В России скоро не останется пилотов

Неожиданное решение главы Росавиации Александра Нерадько об аннулировании программ подготовки пилотов , действовавших аж с 2006 года, прозвучало громом среди ясного неба для ряда летных училищ. Впрочем, ведомство уже опровергло эту информацию, когда в интернете возникла настоящая паника.

В качестве пострадавших в первую голову СМИ назвали государственные и частные учебные заведения, расположенные в таких городах, как Бугуруслан, Сасово, Красный Кут и прежде всего Челябинск. В этот последний Росавиация якобы отбила специальную телеграмму: мол, немедленно прекратить использовать стандарты подготовки, утвержденные 10 лет назад. По авиационной отрасли поползли панические слухи о том, что федеральное агентство Минтранса России на самом деле просто прикрывает собственные грехи (речь идет о казанской катастрофе Boeing737 в 2013 году).

Тем не менее такая версия порождает гораздо больше вопросов, чем ответов. Все же речь идет о событиях четырехлетней давности. И почему-то это авиационное происшествие не привело к кадровым перестановкам «в связи с неполным служебным соответствием» виновных федеральных чиновников, а «всего лишь» к накату на частные училища и нападкам на программу подготовки, утвержденную еще в те времена, когда нынешний помощник президента России Игорь Левитин отвечал за министерство транспорта.

Игорь Левитин. Фото: пресс-служба правительства РФ

На самом деле Минтрансу трагически не везет, так как по сути ни прошлый министр, по образованию железнодорожник, ни сменивший его на посту комсомолец и экономист Максим Соколов в авиации, к сожалению, ничего не смыслят. Еще хуже, что Александр Нерадько хотя и весьма опытный управленец, все же крайне далек от самолетов и их пилотирования. До 2009 года он возглавлял Росаэронавигацию и, по сути, всю свою жизнь занимался диспетчеризацией воздушного движения. Типы воздушных судов и программы их производства, а также подготовка пилотов - совсем не те области, в которых он чувствует себя уверенно. Настоящим хозяином авиационной отрасли России, несомненно, является бывший генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов, нынешний профильный для авиации заместитель министра транспорта России.

И вот так уж вышло, что именно Окулов инициировал в свое время распоряжение о допуске к летной работе внутри России иностранных пилотов. До этого он добился вхождения национального авиаперевозчика России в международный авиационный альянс Sky Team, что привело к фактической утрате парка отечественных авиалайнеров в «Аэрофлоте», не считая парадного «Суперджет 100», равно как и полной зависимости от головной компании альянса французской Air France-КLM.

Валерий Окулов. Фото: пресс-служба министерства транспорта РФ

Странным и парадоксальным образом распоряжение Росавиации о программе подготовки пилотов идет вразрез с нынешней конъюнктурой рынка, да и просто со здравым смыслом. Дело в том, что чуть более месяца назад в России вспыхнул скандал в связи с массовым бегством российских пилотов в Китай и другие страны. Тогда, в качестве основной причины перехода российских летчиков за рубеж, называлась вульгарная перекупка наших пилотов, которым предложили зарплаты как минимум вдвое выше. Сами летчики ссылались на тяжелые условия работы и недостаточно продолжительный отпуск. Говорили они также и о зарплате, которая редко превышает 200 тысяч рублей, что приблизительно в два раза ниже мировой практики. И вот, когда 300-400 летчиков покидают Россию, Минтранс неожиданно начинает пересмотр учебных программ.

Что это? Желание найти стрелочника? Но ведь, как известно, пилотов прямо-таки драматично не хватает во всем мире, а не только в России! И если наших пилотов с удовольствием берут на летную работу иностранцы, значит, с их подготовкой все нормально. Почему же тогда Росавиация решает урезать возможности подготовки пилотов за счет частных летных училищ? Ведь двух государственных центров подготовки пилотов в Санкт-Петербурге и Ульяновске явно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности в летном составе в нашей стране. А в то же время пилоты в России сейчас массово выбывают по достижении пенсионного возраста. По сути, от штурвалов уходит последнее поколение, подготовленное еще в советское время.

Государственные центры подготовки не доукомплектованы ни самолетами, ни 6-степенными авиасимуляторами класса 3D, а бортпроводники массово проходят подготовку в тренажерных центрах за границей. В то же время подготовка пилотов за счет частных летных училищ - это общемировая практика, от США до Западной Европы. Существует только одно единственное ограничение - нельзя стать командиром воздушного судна, будучи выпускником частной летной школы. Тем не менее, для такого специалиста вполне открыта карьера второго пилота и возможность прохождения дополнительной подготовки в государственной летной школе.

Настораживает также отсутствие официальной реакции и, как минимум, пресс-конференции с необходимыми разъяснениями от господина Нерадько. К сожалению, российская авиация уже давно находится в весьма странном положении. Причем ее руководители из года в год только усугубляют зависимость России от иностранных поставщиков услуг и зарубежных специалистов, не забывая при этом заботливо повышать тарифы на авиаперевозки.

Автор: Александр Артамонов