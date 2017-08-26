Венгрия перешла на светлую сторону Европы

Владимир Путин приехал в Будапешт во второй раз за последние семь месяцев. И был принят там с распростертыми объятиями. Ларчик открывается просто, президент пообещал, что Россия полностью профинансирует строительство АЭС Пакш-2. Венгрии это выгодно, но выгодно ли России?

Проект Пакш-2 стартует в январе 2017 года

Правительство Виктора Орбана намерено повысить долю атомной генерации в своей энергосистеме с 40 до70 поцентов. Кроме того, благодаря осуществлению проекта АЭС Пакш-2 в Венгрии появится порядка 10 тысяч новых рабочих мест. "Это огромный стимул для нашей экономики",- подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июне на Петербургском международном экономическом форуме-2017.



Сейчас на данной АЭС эксплуатируются четыре атомных энергоблока, построенных в 1974–1987 годах с участием СССР. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков с реакторными установками по российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Большинство населения Венгрии поддерживает достройку комплекса АЭС, сообщила проектная компания MVM Paks II. Как показали результаты общенационального опроса, проведенного в нынешнем году, 54% респондентов поддержали проект, это очень высокий положительный показатель для мировых опросов.

"Все что касается финансирования известного проекта "Пакш", оно обеспечено — это 12 миллиардов долларов", — заявил в Будапеште Владимир Путин. В начале следующего года могут быть начаты работы уже на площадке, добавил президент. Ранее сообщалось, что деньги поступят в виде кредита сроком на 30 лет.

Брюссель пытался ставить проекту палки в колеса, однако премьер Виктор Орбан — не тот партнер, на которого можно надавить, просто пригрозив лишить субсидий или обвинив пособничестве "агрессору". Венгрия самодостаточная страна во всех смыслах. Поэтому в ноябре 2016 года Еврокомиссия завершила расследование соответствия проекта законам ЕС в области госзакупок с положительным для Будапешта решением, а в марте этого года прекратила расследование в части оказания государственной помощи проекту.

Дружба с Венгрией или брак по расчету?



Не надо думать, что Россия ничего не приобретет взамен, а лишь сползает в прежнюю советскую политику прикормки потенциальных друзей. Во-первых, атомная энергетика — это продвижение новейших российских технологий в мире. И не только в материальном аспекте, но и в ментальном, это обучение студентов-энергетиков в российских ВУЗах, и в геополитическом — это привязка к российским технологиям страны — члена НАТО. Венгрия теперь сто раз подумает, прежде чем одобрить военные действия против России. Можно сказать, что Будапешт перешел в статус наших невольных союзников в Европе, в возможно, и вольных.

Кроме того, Это в высшей степени доходный для государства бизнес. Госкопорация "Росатом" не попала под санкции, что не удивительно. Россия обладает собственными наработками в этой сфере по всему циклу ядерной энергетики — от проектирования — до поставки собственного оборудования, его обслуживания, поставки топлива, утилизации отходов. По итогам 2016 года компания вошла в десятку крупнейших налогоплательщиков России, уплатив 125,3 млрд. рублей (при выручке 864,6 млрд. рублей), пишет РБК.

И поскольку спрос на альтернативные источники электроэнергии растет, это перспективнейшее направление приложения мягкой силы России, экспорта ее влияния. На сегодняшний день за рубежом "Росатом" строит 34 энергоблока, среди них на АЭС "Куданкулам" (Индия), АЭС "Аккую" (Турция), Тяньваньской АЭС (Китай), АЭС "Ниньтхуан-1" (Вьетнам), АЭС "Руппур" (Бангладеш), АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия). Портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед по итогам 2016 года превысил $130 млрд и вырос на 20 процентов по отношению к 2015 году.

"Росатом, развивая свой новый статус глобальной атомной корпорации, в соответствии с лучшими западными коммерческими практиками осуществляет выход на североамериканский топливный рынок для АЭС", говорится в сводном годовом докладе правительства России за 2016 год, И это при том, что команда Трампа опять заговорила о мировой изоляции России. О чем вы, господа? Посмотрите на Венгрию.