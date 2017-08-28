Президент наводит марафет – Франция смеется

Более 25 тысяч евро за последние три месяца потратил на макияж новый, молодой и такой привлекательный президент Франции Эммануэль Макрон.

В принципе, этот поборник крупного капитала и ставленник международного банкирского сектора вообще не привык себе отказывать в «мелких» радостях жизни. Еще будучи министром экономики и промышленности в эпоху Франсуа Олланда, молодой Макрон свободно пользовался представительской карточкой своего ведомства для оплаты шикарных ресторанов, всяких незапланированных поездок, ну и ради столь незаменимого для его имиджа мейкапа. Еще в ходе президентских выборов союз правоцентристских партий подсчитал, что за последний год пребывания на посту министра Макрон умудрился выбросить на свои причуды не менее 110 тысяч евро.

Конечно, утренние мешочки под глазами и «гусиные лапки» никого не красят, но даже французы не привыкли, чтобы мужчина был так нежно озабочен своим обликом. Впечатляет не только сама статья расходов, но и детальный анализ затрат. Зарплата хорошего визажиста вряд ли превышает 5-7 тысяч евро в месяц. Таким образом, даже если представить, что хозяин Елисейского дворца заплатил стилисту 10-15 тысяч евро (что, согласитесь, немало), получается, на саму косметику он извел никак не менее 10 тысяч евро где-то за пару месяцев! Думается, многие женщины при чтении этих строк завистливо вздохнули. Но даже во Франции трудно себе представить, чтобы мужчина моложе 40 лет, не прибегая к косметическим операциям, сумел так разориться на самого себя дорогого.

Юмор в вопросах финансовой дисциплины нисколько не уместен, но одна версия, куда утекли деньги, проклевывается: в прошлом месяце заботливый супруг Макрон очень хотел узаконить траты и своей супруги, создав для нее ставку Первой леди. Французы категорически воспротивились, и бедная 64-летняя Брижит Макрон осталась без отдельного финансового обеспечения. В этой связи и возникает подозрение, что президент просто списывает средства на себя, а пользуется услугами визажиста совсем не он, а его немолодая половина. Ведь трудно себе представить, разглядывая ее безупречную внешность и очень дорогие наряды и сумочки, что все это приобретено на пенсию провинциальной учительницы.

Кстати, сам Макрон никакими доходами не обладает и так и не сумел отчитаться об источниках таинственных поступлений, когда полгода назад ему вменили в вину непонятные займы, предоставленные ему «тайными доброжелателями» фактически под нулевой процент.

Но и у нового главы французского государства, помимо возможных трат на внешность жены, существует яркая мания величия и зацикленность на собственной неотразимости. Как-то раз Владимир Путин выступил на одной из российских военных баз, и буквально на следующий день Эммануэль Макрон повторил удачный опыт коллеги, произнеся спич перед французскими военными на авиабазе южного военного округа страны. Как отметила французская оппозиционная пресса, в ходе выступления он буквально копировал манеру поведения президента РФ и его мимику, что в исполнении Макрона выглядело слегка комично.

Другим забавным примером излишнего внимания, которое молодой президент уделяет внешним эффектам, является его рассказ о том, как он жал руку президенту США. «Я очень крепко взял его за руку, сильно сжал и долго-долго ее тряс, чтобы он понял, насколько Франция независима и суверенна в принятии своих решений!» - взволнованно рассказал Макрон национальным масс-медиа. Комментируя этот пассаж, отметим физические данные Дональда Трампа и весьма бледно смотрящегося на его фоне французского лидера. Вряд ли американский лидер даже заметил усилия Макрона «сильно-сильно» пожать ему руку.

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В заключение отметим, что даже в эпоху недавней избирательной кампании, Макрон устраивал настоящие сцены своему окружению по поводу своей внешности. 7 мая, например, второй канал французского телевидения France2 «случайно» сделал прямое включение и показал гримерку только что избранного главы государства. Вся страна увидела, как тщательно и придирчиво красится ее новый избранник, готовясь к выходу на публику.

Франция смеется над своим лидером, но ведь нередко смех убивает политика надежнее самой меткой пули.

Автор: Александр Артамонов