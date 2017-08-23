Учение – свет... экрана монитора

Профессор Петрозаводского государственного университета, доктор физико-математических наук Александр Иванов давно и последовательно ратует за кардинальные реформы отечественной системы образования, критикуя практику ЕГЭ и сомнительные новшества вроде «электронной школы». Выступления ученого пользуются большой популярностью, у него тысячи сторонников в соцсетях. Мы предлагаем вам познакомиться с его точкой зрения по поводу дистанционного обучения школьников, в том числе с помощью современных технических средств и интернета:

Дистанционные технологии пытаются рекламировать как революцию в обучении, которая призвана донести высшие достижения школы всех уровней до каждого. Но мировая практика показывает, что оснований для подобных выводов нет. Многократный рост дистанционных образовательных ресурсов отнюдь не сопровождается ростом качества массового образования, напротив, в большинстве стран отмечается его нарастающая деградация.

Дистанционное обучение безусловно расширяет возможности для самообразования. Однако ни о какой принципиальной революции здесь говорить не приходится. Ведь все достижения человечества (от букваря до переднего края наук) изложены в книгах и статьях и уже сотни лет лежат в библиотеках в открытом доступе. Читайте и образовывайтесь! Но много ли тех, кто пользуется такой возможностью?

Давным-давно сказано, что учение — свет. Но неученых — тьма. И причина этого — в природе человека. Он — «скотинка ленивая». Настоящее самообразование требует высочайшей мотивации и серьезной интеллектуальной базы. Сегодня это — удел избранных. Для того, чтобы самообразование стало массовым, должен измениться сам человек. Здесь мы выходим на сверхзадачу, которую в недалеком прошлом всерьез пытались решать в стране под названием СССР. И надо сказать, что отечественная школа (которую мы потеряли) проводила большую работу в этом направлении. От первого класса до выпускного происходил постепенный переход от плотной опеки со стороны учителя (от внимания к каждой ошибке, коррекции каждого неверного шага) к формированию ответственности, самодисциплины, способности самостоятельно оценить собственную работу. Разумеется, далеко не каждый выпускник был в состоянии выстроить стратегию дальнейшего самообразования. Но навыками самостоятельной работы он владел. В частности, становясь студентом, отлично знал, что значит самостоятельно подготовиться к сессионному экзамену. Значительная масса нынешних студентов лишена этого в принципе.

Наша школа утратила свои прежние достижения в результате комплекса мер. Решающую роль здесь сыграла поэтапная и полная ликвидация государственного контроля за качеством обучения. В школу пришла свобода не учить и не учиться, которая была окончательно закреплена в новых ФГОСах. Это тот самый пресловутый «системно-деятельностный подход». Казалось бы, ребенку с первого дня пребывания в школе предлагают добывать знания самостоятельно («ставят на путь самообразования»), как бы бросают в океан знаний. Плыви, и ты научишься! Но на поверку оказывается, что в этом «океане» нет воды, и плыть там негде. А есть дно, на котором и стоят эти брошенные дети, осваивая несложные приемы имитации обучения, благо интернет к их услугам. Всего-то надо сформулировать поисковый запрос. И уже нет необходимости мучиться с набором текста и орфографией. Есть ключевая фраза: «Окей, гугл!» (как прежнее сказочное: «Сезам, откройся!»), а дальше можно требовать всё, что пожелаешь (вплоть до «чему равен синус 36 градусов?»). Добытая таким образом «информация» заполняет презентации, рефераты (путем простого копирования, ее даже не читают). Идет «образовательный процесс». С применением самых современных информационных технологий. И полным нулем на выходе.

Понятно, что из такой школы и дети, и родители бегут на семейное обучение (СО), которое в последние годы стремительно растет. Здесь надо подчеркнуть, что на СО переходят не все подряд, а в первую очередь наиболее активные, в определенном смысле — лучшие. И массовость этого явления безусловно дискредитирует наше образование. Но никакой озабоченности по этому поводу Минобр не проявляет. Напротив, в последнее время четко обозначилась централизованная поддержка системе СО (проводятся региональные конференции по проблемам семейного обучения, тиражируется «позитивный опыт»). Объяснить это исключительно интересами бизнеса, который осваивает очередную сферу «образовательных услуг», не представляется возможным. Здесь явный посыл со стороны власти, ее желание подгрести и направить этот возмущенный контингент в нужном направлении.

На мотивах такого посыла следует остановиться подробнее. В последнее время обрисовались некоторые общие схемы СО, и среди них есть одна, которая требует самого пристального внимания, потому что именно здесь начинает проходить массовую обкатку проект «электронная школа».

Мы не будем затрагивать обширную группу учащихся, которых родители переводят на СО в выпускном классе с целью натаскивания на сдачу ЕГЭ у репетиторов. Эта модель дает на выходе неплохие баллы (и место в вузе), но о гармоничном среднем образовании в этом случае говорить не приходится. Заметим, что подобные выпускники часто сталкиваются с серьезными проблемами на студенческой скамье.

