Блеск и чистота Украины

Выступая на параде в Киеве по поводу 26-летия независимости Украины, президент Петр Порошенко за 18 минут упомянул Россию 14 раз. Вот некоторые из его выражений: «Части российской регулярной армии вторглись на нашу землю без объявления войны - как Гитлер», в минувшем столетии на Украину напали «российско-большевистские орды» (заметьте: даже не «советско-большевистские», а «российско-», хотя говорилось о Гражданской войне).

Апофеозом речи главы 40-миллионного европейского государства стала цитата, позаимствованная им у поэта Павло Тычины: «Пусть себе как знают - сходят с ума, подыхают».

А еще раньше, тоже нынешним летом, поздравляя сограждан с открытием безвизового режима с Евросоюзом , Порошенко процитировал строки Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия».

Вас это не оскорбляет? Скажу честно: слыша подобные заявления, я ощущаю легкий прилив адреналина. Остановить прилив помогают слова русского философа-парадоксалиста Василия Розанова: «Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их. «Пренесносный Щедрин». Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает?..»

Если я правильно понимаю Розанова, то право ругать русских он сохраняет только за русскими. В таком случае для «главаря украинских фашистов» смягчающим обстоятельством может служить его еврейский бэкграунд, который в информационно-пропагандистском поле России после киевского переворота стал надежным пропуском в «русский мир».

Кроме того, в первом случае Порошенко цитировал не кого-нибудь, а Лермонтова. Представить без Лермонтова тот самый «русский мир», развод с которым систематически празднует Порошенко, так же трудно, как представить Россию без Гоголя или Тараса Шевченко, написавшего две трети своих стихов и прозы по-русски.

Почему два великих малоросса предпочитали творить на русском языке? Может быть, потому что считали свои дарования достойными более широкой аудитории, чем население хутора близ Диканьки? На этот вопрос нам когда-нибудь ответит литературовед Порошенко, однако давайте признаем, что и во времена Лермонтова, и во времена лауреата Сталинской премии Тычины, и в другие эпохи Россия вполне заслуживала горьких и нелицеприятных характеристик.

В XI веке германский историк и богослов Адам Бременский в «Деяниях архиепископов Гамбургской церкви» красочно описал обитателей территории современной России и Украины. Здесь водились: каннибалы, амазонки, люди с собачьими головами, циклопы и даже «имантоподы», скачущие на одной ноге.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что скачущие на одной ноге люди с собачьими головами в России вымерли. Но осталось много людей с повадками бешеных собак.

Из криминальной хроники уходящего лета в мою память врезалось два эпизода. В Тверской области 45-летний дачник расстрелял из охотничьего ружья девять знакомых, которые его оскорбили, одну из жертв он заставил копать себе могилу руками. В те же дни в подмосковном Кратово местный житель оборвал пять жизней выстрелами из оружия, которое долгие годы хранил в сарае. В отличие от него, тверской стрелок не был психически больным, как не был ни бандитом, ни профессиональным киллером. Он относился к той прослойке населения страны, имя которой «пьяная сволочь», и опыт общения с которой есть у каждого русского, если он живет в реальной России, а не в фарфоровой башне.

Об агрессивности людей, об уровне бытового насилия может свидетельствовать такой показатель, как количество умышленных убийств. В 1990-е годы в нашей стране их статистика зашкаливала, но то была эпоха первоначального раздела ворованного, она, как периоды войн, не может служить объективным показателем людской брутальности. Поэтому давайте обратимся к данным Департамента ООН по наркотикам и преступности , опубликованным в 2012 году, когда эпоха гаражей и паяльников в России уже стала историей, в степях Украины еще царил покой, а города Европы не захлестнуло нашествие с юга.

Согласно этим цифрам, ежегодно во Франции на 100 тысяч человек совершалось 1.1 умышленных убийств, в Германии - 0.8, в Италии - 0.9. Для Украины этот показатель составил 4.3, для России - 7.1.

