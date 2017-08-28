«Нет смерти, Ратибор»: языческий мультфильм для советских детей

Некоторое время назад иерей Алексей Рой из Пензенской епархии рассказал на православном телеканале «Союз», что неоязычество возникло еще в СССР - из-за генсека Юрия Андропова, по распоряжению которого якобы стали снимать мультфильмы, провоцирующие интерес к многобожию.

В качестве примера священнослужитель привел малоизвестный советский мультик «Детство Ратибора», вышедший на экраны в 1973 году и плохо знакомый современному зрителю. По словам иерея, он подвиг многих «обратиться к корням»: комсомольским функционерам «была поручена организация кружков и клубов неоязычников», члены которых впоследствии становились «волхвами неоязыческих деструктивных сект и клубов».

Между тем «Детство Ратибора» - это едва ли не единственный снятый в СССР мультфильм о языческой Руси (вряд ли можно причислить к ним «Снегурочку», ведь ее действие происходит в сказочной стране).

Создатель мультфильма - режиссер Роман Давыдов, хорошо знакомый большинству россиян по сказке «Маугли». Второй его страстью стала история. Плодом этого интереса явился цикл фильмов, посвященных древней и средневековой истории Руси. «Детство Ратибора» (1973) - о начале становления российской государственности, «Лебеди Непрядвы » (1980) - о Куликовской битве, «Сказ о Евпатии Коловрате » (1985) - о героической обороне Рязани против войск Батыя.

За основу «Детства Ратибора» взята одна из сюжетных линий исторического романа Валентина Иванова «Русь изначальная» о жизни славян в IV веке. При этом нужно сразу оговориться: сюжет лишь косвенно опирался на книгу и не являлся ее экранизацией как таковой.

В качестве эпиграфа в начале мультфильма используется вымышленная цитата «о доблести и мужестве русов и росичей», якобы принадлежащая Захарию Ритору (в мультфильме используется название якобы славянского племени «росичи» для событий VI века, хотя этноним «росы/русы» начал появляться на славянских землях только с середины IX века).

Сложно сказать, почему именно, но в 70-е и особенно в 80-е и в кино и в мультипликацию вошла мода на Средневековье - и русское, и зарубежное. Валом посыпались плачущие Ярославны из Франции, Даниилы заплечных боевых дел мастера из Галича, Русь Изначальная, Айвенго и Квентины с Дорвардами и т.п.

Что касается графики, то здесь следует отметить символизм в прорисовке персонажей. Поскольку в мультфильме славянским воинам (одетым, в основном, в белое) противостоят кочевники-хазары, то и показаны были враги не как люди, а как некие мифические человекоподобные существа в черных одеждах. Удачной находкой стало черное облако войны, увидев которое, отец Ратибора вместе с товарищами отправился на подмогу своим.

Художник-постановщик «Детства Ратибора» Виктор Никитин вспоминал: «Меня увлекла тема становления русского государства: молодая Русь глазами ребенка. Прочитал роман Валентина Иванова, на основе которого был написан сценарий. Материала не было никакого, зато было поле для фантазии. И когда меня спрашивали: «Откуда ты взял эти идолы? Разве они такими были?», я отвечал: «Не знаю! Мне так приснилось!» Помню, на худсовете обсуждали режиссерский сценарий, и я развернул раскадровку. Вдруг поднялся писатель Яковлев и сказал: «Я вам откровенно признаюсь, что был решительно настроен разругать эту идею. Но когда увидел рисунки, изменил свое мнение. Мне это показалось очень интересным».

Герои мультфильма - маленький Ратибор, его отец и мать, витязи и хлебопашцы, красивые, сильные и свободные росичи, верящие в добро и более всего на свете почитающие свободу, ошеломили зрителей разных поколений редкой по своей поэтике и патриотическому чувству интерпретацией культурой восточно-славянских племен.

Начинается мультфильм с панорамы капища-святилища славян , где стоят деревянные изображения славянских богов. За капищем видны лес, поле, река, село - все это земли «росичей». Звучит мягкая колыбельная песня, убаюкивающего новорожденного «росича» - Ратибора. В просторной избе мать качает маленького Ратибора в колыбели, а мужчины занимаются изготовлением домашней утвари и починкой оружия. Но вдруг приходит тревожное известие - в соседней деревне опасно заболел другой маленький «росич» - Мстислав. Анея (Анеюшка) - мать Ратибора - обладает даром исцеления, ведает силу трав, воды, огня, знает целительные заговоры. Надо спешить, несмотря на то, что уже поздний вечер. В сопровождении мужчин Анея скачет на коне в другую деревню, через темный лес и реку, и, призывая духов предков рода и богов, травами излечивает маленького Мстислава.

Ратибор растет и изучает мир. Отец его, сильный «росич»-воин, учит сына езде на лошади, стрельбе из лука, рассказывает историю «Роси/Руси», а Ратибор с огромным любопытством внимает ему. Главное, что должен понять человек, родившийся на «Роси/Руси» - «смерть не страшна, страшна жизнь в неволе». Этому учит маленького Ратибора его отец. Павших в битве за свободу росичей хоронят по славянскому обычаю - складывают погребальный костер, в руки павшего воина вкладывают оружие. «Живя для жизни, «росич» всегда выбирает свободу - нет смерти, Ратибор» - эти слова отца навсегда останутся в памяти Ратибора.

Ратибор познает окружающий его мир - славянский род живёт единым целым с природой, бережно заботится о земле, возделывая её. Основная забота старших - о будущем своего рода. «Придёт беда аль нет, а ты паши да сей. Верить надо в лучшее, жизни ждать» - учит Ратибора его дед.