Речь пойдет о тех родителях, которые ставят перед собой задачу дать детям в домашних условиях полноценное образование. Это очень тяжелый труд, который становится всё более неподъемным по мере продвижения от начальных классов к выпускным. И вот тут к «семейникам» приходит «помощь» со стороны бизнеса, который предлагает соответствующие образовательные услуги.

За сравнительно небольшую плату (10-12 тысяч в год) «фирма» решает все юридические вопросы (в частности, прикрепляет обучающегося к конкретной школе — этого требуют правила СО) и полностью организует «учебный процесс»: снабжает учебниками в электронной форме, видеоуроками, обеспечивает выход на обучающие программы, осуществляет тестирование и контроль текущей успеваемости. Родители могут непрерывно отслеживать все формальные параметры обучения ребенка: время «изучения» той или иной дисциплины, оценки за тесты и т. д. Результаты тестов направляются в прикрепленную школу, что автоматически обеспечивает прохождение промежуточной аттестации в соответствии с правилами СО. Словом, «фирма» снимает с родительских плеч тяжелейших груз. Можно расслабиться. «Ваш ребенок под неусыпным контролем и в надежных руках».

Но всё описанное в предыдущем абзаце можно назвать образованием лишь весьма условно. Ибо в такой системе отсутствует учитель, главная функция которого — видеть и понимать проблемы ученика. Учить всех одинаково — нельзя и вредно. К каждому нужен индивидуальный подход, который способен найти профессионал, имеющий соответствующее образование и опыт. Алгоритм обучающей программы лишен такой способности в принципе. Поэтому обучающие системы, ориентированные на массового потребителя, отрабатывают простейшие навыки и, как правило, не выходят за пределы этого поля. Не говоря уже о том, что прикрепление ученика к «электронной школе» делает интернет его постоянной «средой обитания» со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые понимающим родителям объяснять не надо. Отправить ребенка в «свободное плавание» по этой электронной траектории — значить фактически поставить крест на его образовании. А сохранение контроля за содержанием такого обучения довольно быстро убеждает родителей в том, что задаваемые электронной школой «рамки качества» весьма далеки от стандартов недавнего прошлого, которые еще живы в памяти старшего поколения. Будет очень печально, если кто-то поймет это слишком поздно: потерянные детские годы не вернуть.

Пришло время задать обычный вопрос: зачем нам навязывают этот эрзац обучения? Ответ очевиден: дешево. Всё целиком и полностью за ваши деньги. Ни школ, ни учителей не надо. И результат будет вполне соответствовать известным одиозным пожеланиям Г. Грефа: контингент с таким «образованием» на власть претендовать не сможет.

Уже поговаривают о том, что все малокомплектные школы (и просто школы со слабым кадровым составом педагогов) следует перевести в «электронный формат», а учеников в перспективе рассадить по домам за компьютеры. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что до такого дело не дойдет, хотя первые эксперименты уже проводятся . Просто не успеют. Если процесс пойдет в указанном направлении, Россию прикончат раньше. У нас уже нет советского запаса прочности, чтобы развлекаться подобными опытами.

У семейного обучения есть и другие модели, очень затратные для родителей, но обеспечивающие высокое качество образования. В соцсетях часто можно прочитать: «Мы уже в третьем классе! У нас всё отлично.» («Мы» — это родители и ребенок, обычная терминология «семейников».) «А мы — в восьмом! Обгоняем сверстников, ни на что не жалуемся.» Бог в помощь!

«А мы уже на первом курсе!» Это — как? У нас уже высшее образование стало семейным? Вы до каких лет своему чаду собираетесь нянькой быть?

Уже выросло поколение ребят, которые прошли школу СО в девяностые и нулевые годы. У многих из них общая проблема. Вот исповедь парня, 29 лет: «Моя счастливая жизнь закончилась, когда из нашей семейной школы я попал в университет. Теперь я специалист с высокой зарплатой, но до сих пор не могу принять этот мир. Я лишь делаю вид, что живу.»

Мы уже отмечали, что на семейное обучение часто переходят лучшие, и без них мир школы становится темнее. Но потом им снова предстоит вернуться в этот мир, без опыта борьбы, без опыта существования в нем.

Наших детей обязана учить школа. С какой стати мы должны ее кому-то отдать?

Если активные родители хотя бы половину энергии, что тратят на обучение детей дома, отдадут школе, социальный эффект будет несопоставимо выше. На первый взгляд это кажется чудовищным: взвалить проблему возрождения образования на плечи своего ребенка. Но поверьте: именно это и работает. Таким детям — носителям настоящих ценностей — бывает очень трудно на первых порах. Вы должны стать их главной опорой. Но они практически всегда побеждают, собирая вокруг себя единомышленников. Часто становятся лидерами классов. Их начинают уважать и ценить учителя (от нынешней системы всем тошно). Это не есть борьба в одиночку. Рядом с вами скоро будут другие родители.

К слову стоит сказать, что ничто не объединяет так детей и родителей, как общая борьба за высокую цель. И уже по опыту известно, что ребята, прошедшие такую школу, ведут за собой других в вузе, и далее — по жизни. Они не боятся «этого мира», формируют вокруг себя свою среду, и, по большому счету, именно с ними связаны надежды на будущее.