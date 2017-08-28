«Армата» в новом камуфляже

Самым, пожалуй, известным из недавних инновационных проектов стала платформа «Армата» , на базе которой разработаны и разрабатываются самые разные машины. Венец конструкторского искусства - грозная боевая техника способна стать самым настоящим королём поля боя. Машины на базе «Арматы» уже всполошили мировое сообщество, а иностранные эксперты наперебой говорят о том, что их разработки отстают от российских.
Интересно и то, что российская техника воюет, пожалуй, на всём земном шаре, в самых разных и сложных условиях. Оборонпром поставляет почти весь спектр техники за границу, где отечественная бронетехника и авиация пользуется отличным спросом, не говоря уже о различных моделях АК.
Не забываются, впрочем, и уже известные образцы вооружений, даже те, что были изобретены и выпущены ещё во время СССР. Россия и ранее модернизировала боевую технику, подстраиваясь под современные реалии. Теперь же глубокие модернизации для тех или иных машин ещё сильнее привязаны ещё и к возможному ТВД.
Так, «Уралвагонзавод» сравнительно недавно представил новый каталог продукции(ссылка в конце статьи). И в изображениях машин скрывается одна довольно интересная деталь – почти вся техника в нём представлена в песочном (пустынном) камуфляже.
Можно сказать, что УВЗ убил двух зайцев – «потроллил» противников операции в Сирии, опубликовав «Армату» в пустынном камуфляже и показал готовность подстраиваться под рынок интересующихся, а известно, что одни из первых в списках покупателей продукции – арабские страны.
Интересно, что у многих ближневосточных стран в парке техники присутствуют и более старые танки, чем те же 72-йки. Но и для них УВЗ приготовил обновки. Помимо внушительного набора техники на базе БПМ и Т-72, в списке присутствует Т-55, заслуженный старичок ближневосточных конфликтов. Однако в комплексе по модернизации обновилась СУО, появилось управляемая изнутри турель, и, что самое главное – расширился набор средств защиты. По желанию заказчика возможна различная доукомплектация танка приборами и системами по пяти вариантам. Выходит, что 55-ый может получить и активную защиту, что очень важно с учётом развития лёгких противотанковых средств.
Но отчего же в списке камуфлированных под «ближний восток» боевых машин появилась «Армата»? Ответ прост.
Никто не собирается отправлять «Арматы» воевать. Хоть и появлялись заявления о том, что техника на данной платформе в любом виде появится сначала у ВС РФ, никто не исключает того, что техника будет поставляться и за рубеж, но только в крупных масштабах. Как сказал Олег Сиенко на промышленной выставке «Иннопром», «Армату» и производные на этой платформе рассматривают для продажи за границу, но только после выполнения госзаказа. Что более важно, никто не собирается торговать технологиями: «Армата» будет продана только большой партией - не десять или двадцать машин и даже не сотня. Счёт идёт на тысячи машин: никто не намерен разбрасываться документацией и технологиями, продавая малое число машин.
Стоит отдать должное отечественным оружейникам: новинки удались на славу, и модернизации старичков как нельзя актуальны. Произведения российского ВПК давно в первых рядах по популярности, а после начала операции в Сирии Т-90, Т-72, Су и МиГи вовсе взлетели в рейтингах техники.
P.S. Кстати, ни один Т-90 ещё не был уничтожен в Сирии. Да, были видео с попаданиями, и на одном видео горел чехол на башне, но все танки удалось вернуть в строй. Среди экипажей танков потерь реально нет. В настоящее время можно утверждать, что Т-90 является самым лучшим планетарным танком, до тех пор, пока в деле все не увидят Т-14 "Армата".
Эй, агрессор, дай денег!
Украина даже не попыталась скрыть, что официально присваивает России статус агрессора ради получения денег от МВФ.
Ted Travel прогорел, но это не страшно
По словам главы Ростуризма, компанию сгубило стремление максимально снизить цены на путевки.