День знаний и молитв

Как стало известно, в ряде школ Мещанского района Москвы - в частности, в школе №2107 - торжественная линейка 1 сентября и само начало учебного года будут перенесены, так как в этом году мусульманский праздник Курбан-байрам приходится именно на День знаний.

Родители учеников получили по почте соответствующее уведомление с копией решения директора школы и руководства управы района, на территории которого находится столичная соборная мечеть. Очевидно, власти опасаются наплыва верующих и несоответствия двух разноплановых мероприятий, которые нужно провести одновременно в одном и том же месте.

Сообщение о переносе выложил в соцсети один из местных жителей, оно вызвало ажиотаж и попало в СМИ, которые получили подтверждение. Директор школы № 2107 Олеся Лукашук заявила, что решение принималось по просьбе родителей, которые напомнили руководству образовательного учреждения о его обязанности обеспечивать безопасность детей при проведении любых мероприятий.

По словам Лукашук, линейку перенесли на 2 сентября. Ранее ее секретарь Александр Крючков утверждал, что на 4 сентября. «Как мы вместе решим, так и будет», - заверила директор школы, напомнив, что перенос занятий, начало и завершение учебного года находятся в ведении руководства образовательного учреждения, а не департамента образования Москвы.

Правда, именно департамент принимал решение о переносе - судя по словам вице-мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко. Он сообщил, что эта мера коснется шести московских школ и вообще-то принимается не впервые, поэтому не должна вызывать такой ажиотаж.

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина якобы заверил, что люди будут «счастливы» начать учебы не в пятницу, а с понедельника. Горбенко объяснил, что два праздника в один день - «неудобно для всех», и мэрия не видит никаких проблем в том, чтобы один из них подвинуть.

От вице-мэра последовал забавный сочувственный комментарий в адрес москвичей, которых «может раздражать, когда сто тысяч мусульман собираются рядом с их домом». «Но что делать? С другой стороны, и православные праздники могут кого-то раздражать», - рассудил чиновник.

Как бы то ни было, перенос школьных дат (начало и конец учебного года и проч.) проводится только на уровне министерства образования.

Любопытно, что в Крыму, где, как известно, компактно проживают исповедующие ислам татары, празднование Курбан-байрама назначено на 3 сентября. Даже в республике Татарстан с многомиллионным мусульманским населением Курбан-байрам никак не помешает ни школьной линейке, ни началу занятий именно 1 сентября, а не потом.

Информация была подтверждена пресс-службой министерства образования и науки Татарстана. Как известно, президент этого федерального субъекта Рустам Минниханов относит себя к верующим мусульманам и свято чтит традиции, но, тем не менее, на День знаний не посягает. Также и в Чечне выходным днем празднования Курбан-байрама назначено 2 сентября.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов заверил, что его ведомство не обращалось в школы Мещанского района Москвы с просьбой о переносе начала учебного года. По его словам, он вообще не понимает, в чем проблема, так как молитвенное собрание должно проходить совсем не в то время, на которое традиционно назначается школьная линейка, а гораздо раньше.

Курбан-байрам - едва ли не главный религиозный праздник, отмечающийся каждый год по мусульманскому календарю. В этот день проводятся ритуальные жертвоприношения животных. К сожалению, в прошлые годы бывали случаи беспорядков на проспекте Мира, в непосредственной близости от Соборной мечети.

Тем не менее решение школьных властей иначе как скандальным и провокационным не назовешь. Кстати, старейшая мечеть Москвы находится на Большой Татарской улице в непосредственной близости от нескольких школ и даже колледжа МВД России. И все-таки никто не поднимал вопрос о переносе Дня знаний во имя религиозного праздника. Получается, что кто-то заинтересован спровоцировать у местного населения недовольство и, может быть, даже посеять рознь и вызвать волнения.

Ведь очевидно, что даже в местах, где 90% населения исповедует ислам, местное руководство (Минниханов, Кадыров и другие) не призывает к переносу праздника. Почему же тогда так резко и даже ультимативно был поставлен вопрос в одном из районов Москвы?

Вообще такого рода инициативы крайне опасны. Лет двадцать назад нечто подобное наблюдалось в Париже. Сначала во имя равенства вероисповедания решили запретить детям-христианам носить в школу нательный крестик. Потом запретили выставлять в окнах рождественских вертепов (традиционные фигурки Христа, Девы Марии и святого Иосифа с волхвами на фоне ясель). Сейчас подобное «правонарушение» карается высоким денежным штрафом. Каждый раз чиновники заявляли, что они, дескать, выступают от имени мусульманского сообщества, хотя сами мусульмане систематически опровергали подобные информационные вбросы. Параллельно мусульманские празднества никогда не запрещались, а в парижских предместьях некоторые мусульмане режут баранов на курбан-байрам прямо в ванных комнатах своих квартир.

Очевидно, что внедрение таких «инициатив» закладывает бомбу под мирное сожительство людей различных культур и вероисповеданий. Следовало бы не просто отменить решение властей Мещанского района, но и привлечь их к ответственности за искусственно спровоцированный скандал.

Автор: Александр Артамонов