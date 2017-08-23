Наш филиппинский ответ Чемберлену

Едва утихли споры о выдворении американцами российских дипломатов и отказе российского президента от симметричной реакции в отношении представителей Госдепа, как Россия нанесла американцам куда более ощутимый удар. Речь идет не о кибератаках, официальные обвинения в которых ЦРУ отложило на несколько дней. Нет. Россия проявила себя в зоне казалось бы стопроцентно подконтрольной США. 3 января корабли Тихоокеанского флота РФ начали 5-дневный визит на Филиппины.

Похоже, угрозы президента Родриго Дутерте по сближению с геополитическими противниками США Россией и Китаем начинают обретать реальные очертания. Но если дрейф в сторону Поднебесной оправдывается поиском компромисса по территориальному спору вокруг островов и стремлением привлечь в растущую экономику Филиппин китайские инвестиции, то контакты с Москвой активизируются именно в политическом и военном плане.

За последние пять лет это третье посещение российскими кораблями Манилы, но, во-первых, впервые визит будет столь продолжительным, а во-вторых, переговоры носят более конкретный характер. В частности, российские военные моряки продемонстрируют свои навыки антитеррористической подготовки.

Еще осенью Дутерте заявлял о своих контактах с российскими официальными лицами и не исключал организации поставок оружия. И вот в списке вопросов, которые будут обсуждаться во время переговоров контр-адмирала Эдуарда Михайлова с его филиппинскими коллегами, есть и планы проведения совместных учений, и возможные поставки оружия.

Подобное сотрудничество в военной сфере может стать серьезным ударом по интересам США в регионе. На протяжении 70 лет Филиппины рассматривались как зона исключительных интересов США в регионе. За это время Филиппины заслужили звание непотопляемого авианосца США и обеспечивали стратегические интересы Америки в столь важном для мировой экономики регионе. Кроме того, во второй половине XX века присутствие американских военных баз сдерживало расширение коммунистической идеологии в Юго-Восточной Азии и ограничивало советское и китайское влияние.

С распадом СССР значение американских баз на Филиппинах казалось сойдет на нет и правительству страны удалось на какое-то время частично сократить американское присутствие. Однако обострившееся в последние годы противостояние США и Китая вновь потребовало возвращения американских военных на острова. Не рассчитывая на постоянную лояльность руководства Филиппин, в начале 2016 года американцы провернули успешную дипломатическую операцию, завершившуюся решением предыдущего президента Филиппин вернуть американский флот. Характерно, что это решение было оформлено фактически за считанные дни до президентских выборов на Филиппинах. Любят американцы все делать в последний момент.

Но если эффективность последних решений Обамы вызывает критику даже среди американской публики, то в отношении Филиппин стоит признать, что Америка не зря не доверяла электоральным предпочтениям филиппинцев. С первых дней пребывания в президентском дворце новый президент Родриго Дутерте резко и подчас грубо критиковал Обаму и его администрацию. Белый дом к такому повороту событий оказался не готов. Подтолкнуть Манилу к военному противостоянию с Пекином не удалось. Более того, опасаясь, что новый президент Филиппин в запале может указать американцам на дверь, США фактически смирились с действиями Дутерте, ограничиваясь лишь словесной, да и то, не столь мощной как могло быть критикой внутренней политики Дутерте. Что касается личных выпадов в адрес президента США, то Обаме пришлось практически «не замечать» оскорблений, что едва ли добавило авторитета Соединенным Штатам. Попытки представить заявления Дутерте как экстравагантные и несерьезные не могли оправдать беззубость Белого дома. Едва ли не единственным более-менее весомым ответом стал отказ в поставках определенных видов американских вооружений.

И тут в выступлениях Дутерте Россия стала фигурировать все чаще. Однако до сегодняшнего момента подобная риторика представлялась лишь попыткой президента Филиппин больнее уколоть самолюбие Америки.

Нынешний визит большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и танкера «Борис Бутома» материализует угрозу американским интересам в регионе. То, что Россия предлагает помимо подводных лодок, авиации и другого вооружения сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и пиратством однозначно будет рассматриваться Вашингтоном как повод для России закрепиться в Юго-Восточной Азии. Если сотрудничество Москвы и Манилы будет продолжаться, то Россия сможет легко оправдать свое военное присутствие в регионе. А это после ухода из Вьетнама представлялось практически невозможным. И еще неизвестно, что принесет анонсируемый визит Дутерте в Москву весной 2017 года.

Подобная перспектива создает для США очень серьезные проблемы, ведь они пока не смогли выработать адекватной стратегии в противостоянии с Китаем в регионе. Подталкивание стран Юго-Восточной Азии к конфликту с КНР из-за островов пока не привело к ощутимым результатам. Большинство стран региона боятся открытой конфронтации с Пекином, особенно с учетом ненадежности поддержки со стороны заокеанского провокатора. После победы Трампа, который несмотря на антикитайскую риторику, предлагал азиатским странам более полагаться на собственные силы, доверие к такому союзнику еще более поубавилось.

Теперь же американские военные будут гадать как отразится появление российских кораблей на азиатской политике. К тому же данный шаг Москвы выглядит не только как поддержка мятежного филиппинца, но и как намек на помощь Пекину в его противостоянии с США. Теперь Вашингтону будет сложнее изолировать Китай и сформировать действенную антикитайскую коалицию в регионе. Ну и наконец, ориентируясь на принципиальную позицию России в Сирии и продемонстрированную готовность поддержать союзника наперекор западному давлению, страны региона могут пересмотреть свои отношения с мировыми лидерами и не в пользу США. Не секрет, что многие местные режимы имеют проблемы во взаимоотношениях с Вашингтоном. И похоже, Москва готова использовать этот козырь. Кстати, после Филиппин российские корабли посетят Индонезию, чьи отношения с Америкой тоже переживают не лучшие времена.

Принимая во внимание последние события в российско-американских отношениях, вторжение россиян в зону традиционного влияния США может иметь куда более серьезные последствия чем банальная ответная высылка дипломатов. Обама пытается на излете своего президентства навредить России, обвиняя ее в эфемерных атаках на серверы проигравшей выборы Демократической партии, но реальная причина антироссийского наката в попытке скрасить череду внутри- и внешнеполитических неудач. Провалы на выборах в США, ситуация в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии, на Украине. Похоже пришло время американскому президенту дополнить этот список Юго-Восточной Азией.