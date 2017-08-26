Госдума собирается ужесточить контроль за производством и распространением алкогольной продукции. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Своими предложениями на этот счет поделился бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Контроль за оборотом алкоголя

Сообщается, что новый законопроект в первую очередь направлен на недопущение продажи некачественного алкоголя в России.

Как объясняет нам генеральный директор НП «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, в Госдуме рассматривается целый ряд законопроектов, в том числе введение акцизов на пищевые и непищевые спиртосодержащие жидкости, а также подключение их к системе ЕГАИС для соответствующего учета оборота потребления и реализации данной продукции на территории страны.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко называет тему особо актуальной и отмечает, что она сегодня уже обсуждалась на заседании. «Для предотвращения в будущем трагедий, схожих с иркутской, нам нужно принимать соответствующие законы, причем подходить к решению проблемы системно.

Предложения Онищенко

Я еще в 90-е годы предлагал повысить акциз на алкоголь, который используется для медицинских целей. Во-первых, следует максимально перевести в таблетированные формы различные настойки пустырника, боярышника и так далее. В таблетках их эффективность будет даже лучше.

В качестве краткосрочной меры нужно запретить те рецептуры, которые сегодня официально. Например, что такое косметическое средство «Настойка боярышника» для принятия ванн? Там явно ничего к косметике близкого нет. К тому же в таких объемах боярышника у нас в стране просто нет.

Во-вторых, необходимо поднять акцизы на технический спирт, бизнес и промышленность от этой меры не пропадут. Но если выровнять акцизы на древесный технический спирт и на медицинский пищевой, то пьющему человеку не будет смысла пить отраву с точки зрения денежных затрат.

И третье, конечно же, необходимо ужесточать ответственность за производство и распространение нелегальной продукции. Нужно системно смотреть на проблему», - считает депутат.

Употребление алкоголя в РФ

Черниговский иллюстрирует свои слова следующей статистикой: если говорить о крепком алкоголе, то в 2016 году в России было выпито 950 млн литров водки и ликероводочных изделий, около 450 млн литров спиртосодержащих пищевых жидкостей, примерно 170 млн литров лекарственных средств, основанных на этиловых спирте типа боярышника, примерно 250 млн литров самогона и столько же нелегальной водки.

«Если говорить о рынке крепкого алкоголя, то соотношение легального и нелегального рынка составляет где-то 50 на 50. Система ЕГАИС сыграла свою положительную роль в легальной рознице – число поступлений от продажи крепкого алкоголя увеличилось в прошлом году на 20%. Но вопрос в другом - где реализуется нелегальный алкоголь?

Под контролем ЕГАИС находится сегодня всего 200 тысяч точек, в то время как 6 лет тому назад их было 310 тысяч. Возникает вопрос – куда делись эти 100 с лишним тысяч торговых точек? Они ушли в нелегальный сектор, и именно там вне системы ЕГАИС реализуется нелегальный контрафактный алкоголь, в том числе метиловый яд», - комментирует нам собеседник.

Борьба с нелегальной розницей

По его мнению, в Госдуме должны задуматься над тем, чтобы преодолеть эту ситуацию, а именно существенно снизить количество розничных точек, которые находятся вне лицензионного оборота.

«Это очень сложная задача, она гораздо сложнее, чем повысить акцизы, минимальные цены на алкоголь или задуматься о качестве. Первым делом нужно существенно снизить число точек нелегальной розницы. Единственное, как это можно сделать - создать систему регионального контроля, то есть ввести систему обязательной сертификации розничных магазинов , потому что правоохранительные органы не в состоянии отследить все торговые точки.

Мера будет непопулярная. Противники скажут, что это удар по малому бизнесу, но иначе мы не сможем решить проблему нелегальной розницы, и проблему смертельных случаев отравления, причем не только от спиртосодержащей продукции», - резюмирует Черниговский.