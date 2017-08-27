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    • Опубликована
    • сегодня в 19:00

Ту-160М2: рождение новой легенды

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) участвует в модернизации российской стратегической бомбардировочной авиации. Компании Концерна разрабатывают решения для модернизации самолетов Ту-95 и Ту-160 и создания двух новых самолетов ПАК ДА и Ту-160М2. Последний должен стать своего рода переходным самолетом - на старой платформе будут реализованы возможности самых передовых разработок в области авионики и радиоэлектронной борьбы.

На вооружении дальней авиации России находится свыше 10 сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160. На настоящий момент это самые современные самолеты авиационного компонента ядерной триады России, которые также могут использоваться в качестве носителей современного высокоточного вооружения в неядерном оснащении. Этот самолет со взлетной массой до 275 тонн развивает максимальную скорость свыше 2000 километров в час и может брать на борт до 40 тонн боевой нагрузки, в том числе ядерные бомбы и стратегические крылатые ракеты. Это груз Ту-160 может доставить на расстояние до 10 тысяч километров от точки взлета.

Вооружение бомбардировщика составляют крылатые ракеты с ядерной или неядерной боевой частью X-55 (Х-555), радиус действия которых достигает 2500 км и новейшие российские крылатые ракеты Х-101, дальность которых превышает 4500 км.

Вторая жизнь “Белого лебедя”

В этом году исполнится 30 лет с момента принятия Ту-160 на вооружение. Даже для СССР этот был очень крупный проект. В кооперации по созданию нового бомбардировщика вошли более 800 предприятий. Часть из них после распада СССР осталась за пределами России или прекратила свое существование.

Когда в апреле 2015 года министр обороны поручил возобновить производство этих бомбардировщиков, многие технологии пришлось создавать заново. В области бортового радиоэлектронного оборудования, где технологии развивались особенно быстро, речь о воссоздании не шла - было принято решение о создании линейки принципиально новых приборов. Именно новая электроника позволит существенно повысить эффективность бомбардировщика - ожидается, что Ту-160М2, будет более чем вдвое превосходить по эффективности предшественника.

Новое бортовое радиоэлектронное оборудование

Для Ту-160М2 предприятия КРЭТ создают новые системы навигации и управления вооружением, средства контроля и топливомерно-расходомерные системы. Борт будет выполнен с открытой архитектурой на основе интегрированной модульной авионики и вычислительных систем без использования импортной элементной базы и комплектующих.

Как заявил советник первого заместителя гендиректора «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев, «КРЭТ уже сегодня существенно продвинулся в работе над системами для фактически нового самолета, которым станет Ту-160М2 после возобновления его производства». Ожидается, что новый комплекс бортового оборудования будет создан к 2020-му году.

Новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Ту-160М2 получит принципиально новый комплекс радиоэлектронной борьбы, в основу которого лягут наработки по бортовому комплексу РЭБ “Гималаи”, который Концерн создал для истребителя пятого поколения ПАК ФА. На сегодняшний день это одна из самых современных разработок этого типа в мире.

Новый “Белый лебедь” будет защищен как от зенитных ракет, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения. Новый бортовой комплекс сможет обеспечить практически 100-процентную защиту этого самолета.

Бесплатформенная инерциальная навигационная система

Для самолетов стратегической авиации исключительно важным является определение точных координат на всем маршруте полета, которые необходимы не только для прокладки курса, но и для применения оружия. Учитывая возможности современных средств РЭБ, позволяющих полностью “заглушить” сигнал навигационных спутников или даже имитировать ложные сигналы, самолету нужен независимый и точный источник навигационной информации.

Для этой цели Ту-160М2 будет оборудован новейшей бесплатформенной инерциальной навигационной системой (БИНС) БИНС-СП-1, разработчиком которой является входящий в состав КРЭТ «Московский институт электромеханики и автоматики». Это устройство позволяет определять координаты, курс и скорость самолета за счет регистрации данных с интегрированных в него высокоточных приборов – лазерных гироскопов и кварцевых акселерометров. Для коррекции БИНС в полете может использоваться и система астрокоррекции, также разрабатываемая КРЭТ. Она отслеживает местоположение самолета относительно звёзд и устраняет ошибки, накопленные инерциальной системой, что позволяет отслеживать местоположение самолета с точностью до 100 метров.

Система БИНС-СП-1 отличается временем непрерывной работы до 24 часов и работой в высоких широтах, включая полюс и полярные районы.

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