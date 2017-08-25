«Железному коню» в ценник не смотрят?

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых распространенных в России иномарок, и на первом месте оказался Ford Focus (704,3 тыс. экземпляров на страну к началу июля). «Серебро» досталось японке Toyota Corolla (695,6 тыс. единиц), а замыкает тройку лидеров корейский Hyundai Solaris (637,7 тыс. зарегистрированных автомобилей).

В пятерку любимых иномарок россиян вошли также Renault Logan и KIA Rio (622,7 тыс. и 600,7 тыс. машин соответственно), а в десятку - Chevrolet Nivа, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Passat (368,3 тыс. шт.).

Разные ТОПы российского авторынка и автопарка появляются в СМИ чуть ли не ежедневно, но по заголовкам не всегда понятно, что они отражают.

Если, к примеру, говорить о предпочтениях автомобилистов, то в прошлом году они отдавались Renault Logan, прекрасно приспособившемуся к российским дорогам. И пусть внешность автомобиля зачастую вызывает нарекания, базовая триада для принятия решения «цена-качество-престиж» четко показывает, что именно эту машину россияне ценят превыше всего. Оно и неудивительно: «Логан» 2014 года выпуска в приличной комплектации и неплохом состоянии можно найти за 400 тыс. рублей и даже дешевле.

Далее в рейтинге потребительских симпатий следуют в порядке убывания полуродной (из-за импортного движка) внедорожник «Лада Шевроле», а за ним - работяга-фургон «Лада Ларгус», оснащенный кондиционером и даже подушками безопасности. Последние выделены особой рекламной строкой, и не стоит над этим смеяться: далеко не у всех родных «железных коней» air bags входят в штатную комплектацию.

По мере убывания предпочтений местной публики назовем Toyota RAV4 и Volkswagen Polo - они уже переехали из категории эконом в бизнес-класс. Вместе с ценой, конечно: она уверенно преодолела символический рубеж в 1 млн рублей.

В середине списка фигурируют «Лада Веста» - ну и Renault Duster. Самое удивительное, что эти машины менее популярны, чем вышеназванная продукция Volkswagen и Toyota, хотя стоят гораздо дешевле. Видимо, помимо цены россияне руководствуются еще и соображениями надежности, доступности и дешевизны техобслуживания.

На 8-м, 9-м и 10-м местах в порядке убывания значатся Kia Rio, «Лада Гранта» и Hyundai Solaris. Все три стоят существенно меньше 1 млн рублей, но все же оказались в самом низу первой десятки покупательского рейтинга.

Но это - оценки, основанные на симпатиях автомобилистов. И совсем другую картину рисуют реальные отчеты о продажах машин в нашей стране. Хотя в первой десятке там фигурируют те же авто, ранжир у них иной. На первом месте - Hyundai Solaris; далее идут в порядке убывания Lada Granta, Kia Rio, Renault Duster, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Toyota Rav4, Lada Niva, Lada Largus и, наконец, Chevrolet Niva.

Остается только порадоваться за завод в Тольятти, который сумел избежать закрытия и даже нашел новых зарубежных инвесторов. Дело в том, что французы забрались не только в рейтинги популярности автомобилей среди российских покупателей, но и в саму систему корпоративной собственности на «Ладу». По сути автоконцерн Renault-Nissan давно уже стал мажоритарным акционером завода.

Так что те «российские» машины, которые мы обнаружили в ТОП-10 нашего рейтинга, давно уже не российские - ни по комплектации, ни по дизайну, ни даже по станкам, стоящим в цехах. Этому глупо печалиться, потому что сейчас ни одна страна мира не производит машины для широкого потребителя без зарубежных поставок комплектующих и импортных ноу-хау. Вряд ли Россия должна стать исключением.

Есть и еще один важный показатель для рынка автопрома. Как известно, последние четыре года рынок медленно, но неуклонно сокращался, что связано с международными санкциями, больно ударившими по стране. Тем не менее в конце 2016 года, когда Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах машин в РФ, оказалось, что они составили 1,42 млн единиц - на 11% меньше, чем в 2015 году.

И все же падение не просто замедлилось, а фактически прекратилось. А хитрая франко-российская «Лада» умудрилась даже несколько нарастить объем продаж по моделям «Гранта» и «Веста». Остается надеяться, что тренд сохранится.

Автор: Александр Артамонов