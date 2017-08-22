Дипломатическая смерть «по естественным причинам»

В ночь с 23 на 24 августа в столице Судана, Хартуме, в своей резиденции скончался чрезвычайный и полномочный посол России в этой стране Миргаяс Ширинский. Тело посла было найдено в бассейне, но, согласно информации официального представителя полиции Хартума полковника Хасана ат-Тиджани, отравляющих веществ в пробе воды из бассейна не обнаружено.

62-летний посол страдал гипертонией, то есть повышенным кровяным давлением. Официальные инстанции России и Судана отрицают возможность насильственной кончины дипломата. Именно эта версия была озвучена пресс-секретарем посольства России в Судане Сергеем Коняшиным. Официально новость о кончине дипломата опубликована крупнейшими агентствами в разделе «Происшествия». Иными словами, политическая подоплека представляется властям маловероятной.

Ширинский вручил свои верительные грамоты местному правительству в декабре 2013 года. МИД страны уже направил соболезнования по поводу скоропостижной кончины посла России его родным и близким. Местный дипломатический корпус также шлет свои соболезнования в адрес посольства.

Вместе с тем обстоятельства смерти остаются весьма загадочными. Дело в том, что острая сердечная недостаточность, названная наиболее вероятной причиной смерти, вовсе не связана напрямую с гипертонией. То есть высокое кровяное давление только косвенно может привести к возникновению инфаркта. В то же время, именно такой диагноз ставится в случае, например, нанесения удара человеку в грудину или приема определенной группы препаратов и т.д. В переводе с медицинского на русский, омертвение мышечной ткани сердечной сумки или остановка сердца могут являться следствием целого ряда причин. Поэтому в данном случае мы имеем дело с ничего не объясняющей констатацией факта: человек умер, потому что у него перестало биться сердце. Конечно, такое возможно в момент сильной физической нагрузки у достаточно пожилого человека. Тем не менее, однозначным, с точки зрения медицины, такой диагноз никак не назовешь.

Также необходимо обратить внимание и на специфику страны пребывания покойного Ширинского. Судан является зоной столкновения интересов местной армейской верхушки, исламистских военных группировок и дервишских орденов «Аль-Ансарийи» и «Аль-Хатмийи». Здесь вольготно себя чувствует запрещенная в РФ террористическая организация «Боко Харам» (около 40 тысяч боевиков), лидеры которой официально объединились с запрещенной в России ближневосточной террористической группировкой «Исламское государство». Именно в этой стране нашли убежище многие изгнанные из Сирии и Ирака в результате международной контртеррористической операции боевики.

По данным Global Terrorism Index 2015, Республика Южный Судан находится на 14-м месте по уровню терроризма в мире из нескольких сотен возможных. Причем многие африканисты считают, что распад страны только начался и что в случае ухода президента эль-Башира начнется новая череда гражданских войн и окончательный раскол государства.

Глава страны Омар аль-Башир пришел к власти в результате госпереворота 1989 года. С тех пор он уверенно удерживает за собой пост, несмотря на два ордера на его арест, выданных Международным уголовным судом за военные преступления в Дарфуре.

Наконец, юг Судана вышел из состава страны, объявив о своей независимости в феврале 2011 года. И вот уж там никакой твердой власти вообще не существует, а граница с северным Суданом фактически открыта.

Помимо всего прочего, Судан находится в тесных отношениях с Украиной, что вряд ли способствует дружескому общению с Москвой.

Получается, что у пожилого, но крепкого российского дипломата, не страдавшего сердечными приступами (артериальное давление не в счет - это обычный возрастной диагноз у людей старше пятидесяти), все же могли быть и другие обстоятельства ухода из жизни.

Напомним, что, начиная со времен Вильгельма фон Мирбаха и Вацлава Воровского, физическое устранение дипломатов является признанной тактикой террористических группировок. Кстати, за последние 14 месяцев, российские дипломаты умирают особо часто. Тут можно назвать такие фамилии, как Виталий Чуркин, Андрей Воробьев, Александр Кадакин, Андрей Карлов, Андрей Маланин, Николай Лахонин... И каждый раз, кроме открытого убийства Карлова, местные следователи и медики заявляют о «естественных причинах смерти» и ссылаются на «возможность кончины от сердечного приступа».

Автор: Александр Артамонов