Возрождение Ил-76МД-М

Ил-76 совершил свой первый полет 45 лет назад и стал самым массовым самолетом Военно-транспортной авиации – до 2000 года было построено 950 транспортников знаменитой «ильюшинской» марки.

И сейчас на вооружении ВКС находится 120 таких машин (около 100 на хранении). «Старичку» подарили вторую жизнь – за счет глубокой модернизации. Каждая из крылатых машин после обновления пролетает еще лишних 15 лет.

Этот самолет стал своеобразным символом ВДВ – одно из его предназначений заключается именно в десантировании парашютистов и боевой техники. Ил-76 впервые появился в кадрах художественного фильма «В зоне особого внимания» во время массового десантирования, когда парашютисты прыгали «по боевому» – через рампу. Уже позже, в Афганистане, «горбатый», как прозвали его советские воины за характерный изгиб корпуса, перевез сотни тонн боеприпасов и продовольствия для ОКСВА (Ограниченный контингент советских войск в Афганистане). «Засветился» он еще позже в кинофильме «Кандагар».

В общем узнаваемый самолет, добросовестный трудяга и небесный пахарь, который списывать в запас еще рано, а вот обновить и продлить его век как раз вовремя. Первые модернизированные Ил-76МД-М уже вышли на уровень госиспытаний, и реконструкция этих самолетов теперь будет поставлена на поток.

«Ил-76 стал основным самолетом для ВДВ, – говорит председатель комитета Госдумы по обороне, экс-командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов. – Мне лично довелось совершить из него не один десяток прыжков. Хороший самолет, опытные пилоты умудряются удерживать его на скорости в двести километров при десантировании, что уменьшает силу динамического удара при раскрытии парашюта. Кто прыгал, знает, о чем речь. Сейчас Минобороны получает новые транспортные самолеты с индексом Ил-76МД-90А, или как их еще именуют Ил-476, производимых на Ульяновском авиазаводе, до 2020 года их должны выпустить в количестве 39 единиц. Но и стоящие на вооружении Ил-76МД еще способны послужить после соответствующей модернизации. Фактически это будут новые самолеты – с более мощными техническими характеристиками, срок эксплуатации которых серьезно увеличится».

Ил-76МД-М – проект модернизации самолетов типа Ил-76МД, разработанный ОАО «Ил», согласно тактико-техническому заданию, утвержденному Воздушно-космическими силами МО РФ в целях модернизации парка имеющихся на вооружении тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

На первый взгляд, внешних отличий от серийных Ил-76 у модернизированного самолета практически и не видно. За исключением обтекателей, новых систем и оборудования, дополнительных панелей и антенн, которые расположены по его фюзеляжу. Конструкторы так же внесли ряд важных дополнений и новых систем, которые значительно улучшили эксплуатационные характеристики машины. Установленная в носовой части кабины оптико-электронная визирная система позволяет наблюдать за площадками десантирования, за любыми объектами, как в инфракрасном диапазоне, так и в оптическом диапазоне.

На Ил-76МД-М установлена спутниковая система навигации, которая соотвествует всем требованиям и правилам полетов на российских и зарубежных воздушных трассах. Установлено и новое оборудование: новый пилотажно-навигационный комплекс и системы, которые позволяют качественно улучшить характеристики самолета при выполнении транспортных и боевых полетов при обеспечении перевозок войск и военной техники. Ил-76МД-М – самолет транспортный, однако в «военном исполнении» способен нести и бомбовую нагрузку, которая на практике, правда, никогда не использовалась. В старом варианте на самолете в хвостовой части существует и кабина для стрелка, оснащенная авиационной пушкой. В современном бою ее эффективность весьма сомнительна, поэтому в модернизированном Иле она отсутствует. Зато самолет оснащен комплексами активной и пассивной защиты от всех средств поражения противника, в том числе и тепловые ловушки, а также ряд совершенно новых систем.

Основной целью модернизации стояла задача продления срока эксплуатации строевым серийным Ил-76, которые сейчас находятся на вооружении в частях и выполняют самые различные задачи, как в России, так и за ее пределами. Цель этой работы была не в кардинальном улучшении летных характеристик, которые остаются достаточно высокими, а в замене некоторых узлов и оборудования, которое на сегодняшний день уже не выпускается российской промышленностью. Эта работа была выполнена, и самолет с новым оборудованием сегодня позволяет решать как боевые, так и транспортные задачи на новом уровне качества. Была достигнута высокая точность самолетовождения и улучшение качества радиооборудования и ведения связи в полете.

«Это уникальная машина, конкуренцию которой в ближайшие годы вряд ли сможет составить любой другой самолет, – считает авиационный эксперт, пилот Владимир Таланов. – Модернизация, конечно, пойдет ему на пользу, современная начинка только улучшит и без того качественные характеристики. Ил-76МД-М сохранил мощную механизацию крыла и многоколесное шасси с высокоэффективной системой торможения, что позволяет осуществлять взлет и посадку на грунтовые полосы.

Самолет имеет герметизированную грузовую кабину и грузовую рампу для обеспечения удобства погрузки-разгрузки и парашютного десантирования личного состава и перевозимых грузов. Модернизация коснулась пилотажно-навигационного, радиосвязного, десантно-транспортного, светотехнического и бытового оборудования, средств обороны. Все это позволяет увеличить срок эксплуатации самолета на 10-15 лет без потери качества и его характеристик».

Всего планируется в ближайшие три года модернизировать более 40 самолетов Ил-76МД до индекса «М». Параллельно будут наращиваться мощности по производству новых Ил-76МД-90А на Ульяновском авиапредприятии «Авиастар СП».