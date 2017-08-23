Американцы хотят просверлить дырку в ад

Американские ученые предложили предотвратить угрозу взрыва супервулкана , пробурив в нем скважину, чтобы дать выйти избыточному теплу. Правда, при этом существует угроза сильного выброса ядовитых веществ в атмосферу и страшного катаклизма, который способен сделать жизнь на Северо-Американском континенте вообще невозможной. Из компетентных источников сообщают, что в настоящее время технология бурения скважины дорабатывается.

15 июля в кальдере супервулкана Йеллоустоун произошло землетрясение магнитудой 4,5. Вслед за первым сеизмом последовали новые серии подземных толчков по нарастающей.

Существует мнение, что кальдера готовится к пробуждению, что косвенно подтверждается и аномально высокой температурой в ряде озер, расположенных прямо в жерле потухшего вулкана в Национальном американском заповеднике. Согласно данным местных станций наблюдения, магма подошла достаточно близко к поверхности, что приводит к нагреву воды и участившимся выбросам гейзеров.

На сайте Национального парка Йеллоустоун ранее сообщалось, что, по оценкам американских экспертов, магматическая камера, расположенная на глубине 8-10 км под земной поверхностью, заполнена менее чем наполовину. Специалисты считают, что непосредственная угроза появится после заполнения пустот в земной коре более чем на две трети. Но такому оптимистическому прогнозу противоречит поднявшийся в течение последнего месяца ажиотаж вокруг кальдеры в американских научных кругах и СМИ.

В двадцатых числах июля широко обсуждалась возможность провести направленный ядерный взрыв поблизости от центра Йеллоустоуна, чтобы «сбросить пар» и дать избыточному давлению выйти. А теперь, в конце августа, американское издание Federal Press сообщает о новом предложении сверхглубокого бурения. Согласно расчетам NASA, через скважину необходимо подать ледяную воду для охлаждения сердца вулкана. Но и при этой технологии опасность взрыва континента не исключена.

Между тем американские СМИ пишут, что проанализированы кристаллы кварца в пемзе из Лонг-Велли, где 760 тысяч лет назад произошло крупное извержение. Исследования показали, что в среднем за год до катастрофы в вулканической пемзе вокруг жерла появляются пузырьки газа. И вот теперь подобные свежие образования найдены в Йеллоустоунской кальдере.

Как известно, многие десятилетия подряд американскому президенту еженедельно докладывают о состоянии супервулкана-кальдеры. Само слово «кальдера» означает очаг извержения, лишенный кратера. По существу, несколько десятков квадратных километров центральной части Национального заповедника США являются жерлом, подобным крышке, лежащей на перегретой кастрюле. В случае взрыва кальдеры пылевое облако на несколько лет накроет весь земной шар, что приведет к страшным неурожаям и, как следствие, гибели миллионов людей в ряде стран, даже географически удаленных от США.

О масштабности подобных явлений свидетельствует, например, извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль («Девушка причесывает волосы») в конце апреля 2010 года. Тогда на несколько дней были отменены все авиарейсы в Западной Европе, так как пепел забивался в двигатели самолетов. Очевидно, что исландский вулкан не идет ни в какое сравнение с гигантской Йеллоустоунской кальдерой.

Вызывает вопрос и сверхглубокое бурение с последующей закачкой воды. Как известно, именно эту технологию (фрекинг) освоили американцы для добычи сланцевой нефти. Между тем Евросоюз отказался от подобной методики, так как она способна спровоцировать землетрясение и проседание пород. А в случае с Йеллоустоуном речь идет не просто о спокойной части земной поверхности, а о супервулкане.

Наконец, у многих мистически настроенных людей вызывает вопрос само желание «просверлить дыру прямо в ад». Как известно, в течение 20 лет сверхглубоким бурением занимались в СССР на Кольском полуострове. После ряда странных эпизодов, связанных с бурением (якобы даже есть аудиозапись страшных воплей из-под земли), скважину закрыли, поставив на длительную консервацию.

Автор: Александр Артамонов