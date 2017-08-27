Как готовят военных водолазов

Фильм журналиста Алексея Егорова был снят незадолго до того, как в небе над Черным морем у побережья Сочи произошла страшная трагедия – погиб самолет Минобороны России и все, кто находился на его борту. И так получилось, что именно герои этой программы – специалисты водолазного дела в числе первых оказались в районе поисковой операции, участвовали в обнаружении и извлечении из воды останков лайнера и жертв катастрофы. Вся страна с горестным волнением следила за ходом этой операции, каждый спуск под воду, каждый подъем с черноморского дна очередной печальной находки болью отзывался в сердцах россиян...

Спасение, поиск, разведка

В боевой поход (с выполнением реальных боевых задач по плану операции ВКС России в Сирии) флагман российского флота тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» отправился с внушительным десантом представителей самых разных воинских профессий на борту. В их числе специалисты водолазных работ.

Чтобы перечислить их задачи, не хватит целой страницы. Одна из них – подводная защита корабля: обеспечение безопасности во время стоянок в иностранных портах, в том числе недопущение установки магнитных мин. На водолазах также лежит круг обязанностей в системе борьбы за живучесть корабля. К примеру, именно им поручается заделка пробоин снаружи или, скажем, разблокирование винтов, если на них случайно намотаются рыболовецкие сети.

В основе поддержания уровня мастерства этих специалистов лежат постоянные тренировки. Проходили они и во время похода «Кузнецова». Отрабатывались те самые задачи по блокированию условных пробоин в корпусе корабля. Как пояснили сами моряки, в структуре крейсера есть такие места, куда подобраться можно только снаружи, то есть из-под воды. Интересно, что подводные работы должны проводиться в любое время суток – как при свете дня, так и ночью.

Оперативно обследовать корпус (а он по площади занимает несколько футбольных полей) помогают водолазам специальные ускорители – средства передвижения под водой. Течь тоже заделывается специальным приспособлением – «пластырем», размер которого также может быть внушительным, с небольшой плот.

По словам начальника Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитана 1-го ранга Дамира Шайхутдинова, современные тенденции ведут к тому, чтобы заменить человека роботами. «Очень часто выполнение подводных работ находится за пределами человеческих возможностей, – говорит офицер. – Облегчают, делают труд человека безопасным телеуправляемые аппараты. И все же если выполнить работы с помощью аппаратов невозможно, работают люди».

Именно специалисты и техника Управления поисковых и аварийно-спасательных работ привлекались по линии ВМФ к поисковой операции у сочинского побережья. Роботы первыми начали погружаться на дно Черного моря. В ходе операции широко применялись гидролокаторы углового обзора, телеуправляемые подводные аппараты. Такие устройства способны погружаться на глубины до 700 метров, выполнять различные виды подводно-технических работ, обследовать дно и объекты. Кроме того, на бортовую камеру ведется запись изображения, по которому принимаются решения по дальнейшему проведению подводно-технических либо поисково-спасательных работ.

Водолазы специального назначения

До недавнего времени вся мобильная подводная техника поступала на наш флот в импортном исполнении. Но сегодня и в эту сферу приходит импортозамещение. А вот что превосходит любые импортные «аналоги», так это высочайший профессионализм наших специалистов. Начальник водолазного поисково-спасательного подразделения Центроспаса МЧС России Вадим Гатилов из тех, кто всегда «на низком старте».

Его группа готова в любую минуту вылететь в любую точку России и мира. До нынешней работы в спасательном ведомстве Вадим более двух десятков лет отдал службу в ВМФ, имеет внушительный опыт проведения самого широкого спектра подводных работ.

Именно «водолазы специального назначения» первыми осваивают новейшую технику и снаряжение. В том числе как раз отечественного производства. К примеру, комплект снаряжения СВУ-5 («снаряжение водолазное универсальное») является российской разработкой. Как говорит советник гендиректора по спецпроектам АО «Кампо» Кирилл Болюб, это самый современный образец подобной техники, а аналоги, которые существуют в мире, по ряду параметров значительно ей уступают.

К примеру, на шлеме СВУ-5 обдув иллюминатора регулируется самим водолазом, а не оператором, находящимся на корабле. Еще одна российская разработка, также превосходящая импортные аналоги, – баллоны для сжатого воздуха. Они удерживают давление в 450 атмосфер (баллоны зарубежного производства осиливают максимум 300). Наличие большого объема воздуха позволяет специалисту дольше находиться под водой. Кроме того, оборудование компактное, легкое – всего 18 килограммов против 50 у импортных конкурентов.

Поисковой операции на месте трагедии Ту-154 еще предстоит стать историей. Но уже сегодня открываются некоторые ее страницы. В том числе связанные с выполнением водолазных работ. К примеру, погружение водолазов с баллонами со сжатым воздухом по действующим правилам не допускается ниже 60 метров (у обычных дайверов и того меньше – всего 40 метров). Однако останки самолета опустились на дно на глубину до 100 метров. Как быть?

