«Вашингтонское болото» затянуло Трампа. Что дальше?

Американского лидера ждет незавидная участь, если он откажется проводить политику доминирования США в мире. Судя по последним действиям в отношении России, президент начал понимать, что от него хотят...

Трамп и Обама - близнецы-братья

Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал отказаться от внешней политики навязывания силой американских ценностей, а также наладить отношения с Россией. Очевидно, что своих обещаний он не выполняет. Вспомним, что его предшественник Барак Обама был инициатором перезагрузки отношений с нашей страной. В итоге лауреат Нобелевской премии мира разрушил Ливию и Украину, расчленил Сирию и вконец испортил отношения с Россией.

И все потому, что американскими президентами управляет так называемое «вашингтонское болото», главная задача которого - обеспечивать доминирование американских транснациональных компаний безусловной поддержкой Бреттон-Вудских соглашений , которые дали доллару статус мировой резервной валюты. Доллар в этой системе торгуется в мире как товар, и если у вас нет долларов, то вы не найдете торговых партнеров. Это дает возможность ФРС печатать деньги, не опасаясь инфляции.

Но парадокс: легкие прибыли привели к большим проблемам в экономике. Торговля деньгами стала выгоднее, чем производство, которое ушло в развивающиеся страны с меньшими издержками производства, прежде всего в Китай. Именно поэтому впервые за последние десять лет американский средний класс стал жить хуже, чем предшествующее поколение. Это, собственно, и привело к власти Дональда Трампа - а не пресловутое российское вмешательство.

Океан штормит, а на корабле - бунт

Суть капитализма верно описана Марксом как беспредельная страсть к наживе, поэтому не надо ждать от глобалистов отказа от этих легких денег. Это приведет к углублению противоречий между капиталом и наемными рабочими, пар либералы будут стравливать через протесты против Трампа по любому поводу - расовому , миграционному, социальному . Так или иначе, но назревает большой бунт на корабле под названием «Соединенные Штаты Америки».

Корабль пока не подозревает, что его ждет буря в океане под названием «мировое сообщество». Потому что для поддержания системы надо уничтожить всякого, кто на нее покусится. Так были физически ликвидированы правительства Ливии, Ирака, Афганистана, совершены мягкие перевороты в Бразилии и Аргентине, чуть не погибла Сирия, очень трудно в экономическом плане России и Венесуэле. Примером для устрашения суверенных государств служит Северная Корея. «Вот что мы с вами сделаем, если пойдете против нас», - подспудно читается в травле корейского руководства.

Какие страны будут дестабилизированы США?

Но главная опасность для системы - это, конечно, Китай с его проектом Нового Шелкового пути. Китайцы заявили, что не будут использовать доллар в этом проекте, и это вполне осуществимо при мощной китайской экономике, имеющей свои финансовые инструменты управления банковским сектором.

В ближайшее время мы увидим в странах-участницах неприятные для них события. И они уже начались. Трамп объявил о сохранении и приумножении американского контингента в Афганистане. Ухудшение отношений Вашингтона с Пакистаном - тоже из цепи этих событий. Иран, Казахстан и Азербайджан - как самостоятельных игроков ждет дестабилизация режимов, будет разыграна любая карта: религиозная, националистическая или коррупционная. Ну, и конечно в этом ряду событий мы увидим развал минского процесса, поставки Украине оружия, усиление санкций против России. Китай будут тоже пытаться дестабилизировать. Через уйгурских мусульман, через санкции, первые уже наложены на фирмы, работающие с КНДР.

Вашингтон не оставит в покое и Европу - конечный пункт магистрали. Помимо того, евро - соперник доллару, и этим все сказано. Европейцы это понимают: не случайно они отказались от Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), которое направлено на поглощение американскими транснациональными компаниями европейских торговых рынков.

России, несомненно, надо опираться на проект Пекина, потому что это позволит сделать главные шаги на пути разрушения Бреттон-Вудской системы и американского доминирования. Чего все мы с вами хотим, не правда ли?

Если китайский проект будет осуществлен, то американские элиты встанут перед очень серьезными проблемами: отсутствие производства в США и обнищание населения, которое привыкло жить на пособия, полученные от спекулятивной экономики. Это, в свою очередь, может запустить неуправляемые процессы распада страны, ибо всякое доминирование - это маятник, который должен качнуться обратно.

Автор: Любовь Степушова