Также необходимо запланировать археологические исследования на месте пожарных резервуаров в центральной части Городища. Проект, разработанный компанией ООО «Март», создает угрозу для культурного слоя и исторического наследия, в том числе и потому, что предполагает использование механизированного способа планировки грунта в то время как на подобных объектах можно использовать только метод ручной переборки и промывки культурного слоя.