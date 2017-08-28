«Армата» в новом камуфляже

Российская оборонка стремительно развивается и показывает отличные результаты. Отечественные технологии и проекты, реализация которых заставляет соседей нервничать, возможны даже несмотря на оборонный бюджет, меньший чем у некоторых оппонентов.

Самым, пожалуй, известным из недавних инновационных проектов стала платформа «Армата» , на базе которой разработаны и разрабатываются самые разные машины. Венец конструкторского искусства - грозная боевая техника способна стать самым настоящим королём поля боя. Машины на базе «Арматы» уже всполошили мировое сообщество, а иностранные эксперты наперебой говорят о том, что их разработки отстают от российских.

Интересно и то, что российская техника воюет, пожалуй, на всём земном шаре, в самых разных и сложных условиях. Оборонпром поставляет почти весь спектр техники за границу, где отечественная бронетехника и авиация пользуется отличным спросом, не говоря уже о различных моделях АК.

Не забываются, впрочем, и уже известные образцы вооружений, даже те, что были изобретены и выпущены ещё во время СССР. Россия и ранее модернизировала боевую технику, подстраиваясь под современные реалии. Теперь же глубокие модернизации для тех или иных машин ещё сильнее привязаны ещё и к возможному ТВД.

Так, «Уралвагонзавод» сравнительно недавно представил новый каталог продукции(ссылка в конце статьи). И в изображениях машин скрывается одна довольно интересная деталь – почти вся техника в нём представлена в песочном (пустынном) камуфляже.

Можно сказать, что УВЗ убил двух зайцев – «потроллил» противников операции в Сирии, опубликовав «Армату» в пустынном камуфляже и показал готовность подстраиваться под рынок интересующихся, а известно, что одни из первых в списках покупателей продукции – арабские страны.

Интересно, что у многих ближневосточных стран в парке техники присутствуют и более старые танки, чем те же 72-йки. Но и для них УВЗ приготовил обновки. Помимо внушительного набора техники на базе БПМ и Т-72, в списке присутствует Т-55, заслуженный старичок ближневосточных конфликтов. Однако в комплексе по модернизации обновилась СУО, появилось управляемая изнутри турель, и, что самое главное – расширился набор средств защиты. По желанию заказчика возможна различная доукомплектация танка приборами и системами по пяти вариантам. Выходит, что 55-ый может получить и активную защиту, что очень важно с учётом развития лёгких противотанковых средств.

Но отчего же в списке камуфлированных под «ближний восток» боевых машин появилась «Армата»? Ответ прост.

Никто не собирается отправлять «Арматы» воевать. Хоть и появлялись заявления о том, что техника на данной платформе в любом виде появится сначала у ВС РФ, никто не исключает того, что техника будет поставляться и за рубеж, но только в крупных масштабах. Как сказал Олег Сиенко на промышленной выставке «Иннопром», «Армату» и производные на этой платформе рассматривают для продажи за границу, но только после выполнения госзаказа. Что более важно, никто не собирается торговать технологиями: «Армата» будет продана только большой партией - не десять или двадцать машин и даже не сотня. Счёт идёт на тысячи машин: никто не намерен разбрасываться документацией и технологиями, продавая малое число машин.

Стоит отдать должное отечественным оружейникам: новинки удались на славу, и модернизации старичков как нельзя актуальны. Произведения российского ВПК давно в первых рядах по популярности, а после начала операции в Сирии Т-90, Т-72, Су и МиГи вовсе взлетели в рейтингах техники.

P.S. Кстати, ни один Т-90 ещё не был уничтожен в Сирии. Да, были видео с попаданиями, и на одном видео горел чехол на башне, но все танки удалось вернуть в строй. Среди экипажей танков потерь реально нет. В настоящее время можно утверждать, что Т-90 является самым лучшим планетарным танком, до тех пор, пока в деле все не увидят Т-14 "Армата".