«Из кислорода в баллонах убиралось (уменьшалось) процентное содержание кислорода, азот заменялся гелием, – свидетельствует Дамир Шайхутдинов. – На такой искусственной смеси водолаз и шел в морскую пучину. Вообще, водолазные спуски в мире допускаются до глубин 400–450 метров. В прошлом году мы приняли в состав ВМФ России спасательное судно "Игорь Белоусов". Там спуски рассчитаны до 450 метров».

Спасение без компромиссов

Спасательное судно «Игорь Белоусов» появилось в составе нашего флота после гибели в августе 2000 года подводной лодки «Курск». Это судно стало настоящей плавучей базой для спасения экипажей подлодок. Для спуска на большие глубины здесь предусмотрен специальный аппарат – внушительных размеров капсула, называемая «колоколом». По словам начальника поисково-спасательной службы «Игоря Белоусова» Александра Бахметьева, процедура спуска этого подводного лифта может занимать 45 минут. А вот возвращение с глубины может затянуться на куда больший срок, ведь человеку необходима долгая процедура декомпрессии.

Судно имеет в своем составе и обитаемый глубоководный аппарат. Его имя «Бестер», а создан он на предприятии «Адмиралтейские верфи». Рабочая глубина для этой мини-субмарины превышает 700 метров. Для эвакуации экипажа аварийной подводной лодки «Бестер» «присасывается» к ее комингс-площадке, причем делать это он может даже при крене в 45 градусов (аппараты прежних моделей не допускали даже 15-градусного крена). За один раз «Бестер» может принять на борт до 22 человек, а запаса воздуха всем им хватит не менее чем на десять часов.

Трагедия в Черном море мобилизовала все структуры, в составе которых имеются люди с опытом работы на глубине. Так, Русское географическое общество перебросило в Сочи свой подводный аппарат Sea Explorer 3. Именно на нем президент России Владимир Путин в августе 2015 года погружался на дно Черного моря у Крымского побережья.

К слову, по информации начальника Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России, в соответствии с действующим законодательством координацию работ в районах происшествий на море осуществляет Минобороны РФ, а все ведомства должны ему подчиняться. «Каждое судно, каждый корабль, находящийся в море, обязан оказать помощь и принять участие в спасении людей», – отмечает Дамир Шайхутдинов.

Глубины покоряются только сильным духом

Военным ведомством сегодня постоянно совершенствуются механизмы спасения. Не так давно встали в строй водолазные спасательные комплексы. Такая передвижная рекомпрессионная камера, рассчитана на шесть человек и включает в себя барокамеру, систему подачи воздуха, компрессоры для заправки баллонов. Автономность комплекса зависит от количества топлива и газовой смеси для работы водолазов. Новинкой можно считать и видеосвязь, которая сопровождает работу водолазов на глубинах в 100 метров. Такой комплекс (он, кстати, тоже отечественной разработки) позволяет обеспечивать двустороннее общение с водолазом прямо из-под воды.

Внедрением современного глубоководного снаряжения сегодня занимается Научно-исследовательский институт (спасания и подводных технологий) Военного учебно-научного центра ВМФ России «Военно-морская академия». По сути, все основные мероприятия по поисково-спасательному обеспечению в ВМФ выполняются при научно-техническом сопровождении этого института. Его экспериментальная база, которую возглавляет капитан 1-го ранга Михаил Краморенко, позволяет проводить испытания любого водолазного снаряжения.

Здесь же проходят службу и лучшие специалисты флота. Именно они, к примеру, участвовали в судоподъемной операции пассажирского дизель-электрохода «Булгария» в 2011 году, поднимали суда Черноморского флота, затопленные во время крымских событий 2014 года для блокирования кораблей ВМС Украины. В составе института есть и единственная в мире барокамера, позволяющая сымитировать погружение на глубину в 500 метров, что является абсолютным мировым рекордом. Участники серии экспериментов в этой барокамере были удостоены звания Героя Советского Союза и России.

Новая техника помогает людям все увереннее покорять глубины. Скажем, сегодня в состав снаряжения для поисковых и аварийно-спасательных работ вошел уникальный нормобарический костюм, благодаря которому человек не подвергается избыточному воздействию давления, находясь на глубине даже до 365 метров. В таком «скафандре» водолазу не требуется декомпрессия, по отзывам специалистов, на глубину они могут спокойно опускаться по несколько раз в день.

Более того, водолаз способен даже оставаться под водой двое суток, используя системы жизнеобеспечения. Костюм управляется с помощью двигателей и манипуляторов, то есть, по сути, это мини-батискаф на одного человека. Не зря тех, кто умеет управлять такими машинами, называют пилотами. И все же какой бы совершенной ни была техника, главным остается человек, способный действовать профессионально в любой обстановке, уметь принимать верные решения в неожиданных ситуациях, оставаться спокойным и уравновешенным перед лицом всего, что он может увидеть в морской пучине...