В России скоро не останется пилотов

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Неожиданное решение главы Росавиации Александра Нерадько об аннулировании программ подготовки пилотов , действовавших аж с 2006 года, прозвучало громом среди ясного неба для ряда летных училищ. Впрочем, ведомство уже опровергло эту информацию, когда в интернете возникла настоящая паника.
В качестве пострадавших в первую голову СМИ назвали государственные и частные учебные заведения, расположенные в таких городах, как Бугуруслан, Сасово, Красный Кут и прежде всего Челябинск. В этот последний Росавиация якобы отбила специальную телеграмму: мол, немедленно прекратить использовать стандарты подготовки, утвержденные 10 лет назад. По авиационной отрасли поползли панические слухи о том, что федеральное агентство Минтранса России на самом деле просто прикрывает собственные грехи (речь идет о казанской катастрофе Boeing737 в 2013 году).
Тем не менее такая версия порождает гораздо больше вопросов, чем ответов. Все же речь идет о событиях четырехлетней давности. И почему-то это авиационное происшествие не привело к кадровым перестановкам «в связи с неполным служебным соответствием» виновных федеральных чиновников, а «всего лишь» к накату на частные училища и нападкам на программу подготовки, утвержденную еще в те времена, когда нынешний помощник президента России Игорь Левитин отвечал за министерство транспорта.
На самом деле Минтрансу трагически не везет, так как по сути ни прошлый министр, по образованию железнодорожник, ни сменивший его на посту комсомолец и экономист Максим Соколов в авиации, к сожалению, ничего не смыслят. Еще хуже, что Александр Нерадько хотя и весьма опытный управленец, все же крайне далек от самолетов и их пилотирования. До 2009 года он возглавлял Росаэронавигацию и, по сути, всю свою жизнь занимался диспетчеризацией воздушного движения. Типы воздушных судов и программы их производства, а также подготовка пилотов - совсем не те области, в которых он чувствует себя уверенно. Настоящим хозяином авиационной отрасли России, несомненно, является бывший генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов, нынешний профильный для авиации заместитель министра транспорта России.
И вот так уж вышло, что именно Окулов инициировал в свое время распоряжение о допуске к летной работе внутри России иностранных пилотов. До этого он добился вхождения национального авиаперевозчика России в международный авиационный альянс Sky Team, что привело к фактической утрате парка отечественных авиалайнеров в «Аэрофлоте», не считая парадного «Суперджет 100», равно как и полной зависимости от головной компании альянса французской Air France-КLM.
Странным и парадоксальным образом распоряжение Росавиации о программе подготовки пилотов идет вразрез с нынешней конъюнктурой рынка, да и просто со здравым смыслом. Дело в том, что чуть более месяца назад в России вспыхнул скандал в связи с массовым бегством российских пилотов в Китай и другие страны. Тогда, в качестве основной причины перехода российских летчиков за рубеж, называлась вульгарная перекупка наших пилотов, которым предложили зарплаты как минимум вдвое выше. Сами летчики ссылались на тяжелые условия работы и недостаточно продолжительный отпуск. Говорили они также и о зарплате, которая редко превышает 200 тысяч рублей, что приблизительно в два раза ниже мировой практики. И вот, когда 300-400 летчиков покидают Россию, Минтранс неожиданно начинает пересмотр учебных программ.
Что это? Желание найти стрелочника? Но ведь, как известно, пилотов прямо-таки драматично не хватает во всем мире, а не только в России! И если наших пилотов с удовольствием берут на летную работу иностранцы, значит, с их подготовкой все нормально. Почему же тогда Росавиация решает урезать возможности подготовки пилотов за счет частных летных училищ? Ведь двух государственных центров подготовки пилотов в Санкт-Петербурге и Ульяновске явно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности в летном составе в нашей стране. А в то же время пилоты в России сейчас массово выбывают по достижении пенсионного возраста. По сути, от штурвалов уходит последнее поколение, подготовленное еще в советское время.
Государственные центры подготовки не доукомплектованы ни самолетами, ни 6-степенными авиасимуляторами класса 3D, а бортпроводники массово проходят подготовку в тренажерных центрах за границей. В то же время подготовка пилотов за счет частных летных училищ - это общемировая практика, от США до Западной Европы. Существует только одно единственное ограничение - нельзя стать командиром воздушного судна, будучи выпускником частной летной школы. Тем не менее, для такого специалиста вполне открыта карьера второго пилота и возможность прохождения дополнительной подготовки в государственной летной школе.
Настораживает также отсутствие официальной реакции и, как минимум, пресс-конференции с необходимыми разъяснениями от господина Нерадько. К сожалению, российская авиация уже давно находится в весьма странном положении. Причем ее руководители из года в год только усугубляют зависимость России от иностранных поставщиков услуг и зарубежных специалистов, не забывая при этом заботливо повышать тарифы на авиаперевозки.
Автор: Александр Артамонов