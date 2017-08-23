Европейцы готовы переписать свою историю, чтобы сделать приятное мигрантам

На фоне массовых поджогов машин в Париже и терактов в Берлине, устроенных мигрантами, европейские образованцы пытаются найти теоретическое обоснование бездарной миграционной политике своих властей. Чемпионами по маразму на этот раз стали британцы—где подконтрольные правительству профсоюзы студентов требуют исключить из учебной программы столпов классической философии, заменив их негритянскими и азиатскими мыслителями, а также французы, которые решили продвигать новую социальную теорию согласно которой вандалы не захватывали а Рим, а просто решили приобщиться к римской культуре в порядке «социального эксперимента»

Как сообщает британское издание «The Telegraph», инициативная студенческая группа престижного лондонского университета требует, чтобы такие фигуры, как Платон, Декарт и Кант были удалены из учебной программы, потому что они белые и настаивает на том, что при изучении философии «большинство философов на наших курсах» должны быть из Африки и Азии. Более того, в интервью изданию британские толерасты честно признались, что их демарш является частью более широкой кампании «деколонизации» университетов, направленной на «устранение структурных и эпистемологических наследий колониализма». В рамках этой предлагаемой реформы высшего образования, правительство Великобритании хочет запустить новую систему рейтингов удовлетворенности студентов изучаемыми предметами и первыми под нее попали великие философы античности и средневековья. Более того, этот студенческий союз под патронажем правительства уже заявил, что «деколонизация» является одной из приоритетных задач на текущий учебный год.

«Белые философы» должны быть изучены лишь «при необходимости», а их работы должны подаваться исключительно с «критической точки зрения», признавая колониальный контекст так называемого «Просвещения», — заявили британские двоечники студенты, так и не пояснив, каким боком Платон и Декарт имеют отношение к колонизации британцами Африки и Азии.

Эта сенсационная новость прошла почти незамеченной в СМИ, зато вызвала взрыв в британском научном обществе. Так видный философ, сэр Роджер Скратон открыто обвинил студенческий союз и собственное минобразование в элементарном невежестве. «Если они думают, что в критика чистого разума Канта есть колониальный контекст, то хотелось бы хотя бы услышать его», — ответил на обвинение в расизме философ.

«Существует реальная опасность, что политкорректность выходит из-под контроля. Мы должны понимать мир как он есть, а не переписывать историю, как это кому-то хотелось бы», — добавил проректор Букингемского университета Энтони Селдон.

Золотые слова произнес Селдон, вот только говорить об этом надо было бы лет эдак 20 назад. К слову о переписывании истории, как пишет писательница и публицист, переехавшая из России в Париж Елена Кондратьева-Сальгеро, в континентальной части Европы дело обстоит не лучше и там дошли уже до того, что из рабочего словаря историков практически исчезли термины «упадка» Римской империи.

«Появились и уже устоялись трактовки, утверждающие, что, на самом деле, ничего страшного и непоправимого тогда не произошло, что падение Рима и завоевание варваров носило «на редкость мирный и естественный характер»©, и что так называемый, до сих пор предполагаемый «крах» есть всего лишь историографический миф, а на самом деле, сами же Римляне вдруг решили провести некий социальный эксперимент с « представителями других культур»…

Новая трактовка этой переписанной части истории убеждает, что никаких «массовых набегов» и «кровопролитных завоеваний» не было. Варвары вовсе не вламывались в Рим, как это до сих пор нам «ошибочно» утверждали. Их, большей частью пригласили сами Римляне, в рамках всё того же «социального эксперимента».

Эта трактовка уже стала официальной и старательно возводится в единственно верную, посредством негласного, постепенного, но неустанного удаления всех остальных. Именно эту трактовку отныне продвигают, как превалирующую, все «евросоюзники», — пишет Елена

Зачем это делается понятно — слишком уж «нехорошие ассоциации» вызывают те времена с нынешними. А так, вроде и все красиво — Римские императоры пригласили к себе Атиллу, тот пришел, винца попил, свободную любовь освоил и ушел себе домой. Потом пришел Карл и ассимилировал пол Европы, а чуть позже с востока пришли османы — самые добрые и толерантные люди. Скажите бред? Да, бред, а как еще объяснишь, почему надо терпеть изнасилования и новогодние поджоги авто? А так — не беспокойтесь, все временно и прекрасно, вот сейчас они проникнуться идеями толерантности и будет как с Римской империей. Здесь стоит добавить, что если к власти в ближайшие годы не придут евроскептики, то именно так, как в Римской империи и будет. Только без всяких переписываний.

Однако, не образованием единым сильная европейская толерантность. Уже неделю не стихают в сетях споры о штатном конкурсе «Мисс Хельсинки 2017», где победила чернокожая уроженка Африки Сефора Икалаба.

После оглашения результата и совместного фото участниц, организаторов накрыла волна возмущений и критики. Почему, смотрите сами фото с конкурса.

Однако, учитывая, что Сефора была единственная темнокожая конкурсантка и организаторов реально могут привлечь за дискриминацию, решение о победе никто менять не стал. С другой стороны, конкурсы красоты никогда объективностью не страдали и придумывали их не для того, чтобы нормальных женщин показывать. С другой стороны, теперь у всех наших продвинутых модниц-тусовщик есть на кого равняться, скоро и чернокожих Собчак с Рыльской увидим.