Свыше семи умышленных убийств на каждые 100 тысяч граждан страны - показатель не такой инфернальный, как в Замбии (38.0), Венесуэле (90.0) или Сальвадоре (104,2).

Однако данные ООН свидетельствуют, что россияне умышленно убивают других россиян в десять раз охотнее, чем швейцарцы (0.7), и с гораздо большим размахом, чем жители Исландии (0.3), Норвегии и Австрии (0.6). По частоте сознательного совершения убийств большинству европейских наций до нас - как до Луны.

Иван Бунин в документальной повести «Окаянные дни» рассуждает об опасной двойственности русского сознания: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом - Чудь, Меря. Но и в том и другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «из нас, как из древа, - и дубина, и икона», - в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев».

О парадоксах русского национального характера, об особенностях сознания, в котором сплелись мертвым узлом небесное и подземное, рассуждали русские мыслители, писатели, поэты. Но я всего лишь журналист, наткнувшийся в Википедии на сравнительную статистику умышленных убийств, которые, на мой взгляд, являются одним из самых точных индикаторов способности к злу. По сравнению с умышленной «мокрухой» права однополых пар на усыновление детей «отдыхают», как и другие достижения европейского постмодернизма.

При этом у меня наберется целый перечень обвинений к Евросоюзу, НАТО, к Западу в целом. Я готов их обосновать, готов обсуждать и спорить.

Но когда в следующий раз в преддверии 9 мая сосед опять декорирует свой Volkswagen стикерами «Трофей из Германии» и «Можем повторить», я не удержусь и спрошу: может, все-таки, твое авто - не трофей, а просто изделие более высокого качества, чем продукты отечественного автопрома? Какой Рейхстаг, кроме картонного, ты собрался «повторно» покорять без отрыва от дивана? Не является ли твое «евроненавистничество» бессознательным проявлением ревности и ненависти к тем, кто смеет жить не по-свински?

Вернемся, однако, на Украину. То, что происходило на майдане зимой-2013/14, многие у нас и у них называли выражением Революція Гідності. Если допустить, что от перемены мест согласных значение слова не меняется, то, видимо, перед нами украинизация английского слова dignity - достоинство. А теперь давайте вспомним некоторые эпизоды Революции Достоинства.

Dailysmi.net 18.02.2014: «При штурме офиса Партии регионов активистами «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация - прим.ред.) был зверски убит инженер-системотехник здания Владимир Захаров. После того как группа радикально настроенных лиц ворвалась в здание, они поднялись на второй этаж и проникли в компьютерный зал, где работал Захаров. Он попытался дать отпор обезумевшим оппозиционерам. В ответ на сопротивление отморозки принялись избивать сотрудника железными трубами и битами. Захаров был забит ими до смерти».

О том же в Facebook писал депутат от Партии регионов Олег Царев:

«Сегодня был захвачен офис Партии регионов. Все окна выбиты, офис сожжен. Машины, которые стояли в гараже и вокруг, разбиты. При захвате в окна бросали бутылки с коктейлем Молотова. Когда женщины-служащие выходили из здания, с них срывали шапки и украшения. При захвате офиса погибло двое сотрудников Партии регионов. Один погиб в тот момент, когда пошел на переговоры с захватчиками договориться, чтобы из офиса выпустили женщин».

Напомним, что до этого митингующие больше месяца бомбардировали бутылками с зажигательной смесью силовиков подразделения «Беркут», которым Виктор Янукович запретил давать сдачи. Апофеозом стал расстрел сотни демонстрантов до сих пор не известным снайпером, которого сразу же объявили посланцем Москвы.

