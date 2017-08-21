Украинские прокуроры нарываются на скандал с Германией

История с германской группой Scooter, на которую «наехали» в Украине за выступление с концертом в Крыму, получила неожиданное, но бесперспективное продолжение.

Напомним, первым отреагировал на чудовищное «преступление» немецких музыкантов посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он вышел на руководство телеканала RTL и в ультимативной форме потребовал отстранить лидера группы Scooter Эйч Пи Бакстера от участия в жюри конкурса DSDS («Германия ищет суперзвезду»). Ибо, по его логике, как можно заниматься музыкой, если он въехал в Крым без разрешения Киева?!?

Телевизионщики Германии, памятуя о своей толерантности, весьма мягко отфутболили нахального дипломата, и доходчиво пояснили, что «выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров».

А замглавы Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики и вовсе поставил Мельника в угол: «Иностранный посол не должен превышать пределы необходимой сдержанности, иначе может стать персоной нон грата».

Не прошел мимо такого вопиющего антиукраинского факта и «Миротворец» - вся группа в полном составе попала в «черный» список скандально сайта, известногопубликациями личных данных тех личностей, которых «патриоты» считают «врагами народа».

Отреагировала на крымское безобразие участников группы Scooter и так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» - структурное подразделение украинской генпрокуратуры, находящееся в Киеве. Там на немцев завели уголовное дело по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». По словам замгенпрокурора Украины Евгения Енина, за выступление в Крыму музыкантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

В связи с этим правоохранительные органы Украины теперь жаждут допросить музыкантов, для чего послали запрос в соответствующие органы ФРГ.

Самое интересное в этой «криминальной истории» то, что прежде за подобные «преступления» российских исполнителей и политиков из стран ЕС все ограничивалось трехлетним запретом въезда на Украину. До этого времени самым громким таким случаем стал отказ впустить российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову, за который Украину позже оштрафовали на 200 тыс. евро.

Почему в виртуальной «крымской прокуратуре» так взъелись именно на Scooter - неясно. А каковы перспективы этого уголовного дела и на что могут рассчитывать в Киеве в рамках процедуры правовой помощи со стороны Германии? Этому инциденту германская Die Welt посвятила несколько публикаций.

«Украинский посол Мельник прав: поездка группы Scooter в Крым через Москву - это не пустяк и не незначительный проступок. Она демонстрирует неуважение по отношению к Украине. В Крыму по-прежнему творится несправедливость», - пишет журналистка Юлия Смирнова.

Она полагает, что музыканты сознательно пошли на это правонарушение, ибо посол Андрей Мельник заранее встречался с менеджером группы и пытался отговорить от поездки в Крым, напоминая, что по украинскому законодательству легально попасть на полуостров можно только через территорию Украины.

«Отговорки группы кажутся в лучшем случае наивными и необдуманными, в худшем - лицемерными», - продолжает гнобить музыкантов Смирнова. Она имеет в виду заявление Эйч Пи Бакстера: «Мы не хотим и не будем связываться с политикой».

Далее автор продолжает негодовать: «Каждая звезда международного масштаба, которая приезжает в Крым - подарок для России; это создает впечатление непринужденных, нормальных отношений. Чем больше людей рассматривают аннексию Крыма как «длительную временную ситуацию», как это метко сформулировал лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер, тем сильнее радуется Москва».

Тем временем глава прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов сообщил, что намерен обратиться к Германии с просьбой об оказании международно-правовой помощи в расследовании: «Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о проверке, действительно ли они были в Крыму».

Не надо смеяться, тут все серьезно: Мамедов уточняет, что ему неизвестно, правда ли музыканты побывали в Балаклаве, поскольку сам он знает об этом лишь из СМИ. Оно и понятно: ведь прокурор АРК находится в Киеве - оттуда плохо видно происходящее на полуострове. Поэтому, по мнению Мамедова, сия информация должна пройти проверку, а для этого он планирует провести допрос всех участников группы.

А что же могут предъявить Scooter? Германские или европейские законы они не нарушали. МИД Германии лишь рекомендательно разъясняет, что для въезда с материковой территории страны нужно разрешение Киева, а въезд с территории России является нарушением украинских законов.

Die Welt опросила немецких юристов, и они заявили, что музыканты не нарушали санкции ЕС, запрещающие экспорт товаров и услуг в Крым. А посему открытое на Украине производство против участников популярной группы не имеет практических перспектив.

«Шансов, что Украина сможет что-то сделать против участников группы Scooter, если только они сами не приедут на ее территорию (чего они точно не сделают), почти нет», - комментирует немецкий юрист Томас Хайдеманн. Специалист по международному праву Маттиас Хартвиг согласен с коллегой: «Если эти персоны окажутся в Украине, то тогда их можно было бы привлечь к ответственности по украинскому законодательству, а иначе, даже если предположить, что их объявят в розыск, то экстрадиция исключена». Хайдеманн также исключает, что ситуация может дойти до объявления музыкантов в международный розыск.

В министерстве юстиции Германии сообщили, что никаких запросов об оказании правовой помощи от украинской стороны к ним пока не поступало. Это и понятно: такая процедура длительна, подобные запросы поступают дипломатическим путем. А если рано или поздно письмо и дойдет, то оно вовсе не является для немцев основанием к действию. «Государство, к которому обратились по поводу правовой помощи, совсем не обязано ее предоставлять», - отметил Томас Хайдеманн.

Но даже если допустить фантастический шанс, что украинскому следователю позволят провести допрос музыкантов в Германии - что это даст? Музыканты подтвердят, что были в Крыму, куда въехали с территории России - но это и так известно из СМИ. А дальше? Арестуют и в наручниках посадят на самолет до Киева? Смешно.

Тогда к чему эта мышиная возня? Как отмечает Хайдеманн, таким шагом Киев снова громко привлекает внимание международного сообщества к крымскому вопросу и подчеркивает, что «Крым является украинским». И то верно - другого логического объяснения не видно.

Автор: Шура Тайгер

Фото: Michael Movchin (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons