Трансгендеры на фронтах культурной войны

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете приема трансгендеров на службу в вооруженные силы - но оставил на усмотрение Пентагона судьбу тех, кто уже служит. Кроме того, глава Белого дома заблокировал бюджетное финансирование любых процедур, связанных с переменой пола у военных (помимо тех, что уже начаты).

Это решение мотивировано в президентском меморандуме соображениями экономии - например, необходимостью избежать высоких затрат на медицинское обслуживание трансгендеров (в нынешнем году Пентагон должен был реформировать армейскую медслужбу - по плану Обамы, при котором около года назад людям «переменного пола» разрешили защищать родину). Представитель президентской администрации пояснил журналистам, что команда Обамы действовала без достаточных оснований и не подумала о последствиях.

О своем намерении изгнать трансгендеров из армии Трамп сообщил еще месяц назад в Twitter, а теперь просто его задокументировал. Многие конкретные вопросы остаются непроясненными, но министр обороны Джеймс Мэттис должен будет до 21 февраля представить главе государства подробный план реализации его постановления.

Это не первое решение Обамы по поводу трансгендеров, отмененное Трампом: ранее та же участь постигла разрешение школьникам-трансгендерам самостоятельно выбирать между мужской и женской душевой. Новый президент решил, что этот вопрос должны решать власти конкретных штатов и населенных пунктов.

По мнению ветерана американской политики Патрика Бьюкенена, эта история стала «первой коллизией эпохи Трампа». Эксперт опубликовал в своем блоге статью под заголовком «Самоопределение - исход культурной войны », в которой пишет, что столкновение внешне непримиримых культурных стереотипов стало особенно очевидным во время предвыборной кампании (в ходе нее автор-консерватор выступал как убежденный сторонник Трампа).

- американский политик и публицист, телерадиоведущий, журналист, писатель, в 1969-2000 гг. - идеолог крайне правой фракции Республиканской партии. В 1969-1974 гг. - помощник и референт президента Ричарда Никсона. В 1974 году был советником президента Джеральда Форда. В 1985-1987 гг. - руководитель отдела по связям с общественностью в администрации президента Рональда Рейгана. В 1992 и 1996 гг. баллотировался в президенты от Республиканской партии, в 2000 г. - от Реформистской партии.

Бьюкенен считает, что после II Мировой войны американская «судебная диктатура» приступила к ликвидации «христианской нации» (так называл американцев Гарри Трумэн) - и в 2009 году Обама подвел этому итог, сказав: «Мы не считаем себя христианской нацией». Секуляризм стал государственной религией, и протест против его победы был крайне слаб, отмечает политолог.

По его словам, культурная война - это по сути война религиозная, поскольку она «основана на непримиримых представлениях о Боге и человеке, о правильном и ложном, о добре и зле».

«А раз так, то она будет оставаться нашей реальностью всегда, пока люди свободны действовать на основе своих верований, - пишет Бьюкенен. - Однако с учетом все более глубоких различий между нами возникает вопрос, каким образом и как долго мы просуществуем как единый народ».

Он предлагает «представить на минуту», что сделали бы иранцы или афганцы с никем не избранными судьями, попытайся те деисламизировать свои народы: «Головы летели бы в буквальном смысле слова».

Америку же секуляризм привел к уже упомянутой «первой коллизии эпохи Трампа» - спору о выборе душевых для трансгендеров, который затеяли генпрокурор Джефф Сешнс и министр образования Бетси ДеВос.

«Эта проблема, раздутая и представленная средствами массовой информации и политиками левого лагеря как относящаяся к сфере гражданских прав, заставляет вспомнить слова Маркса: «История повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса», - пишет Бьюкенен.

Он задается риторическим вопросом: можно ли всерьез уравнивать желание пользоваться женским душем у 14-летнего мальчика, считающего себя девочкой, и право афроамериканцев участвовать в выборах?

Примечательно, что передача этого вопроса на рассмотрение властей штатов или муниципалитетов вызвала возражения министра образования. Впрочем, в «душевом споре» Бетси ДеВос уступила оппоненту. Но при этом выступила с заявлением о том, что у каждой школы в Америке есть «моральная ответственность» за защиту детей от травли, - и поручила отделу гражданских прав своего ведомства расследовать все случаи обращений, связанных с травлей и унижениями «тех, кто в наших школах является наиболее уязвимым».

«Согласен, что травля - плохое поведение. Даже ужасное. Но почему Республиканская партия, уважающая права штатов, считает борьбу с травлей в школах сферой ответственности бюрократии, которую грозился, но не смог остановить Рональд Рейган? С каких пор «Старая Добрая Партия» превратилась в «няньку штатов»?» - удивляется Бьюкенен.

С травлей, пишет он, сталкивается (лично или как наблюдатель) любой ученик государственной, приходской или частной школы - и это, как ни печально, является частью процесса взросления. «Но в какое же общество, в какой народ превратились мы, если нам уже требуется федеральная бюрократия для того, чтобы защитить от унижения большими детьми маленьких или слабых?» - вопрошает Бьюкенен.

Если рассматривать «душевой спор» как одно из сражений на фронтах культурной войны, то передача спорного вопроса штатам и их жителям свидетельствует о желании Трампа заключить перемирие - «если считать, что американцы все еще стремятся его заключить».

Бьюкенен сравнивает решение президента США с «принципом субсидиарности», впервые взятым на вооружение в 1891 году папой Львом XIII. Смысл его энциклики Rerum Novarum сводится к тому, что социальные проблемы оптимально решают самые малые общественные группы, способные принимать решения. То есть травля в школе - это проблема родителей, учителей, директоров школ и местной полиции (а также округов, если явление принимает серьезные масштабы).

Распоряжение Трампа соответствует республиканской идее федерализма, утверждает Бьюкенен. Федеральное правительство наделяется функциями охраны границ, ведения войны с внешними врагами, строительства континентальных дорожных и железнодорожных сетей - то есть решения тех задач, с которым штатам не справиться.

«Национализация» социальных проблем, суды, отражающие идеологию судей и исключающие возможность апелляций, - все это проявления культурной войны и «основные причины того, почему всю Европу сегодня охватила лихорадка самоопределения», считает политолог.

В качестве примера он приводит Калифорнию, где демократы занимают все региональные посты, оба кресла в сенате, две трети мест в обеих палатах штата и три из четырех кресел в конгрессе. Хиллари Клинтон победила там со счетом 2:1, обойдя Трампа на 4 млн голосов.

Неожиданно получилось так, что калифорнийцы разделили чувства, которые испытывает Марин Ле Пен. Она требует: «Дайте Франции быть Францией», выступает за выход страны из ЕС вслед за британцами. Аналогичное движение уже возникло в Калифорнии - оно ставит целью выход штата из состава США и создание отдельного государства.

Новый федерализм - передача полномочий и ресурсов из Вашингтона штатам, городам, поселкам и гражданам, предоставление им возможности решать свои проблемы на основе собственных принципов - может стать ценой сохранения Американского Союза.

«Поэтому дайте Калифорнии возможность быть Калифорнией, а «красным» штатам Америки позвольте быть «красными» штатами Америки», - заключает Патрик Бьюкенен.

Автор: Станислав Варыханов