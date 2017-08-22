24 августа: англичане при дворе царя Ивана

В середине XVI века английские купцы решили искать, как сейчас принято выражаться, новые рынки сбыта: в соседних странах спрос на их товары упал, цены последовали за ним, да и прибыли, соответственно, туда же. Посему решено было направить несколько купеческих экспедиций в разные концы света, чтобы поискать потенциальных клиентов чуть дальше, чем сразу за собственными границами. Одним из этих «концов света» стала Россия, где в то время царствовал Иван Васильевич, впоследствии более известный как Грозный.

Экспедицией, которой посчастливилось посетить нашу страну в те славные годы, руководили некие Хьюго Уиллоуби и Ричард Ченслер. К первому, кстати, слово «посчастливилось» не очень-то применимо: его корабль сгинул в пучине во время шторма. Зато Ченслер, плывший на судне под названием Edward Bonaventure, продолжил путь и 24 августа достиг большого залива, где узрел признаки цивилизации - несколько рыбацких лодок.

Рыбаки встретили английского посланца как папуасы вертолет - с изумлением и страхом, ведь такого огромного корабля они доселе не видели. Реакция наших соотечественников была естественной - они попытались сбежать. Но решительный англичанин, отчаявшийся после потери попутчика и вообще ожесточенный долгим трудным путешествием, приказал изловить рыбаков и доставить к нему. Впрочем, когда «пленников» привели к капитану, беседовал он с ними ласково, расспрашивал с интересом и вообще демонстрировал навыки дипломата не хуже выпускника МГИМО.

Рыбаки поведали Ченслеру, что страна их зовется Россией и управляется самодержцем, царем-батюшкой Иваном Васильевичем, а место, куда чужеземец прибыл, именуется Холмогорами. Тамошние власти между тем уже подсуетились - отправили в Москву бумагу с вопросом, как им быть с незваными гостями. Но почта в те времена работала не быстрее, чем сейчас, поэтому ответ (он, кстати, был весьма положительный - доставить англичан к престолу, дабы царь на них взглянул) запоздал. Нетерпеливый Ченслер, презрев уговоры холмогорских воевод, ринулся в стольный град сам.

Впрочем, ему все же пришлось проявить терпение: Иван Васильевич принял иноземца только через две недели после его прибытия в Москву. Но ожидание того стоило - когда англичанин увидел русского царя в переливающемся парчовом одеянии, с драгоценным скипетром и золотой короной на голове, сидящим на богато украшенном троне, то попросту обмер. Потом, конечно, отошел и все свои сильные впечатления подробно изложил в дневнике (записки дошли до наших дней).

Гостя накормили по принятому тогда церемониалу и вручили грамоту с теплыми словами в адрес правившего Англией Эдуарда VI, от имени которого Ченслер и беседовал с Грозным. После этого пора было отправляться в обратный путь, что англичанин и сделал - но на родине неожиданно узнал, что адресат послания Ивана Васильевича тем временем почил в бозе, а его место на престоле заняла Мария, неспроста прозванная в народе Кровавой. В стране оказалось неспокойно, постоянно судили и казнили еретиков, так что Ченслер почел за лучшее отправиться обратно в спокойную Московию.

Он вновь прибыл туда в 1555 году, представляя уже Марию I и ее супруга Филиппа Испанского. На сей раз программа визита была более конструктивной: англичанин провел переговоры с дьяком Висковатым, который возглавлял тогдашний МИД, и предложил организовать в России Английскую торговую компанию. Судя по результату (посланец получил карт-бланш), Висковатый был настроен на сближение с Европой и отличался если не прогрессивным мышлением, то чутьем на выгоду. Заключенный договор разрешал англичанам ездить по всей стране, останавливаться где угодно и торговать беспошлинно. Задерживать их, согласно документу, не имели права даже за долги или в связи с преступлением (если только не сами купцы нарушили закон - а даже если и так, то разбираться с ними должен был сам царь).

Донельзя обрадованный таким коммерческим успехом, Ченслер отплыл восвояси, прихватив с собой русского посла Осипа Непею - и, как выяснилось, не зря, поскольку сам англичанин в пути погиб, а вот его коллега благополучно добрался до Лондона и был там принят с распростертыми объятиями. В благодарность за щедрые льготы Мария I предоставила русским купцам аналогичные преференции и взяла их имущество под свое высочайшее покровительство.