Триумф российских «Триумфов»

Более десяти заявок на поставку зенитно-ракетных систем «Триумф» С-400 поступило из-за рубежа, заявил Дмитрий Шугаев, руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. Причем в ходе беседы с прессой высокопоставленный чиновник сообщил, что речь идет не только о самой лучшей в мире системе «земля-воздух», но и о поставках самолетов, вертолетов и других видов военной техники. Вообще Москва занимает 27% мирового рынка поставок военной авиатехники, что вызывает сильно недовольство США, так как превышает их собственную долю планетарного рынка вооружения.

В том, что касается зарубежных поставок С-400, на сегодня официально обнародована информация только об одной межправительственной сделке: 15 июня Турция подтвердила свое намерение выплатить России более 2 млрд долларов за поставку двух батарей «Триумфа» и производство еще двух подобных комплексов уже на турецких мощностях.

Тогда же глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил сомнение в возможности интеграции цифрового блока российских зенитных комплексов в единую систему турецкой обороны. Его мнение разделяет и собрат по цеху, глава комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Дело в том, что, как известно, Турция входит в Североатлантический Альянс. Соответственно вся военная техника этой страны работает по стандартам НАТО, что, согласно вашингтонским стратегам, может затруднить использование изделия российского военно-промышленного комплекса.

На самом деле генерал Мэттис, едва сдерживавший негодование месяц назад, не совсем прав. Явным аналогом нынешней ситуации можно назвать долгосрочное использование Германией военной техники доставшейся в наследство от ГДР. Помимо ФРГ, еще десять лет назад ряд новых стран блока НАТО - Чехия, Венгрия и др. - также использовали и вертолеты, и самолеты, и другие боевые машины советского производства в рамках так называемого Вышеградского соглашения. Россия даже занималась периодическим регламентом, включая поставку запчастей для этого вооружения.

Так что стандарты НАТО касаются прежде всего кодированных каналов связи - то есть элементарного дооснащения любой техники дополнительным блоком. Ничего непреодолимого тут, конечно же, нет.

Американцам просто элементарно неприятно, что, образно выражаясь, Анкара щелкнула Вашингтон по носу и предпочла российские зенитные комплексы хваленому американскому аналогу «Патриот». Помимо грозящей Америке утраты политического и военного влияния на Ближнем Востоке, такое решение Реджепа Эрдогана чревато дополнительно и серьезными финансовыми потерями. Кроме того, Турция является региональной державой. Следовательно, и менее развитые государства мусульманского Востока смогут оценить эффективность российских систем.

Также немаловажно, что в Большой Игре положен прецедент неповиновения американскому «старшему брату». Понятно, что потеряв инициативу, можно проиграть всю партию, то бишь утратить влияние на ключевые страны сферы жизненных интересов США.

Кстати, с точки зрения военных экспертов, «Триумф» действительно лучше «Патриота» по ряду параметров. Это подтверждается хотя бы тем фактом, что американский аналог - пусковая установка наклонного типа. То есть она эффективна в одном, строго заданном направлении. Перенацеливание установки потребует изменения ее физической дислокации, то есть сложных динамических маневров платформы, на которой собственно и покоятся ракеты.

Как известно, «Триумф» имеет вертикальный пуск и перекрывает все 360° окружающего пространства подлета вероятных целей. Кроме того, у «Патриотов» предусмотрен боекомплект только двух типов ракет дальностью от 160 до 250 километров.

Российское изделие использует три вида боеприпасов, включая высокоточное оружие в виде низколетящих ракет, способных быть невидимыми для радаров вероятного противника. Российская ЗРС сбивает и цели, летящие со скоростью более 4 МАХов, что невозможно для американского собрата. В этой связи удивляться выбору многих стран, проанализировавших развертывание «Триумфов» в Сирии, не приходится.

Также оборонщики ряда стран уже в курсе скорого поступления на вооружение «Триумфа» новой загоризонтной ракеты дальностью до 400и километров. В том, что касается «Патриота», ничего подобного пока американцы еще не анонсировали.

Автор: Александр Артамонов