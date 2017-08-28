Ангола одержала важную победу над «соросятами»

В Анголе произошли важные изменения. Эта страна небезразлична россиянам: многие из них в 80-х годах прошлого века выполняли там свой интернациональный долг, поддерживая МПЛА и уходящего президента Жозе Эдуарду Душ Сантуша. Западная пресса постаралась его демонизировать: еще бы - ведь на кону государственная нефтянка и ее возможная приватизация в пользу транснациональных компаний.

Выборы признаны состоявшимися и прозрачными

Всеобщие выборы прошли в Анголе 23 августа, став четвертыми после получения независимости от Португалии в 1975 году и третьими после окончания кровопролитной 27-летней гражданской войны в 2002 году. Их проведение контролировали 1200 международных наблюдателей. В итоге страна c населением в 28 миллионов человек выбрала новый парламент и нового президента.

Жозе Эдуарду душ Сантуш заранее снял свою кандидатуру, но сохранил за собой пост председателя правящей партии «Народное движение за освобождение Анголы» (МПЛА). Она и победила на выборах, набрав, по предварительным данным Национальной избирательной комиссии, 61% голосов. На следующих местах разместилась оппозиция - «Союз за полную независимость Анголы» (UNITA) и «Широкая конвергенция за спасение Анголы» (CASA-CE), набравшие 24,4% и 8,56% голосов соответственно. Остальные три партии не достигли проходного балла.

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МПЛА получит в парламенте 150 мест - квалифицированное большинство, которое позволит принимать законы, не оглядываясь на оппозицию. Несмотря на ее протесты, наблюдатели признали выборы прозрачными. Важной их особенностью стали высокая явка (72%) и прекрасная организация голосования.

«Процесс (выборов) был очень позитивным, потому что был прозрачным, демократическим, очень хорошо подготовленным», - сказал португальской газете Diario de Noticias один из наблюдателей - бывший министр иностранных дел и экс-посол Португалии в НАТО и Испании Антониу Мартиньш да Круш. Он отметил, что списки избирателей были представлены в электронном виде с фотографией каждого гражданина. Голоса подсчитывались в присутствии представителей всех партий и национальных и международных наблюдателей.

Новый президент - министр обороны

Несмотря на потерю 20 мандатов по сравнению с прошлым парламентом, МПЛА осталась сплоченной партией, тогда как оппозиция расколота и не располагает ясной программой вывода страны из рецессии.

Новым президентом автоматически становится кандидат от списка МПЛА - Жоау Лоуренсу, член партии с 1970 года, министр обороны, боевой генерал Вооруженных сил Анголы. Он столкнется с проблемами в экономике из-за резкого снижения нефтяных доходов, от которых страна в значительной степени зависит (продажа сырой нефти составляет 90% экспорта, 50% ВВП и 80% налоговых поступлений).

Поэтому неудивительно, что ВВП Анголы - при среднегодовом росте на 10% за последние полтора десятилетия - в прошлом году, по данным Всемирного банка, увеличился лишь на 1%. Инфляция достигла 42%, кванза обесценилась на 20%. Ухудшение макроэкономической ситуации сказалось на социальных выплатах: расходы на них за 2016 год упали на 8%.

Сейчас, после стабилизации продаж нефти на уровне 1,8 млн баррелей в день по прогнозируемой цене в 46 долларов за баррель, складывается более радужная перспектива. Ожидается, что ангольская экономика вырастет на 2,3% по итогам нынешнего года и на 3,2% в 2018 году (расчеты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Африканского банка развития), а доходы страны увеличатся - на 40,2% в энергетическом секторе, на 7,3% в сельском хозяйстве, на 4% в производстве, на 2,3% в строительстве и рыболовстве.

Главная проблема не решена за тучные годы

Ангольское правительство ставит вопрос о повышении минимального размера оплаты труда, который остается неизменным с 2014 года, и увеличения зарплаты в госсекторе примерно на 15% (именно такая инфляция ожидается в 2017 году), пишет Jornal de Angola.

Другой шаг, который правительство намерено сделать для сокращения расходов бюджета, - прекращение «в ближайшем будущем» субсидий производителям дизельного топлива и бензина.

Справедливости ради надо сказать, что это полумеры, а главная задача - уменьшение зависимости экономики от продажи нефти - за благополучные 15 последних лет осталась нерешенной. Впрочем, это проблема всех стран-экспортеров нефти.

Радует, что ангольцы предпочитают мирно решать экономические проблемы, а не поддаваться на перевороты «соросят» с предсказуемым результатом вползания в еще более тяжелую ситуацию. Признанные международным сообществом прошедшие выборы увеличивают внешний авторитет Анголы - не только политический, но и экономический. То есть можно ждать притока инвестиций на долгосрочную перспективу.

Заметим, что правительство Анголы выбрало российский банк ВТБ для второго выпуска евробондов, чтобы занять до 2 млрд евро на внешних рынках (первый выпуск состоялся в 2012 году, тогда были размещены семилетние евробондына 1 млрд долларов со ставкой купона 7%).

Автор: Любовь Степушова