Заявление КПРФ 11.04.2014: «Коммунистическая партия РФ выражает глубокую обеспокоенность драматическим развитием обстановки в братской Украине. По сообщениям СМИ, 9 апреля вечером неизвестные подожгли помещение Коммунистической партии Украины в Киеве, которое было захвачено бандеровцами еще в конце февраля и в котором затем расположились «люстрационный комитет» и «канцелярская сотня Майдана». Это произошло после того, как правоохранительные органы объявили экстремистам, что они по решению суда должны освободить это здание».

Одесса, 2.05.2014: 48 человек погибли в результате столкновений у Дома профсоюзов, большинство из них сгорели заживо в подожженном радикалами здании.

«Российская газета» 16.09.2014: «59-летний депутат от Партии регионов, бывший советник президента Украины, профессор и заслуженный правовед Виталий Журавский направлялся к зданию Верховной рады на заседание. В этот момент к нему подбежали ждавшие его несколько активистов «Автомайдана». Они схватили его и бросили в мусорный бак, накрыв автомобильной шиной и угрожая поджечь. Происшедшее снималось на пленку. При этом активисты поливали депутата Журавского какой-то жидкостью. Лишь спустя некоторое время на помощь народному избраннику пришли милиционеры, которые вырвали его из рук радикалов».

Как мы видим, «огненная казнь» стала частью политического ландшафта революционной Украины. Обратите внимание: до сих пор ни один из поджигателей не наказан, и вовсе не потому, что украинские правоохранители симпатизируют радикалам. Они их боятся. Критики российского вмешательства в конфликт на юго-востоке страны аргументируют свою позицию тем, что в соседних с горячей точкой регионах Украины живут такие же русские, как в Донецке и Луганске, однако до этих областей не дотянулась рука Москвы, поэтому там царит драгоценный мир. Но мне кажется, что после киевских и одесских костров «украинская Вандея» в той или иной форме стала неизбежной.

Вот только при чем тут Европа?

Если в качестве рабочей гипотезы принять тезис «Европа - свет, а не-Европа - тьма», то есть ли основания считать, что постмайданная Украина движется в сторону света? В истории Европы были времена, опаленные кострами инквизиции. Но это было давно. Последним всплеском европейской пиромании были печи Освенцима, с тех пор ничего подобного не просто не повторялось - оно стало немыслимым. В XXI веке «огненную казнь» практикуют исламские радикалы на Ближнем Востоке и украинские радикалы на пути в Европу. На политическую арену соседнего с Россией государства вышла та самая «пьяная сволочь», которая отравляет жизнь русских и украинцев не меньше, чем каннибалы, амазонки, люди с собачьими головами, циклопы и скачущие на одной ноге «имантоподы». А влияние «сволочи» таково, что с ней заигрывает даже президент страны.

Позволю себе еще одну цитату. Вот что пишет политический блогер Андрей Хохлов: «Обидевшиеся на Порошенко за цитату не хотят понять, что на выпады людей низкой культуры следует отвечать не гневными репликами, а ледяным презрением. Все политические шаги киевской власти последнего времени очень выгодны России. В интересах России переименования улиц, дерусификация и прочие решения по «эмансипации от Москвы». Главное, чтобы до русской элиты дошло, наконец, что после периода «бури и натиска», когда начнется восстановление отношений с Москвой, ни при каких обстоятельствах нельзя помогать украинским властям. Саморазрушение этого государства, без прямого вмешательства извне, - важный элемент русской политики в долгосрочной перспективе».

В отличие от блогера, я не желаю Украине саморазрушения.

А вот отгородиться от этой скверны желаю, потому что вижу, как бессмысленная и беспощадная украинская война стремится «переползти» через российскую границу, ссоря русских между собой и поссорив Россию с половиной мира. На ее пути нужно воздвигнуть стену наподобие той, которую Дональд Трамп обещал установить на границе с Мексикой. Из-за этой стены мы будем наблюдать за событиями у соседей и ждать, когда на европейском политическом небе взойдет сверхновая звезда. Долго ждать не придется, это случится скоро - как только Украина убежит от собственной тени.

Автор: Станислав Варыханов