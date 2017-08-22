Готовим экстренный набор на случай чрезвычайных происшествий

Иллюзия безопасности может разрушиться в любой момент. В мире, где вооружение растёт и совершенствуется, а отношения между странами портятся, лучше заранее быть готовым ко всему. Вот список вещей, которые в случае экстренной ситуации помогут вам выжить и продержаться до того, как вы попадёте в безопасную зону.

В этом посте вы увидите расширенный список, пункты которого распределены по категориям. Самые нужные вещи вы можете хранить в рюкзаке и сумках дома или в машине, если ставите её недалеко от дома. Кроме того, в машине необходим свой набор «на крайний случай».

Природные катаклизмы, техногенные катастрофы, военные операции — экстренный набор пригодится в любой ситуации и поможет продержаться какое-то время, пока вы не достигнете безопасной зоны.

Этот набор должен храниться в легкодоступном месте, вещи в нём должны периодически заменяться на новые и никогда не использоваться в быту.

Хорошо, если он никогда вам не понадобится.

Одежда и обувь

Понятно, что если экстренный случай происходит зимой, то вы отправитесь в путь в зимней одежде — дублёнке или более лёгком пуховике. А вот остальные вещи, которые могут пригодиться:

Водонепроницаемая и непродуваемая куртка с капюшоном

Термобельё

Футболка с длинными рукавами

Футболка с короткими рукавами

Толстовка с высоким воротником

Лёгкие спортивные штаны

Лыжные перчатки и пара тонких перчаток

Шапка или кепка, закрывающая уши

Шарф

Толстые носки

Ботинки для походов, обувь из прочной кожи

Дополнительный набор шнурков

Дождевик с капюшоном

Набор длинных и толстых игл и нитки

Сумки, тары, материалы

Походный рюкзак и нейлоновые сумки

Спальный мешок или термоспальник

Тент

Полиэтиленовый навес 2 × 3 метра (на случай, если потеряете тент)

Спасательное майларовое одеяло

Пластиковые канистры для воды (лучше брать складные: не занимают много места в сложенном состоянии)

Канистра для воды

Химические фонари

Аптечка первой помощи

Компас и часы

Бинокль, прибор ночного видения

Аккумуляторный фонарь с динамо-подзарядкой

Маленький свисток

Набор-мультитул с ножом, ножницами, отвёрткой, открывалкой для бутылок

Леска, крючки и грузила для рыбалки

Пила из тонкой металлической проволоки

Пила из проволоки

Небольшой топорик

Точильный камень

Маленькая складная лопата

Паракорд — 5 метров (а можно взять аж 13 метров паракорда, сплетённого в виде сумки; в неё тоже можно положить самые важные вещи)

Сумка из паракорда

Альпинистская верёвка — 30 метров

Тонкий нейлоновый шнур — 50 метров

Сетка от комаров

Тёмные очки от солнца и лыжные очки (защита глаз от ультрафиолета, радиации)

Резиновые перчатки

Обычная резинка для герметизации одежды

Маски и полумаски с фильтрами для защиты от газов и паров

Счётчик Гейгера

Мини-радио на солнечной батарее

Средства для разжигания огня

Магниево огниво или другие виды огнива (например, шнурки с ферритовыми стержнями внутри)

Две зажигалки

Водонепроницаемые спички с восковым покрытием

Водонепроницаемые спички

Водонепроницаемые спички

Газовая горелка для приготовления пищи, растопки снега, кипячения воды

Высокосмолистые палки для розжига костра

Еда и напитки

Хлебцы

Сухофрукты

Рис быстрого приготовления

Печенье

Кастрюля с крышкой

Небольшой чайник

Широкая глубокая тарелка

Столовые приборы в дорожном наборе

Фляжка для воды

Термос

Персональная бутылка с очищающим фильтром

Туалетные принадлежности

Мыло

Мочалка

Полотенце

Набор для бритья

Зубная паста

Зубная нить

Маленькое зеркальце

Маленькие ножницы

Медикаменты

Глазные капли

Антибиотики

Средство от отравлений

Таблетки или раствор йода для защиты щитовидной железы на случай атомной катастрофы

Таблетки, очищающие воду

Книги

Пособие по выживанию в диких условиях

Гид по съедобным растениям и грибам

Карта вашей и близлежащих местностей

Готовим машину

Если у вас будет шанс уехать на машине, а не отправляться в дорогу пешком, это замечательно. Но вам придётся заранее позаботиться и о машине, чтобы в случае чего не остаться без транспорта.

Ведь что может быть печальнее, чем проколоть колесо на трассе между городами и осознать, что вместо запаски в багажнике старый телевизор?

Чтобы этой и других печальных историй не произошло, вот список вещей, которые должны всегда оставаться у вас в машине:

Запаска в отличном состоянии, домкрат и балонный ключ.

Комплект для ремонта бескамерных шин. В такие наборы входит резиновый клей и резиновые пробки, которые позволяют заделать повреждение прямо на месте, не снимая шину. Такого ремонта должно хватить, чтобы добраться до ближайшего места, где можно купить запаску.

Кабели для «прикуривания» аккумулятора или запасной аккумулятор.

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля (оно и так должно быть в бардачке).

Датчик давления в шинах (неправильное давление повышает расход топлива и износ шин, может привести к их повреждению).

Клейкая лента и WD-40. С помощью этих вещей вы сможете устранить какие-то повреждения и добраться до места назначения.

Трос грузоподъёмностью не менее 5 тонн на случай, если придётся вытаскивать вас из грязи или сугроба.

Скребок для льда.

Молоточек для разбивания стекла (положите его в бардачок, а не в багажник).

Карты местности. Разумеется, бумажные — не стоит надеяться на гаджеты.