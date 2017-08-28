КНДР достанет американцев из-под воды

Пхеньян провел новые испытания баллистической ракеты средней дальности класса «Хвасон-12», которая пролетела 2,7 тыс. км и упала в Тихий океан в 1180 км восточнее японского острова Хоккайдо. На время пролета ракеты над Японией правительство объявило тревогу: гражданское население укрылось в бомбоубежищах, а движение общественного транспорта было приостановлено.

Между тем глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что будут и новые испытания ракет этого класса в Тихом океане, а северокорейский флот в скором времени проведет учения в ответ на состоявшиеся морские маневры объединенных флотов США и Южной Кореи (операция Ulchi - Freedom Guardian). В свою очередь, президент США оценил посыл Пхеньяна, как «громкий и понятный». Сам Ким Чен Ын расценивает прошедший пуск ракеты как «первый военно-тактический шаг» его страны «по сдерживанию Гуама». Слова северокорейского лидера о том, что нынешний пуск - «прелюдия к Гуаму », были процитированы южнокорейским информационным агентством Yonhap.

Пентагон считает, что Пхеньян располагает 12 межконтинентальными баллистическими ракетами класса «Хвасон-13», хотя уже и «Хвасон-12», только что упавший в тихоокеанской акватории, теоретически способен нанести удар по американской военно-морской базе на острове Гуам . Любопытно, что подавляющее большинство информационных агентств и прочих источников упорно пишут о наземных силах Северной Кореи, оценивая, например, численность ее армии в 1,8 млн призывников (сейчас под ружьем в стране находятся примерно 110 тысяч человек).

В то же время по непонятной причине уделяется крайне мало внимания флоту Северной Кореи. Многочисленные гражданские эксперты в лучшем случае рассказывают о «странных гибридах ракетных катеров и устаревших сторожевиков, похожих на антикварное российское судно «Сокол».

И только некоторые военные источники обратили внимание на то, что Северная Корея располагает впечатляющим подводным флотом. В принципе, в области дизель-электрическим субмарин она занимает первую строчку мирового рейтинга, причем речь идет не о старье, а о современных военных разработках. По этому классу подводных судов Северная Корея находится в первой пятерке флотов наряду с Россией, Китаем, Индией и, как ни странно, Ираном. Вот только краткий перечень основных типов северокорейских неядерных лодок: малые субмарины «Санг-О» (40 ед., разработка 80-х годов прошлого века); «Р-4» (10 единиц, совершенна настолько, что Южная Корея использует одну такую трофейную субмарину); а также дизельные подводные лодки класса «033» (20 единиц, по советской лицензии 60-х годов прошлого века).

Кроме того, северокорейский подводный флот вполне обстрелян, так как постоянно участвует в диверсионных и морских операциях. Например, в 2010 году он потопил южнокорейское судно береговой охраны «Чхонан».

Весьма тревожно, что, по имеющимся сведениям, в 2015 году был утрачен контроль над двумя третями подводного флота Пхеньяна - 50 вымпелов - который ушел с пунктов базирования в неизвестном направлении и более нигде не появлялся (!). От Южной Кореи поступила также информация о спуске на воду в июле 2014 года на северокорейской военно-морской базе Симпхо экспериментальной субмарины, способной нести баллистические ракеты.

Эта информация подтверждает решение Ким Чен Ына создать полноценную военно-морскую составляющую ядерной триады. Исходя из имеющихся данных, легко выявить явно неправильную оценку большинством СМИ реального уровня угрозы, которую несет в себе Северная Корея.

Предположительно Ким Чен Ыну не надо добиваться запредельного увеличения дальности полета его баллистических ракет . Он вполне способен дать приказ одной из своих субмарин-ракетоносцев подобраться вплотную к территориальным водам США или их военно-морской базе и оттуда провести скрытый пуск, максимально сократив время подлета боезаряда до цели. И похоже, что на этот сценарий у американских военных пока нет ответа. Причем уже сейчас в пределах поражения северокорейскими ракетами стационарного базирования теоретически находятся не только Лос-Анджелес, но даже Чикаго. В случае пуска из-под воды на максимальном приближении к американским территориальным водам (около 12 морских миль до побережья) под ударом будут и Вашингтон, и Нью-Йорк. На сегодня в мире заканчивается примат американской военной силы - начинается совсем другая эпоха. А как известно, человечество всегда ведет передел зон влияния при помощи войн.

Автор: Александр Артамонов