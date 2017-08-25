Эй, агрессор, дай денег!

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко (супруга друга Петра Алексеевича, генпрокурора Юрия Луценко) объявила, что законопроект о возвращении Донбасса под контроль Киева снова будет рассматриваться в парламенте. По ее утверждению, законопроект о государственной политике по возврату Донбасса в единую и неделимую Украину, а также его восстановлению после оккупации готов на 99,9%.

Пани Луценко отметила и самое важное, что будет записано в этом законопроекте. «Главное, что впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором, - отметила Луценко в эфире президентского «5 канала». - Это очень важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война - нет. Это страна-агрессор. Здесь четко определены международные пункты, которые дают нам возможность это формулировать».

Итак, вывод №1: Россия является страной-агрессором! Это не обсуждается! Ату ее!

Далее она отметила, что в законопроекте есть ссылка на статью 51 Устава ООН относительно права на самооборону: «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов».

Вывод №2: мы с Россией не воюем и войну ей не объявляем. Договор о дружбе не расторгаем, дипломатические отношения не разрываем, визы не вводим. Иначе нам не дадут денежек на дерибан! Мы только требуем, чтобы Россия покупала наши товары и давала дешевый газ.

Кроме того, в законопроекте «введено понятие, что Украина не несет ответственности за то, что делается на временно оккупированной территории».

Вывод №3: Украина не несет никакой ответственности за то, что сейчас происходит в Донбассе.

«Здесь четко определены инструменты, мотивация и средства, которыми президент Украины предложит обществу на законодательном уровне реинтегрировать Донбасс, вернуть эти территории. Закон четко ориентирован только на возврат части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской, а не Крыма», - подытожила Луценко.

Вывод №4: Крым не наш.

Напомним, что украинские парламентарии однажды уже объявляли Россию страной-агрессором - в 2015 в форме постановления ВР. А теперь это попытаются ввести в ранг закона.

«Такой законопроект разрабатывался с марта этого года и в начале лета был представлен на рассмотрение вашингтонскому обкому», - констатирует политтехнолог Василий Стоякин. Однако тогда высочайшего благословения на принятие этого закона получено не было. С тех пор, однако, ситуация существенно изменилась - РФ де-факто признана агрессором в решении Конгресса о санкциях.

«Складывается немного идиотская ситуация, когда агрессию признают все, кроме жертвы агрессии. В этом смысле логично было бы принятие такого закона Радой. Однако, как можно понять, пока единства точек зрения на этот вопрос нет, - поясняет эксперт. - Если бы США одобрили принятие такого закона, то Порошенко узнал бы это от Волкера и уже разболтал бы. Но он заявил нечто противоположное: что будет обращаться в ООН с просьбой ввести миротворцев».

Но, как известно, миротворческие силы можно вводить только в зону внутреннего конфликта, но не в зону иностранной агрессии. Так что ситуация крайне запутанная - судя по всему, торги продолжаются. России предлагаются два варианта, оба из которых исключают выполнение минских соглашений со стороны Украины.

Многие юристы обратили внимание на то, что даже если законопроект обретет силу и данная формулировка об агрессоре в нем останется, то никакой смысловой и юридической нагрузки она не несет. Ибо с точки зрения международного права между государствами есть только два состояния: войны или мира. А состояния «агрессия» не существует. Украина войну России не объявляла и даже дипломатические отношения не разрывала. И поэтому парламент может сколько угодно принимать постановления и законы о стране-агрессоре, но на международный статус отношений между Украиной и Россией это не влияет. Так что это формулировка исключительно для внутреннего потребления ура-патриотами.

Ибо глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз заявил о том, что Украина - это не Европа: «Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина - это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать!»

Блогер Александр Мордкович задумался о том, будет ли подан четвертый иск Украины в ВТО в случае принятия закона о России как агрессоре. А также,какие именно преференции должен обеспечивать агрессор своей жертве в торговле в ходе агрессии. «Идиотский зоопарк и его обитатели! Зачем пишут какую-то хрень? Самбо как норма международного права: и конфетки в Липецке целы, и овцы на Украине довольны», - заключил Мордкович.

Автор: Шура Тайгер