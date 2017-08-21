За снесенными памятниками прячется Обама

В Америке вовсю идет война с памятниками: уже четыре монумента героям-южанам эпохи Гражданской войны Севера и Юга в США лишились своей прописки.

В числе прочих в Новом Орлеане были снесены памятник верховному главнокомандующему Конфедерации Юга Роберту Ли и первому и единственному президенту Конфедерации южных штатов Джеферсону Дэвису, а также конный мемориал на городском кладбище и памятник южному генералу Пьеру Борегарду.

Стирание памяти об историческом прошлом происходит в строгом соответствии с законом. В Новом Орлеане решение о демонтаже было принято городским советом еще в 2015 году. Многие связывают эту кампанию с именем предыдущего президента США Барака Обамы, который начал ревизию национальной истории.

Официально эта переоценка ценностей связана с приговором так называемому «делу Юга», то есть рабовладельческому строю, с которым сражались северяне. Именно так считает большинство активистов движения за снос памятников - например, Бетси Смис, направо и налево раздающая интервью американским телевизионным каналам.

Конечно, обострение борьбы с давно падшими южанами напрямую связано с кровавым побоищем, которое 17 июня 2015 года учинил приверженец «южной идеологии» 21-летний белокожий Дилан Руф - ворвался в афроамериканскую церковь в городе Чарльстоне (штат Южная Каролина) и расстрелял девять человек, включая пастора и сенатора штата Клемента Пинкни. 10 января он был приговорен к высшей мере наказания в Индиане.

Но несмотря на очевидный накал страстей, отголоски которого долетают даже через океан, в истории «войны с памятниками» остается достаточно много темных пятен. Все же следует признать обновление противостояния Севера и Юга, нарушающее единство США, на удивление недальновидным шагом предыдущего президента.

Согласно американской школьной программе, борьба Севера с Югом велась под знаменем освобождения африканских рабов. Тем не менее история той войны таит множество подводных камней. Продажа людей осуществлялась в США до середины XIX века. Первые десять президентов, а также «отцы-основатели», написавшие американскую Конституцию, поголовно были рабовладельцами. Восемь следующих президентов опять же обладали рабами, но только четверо решились их освободить.

И уж совсем малоизвестный факт: в течение двух веков рабов Югу поставлял именно... Север. У северных штатов была фактическая монополия на этот страшный бизнес. Юг не обладал собственным рабовладельческим флотом и не проводил самостоятельную политику. Наивно полагать, что противостояние вспыхнуло именно на этой почве. Достаточно уточнить хотя бы то обстоятельство, что отнюдь не все рабы восприняли утверждение северных ценностей однозначно, так как освобожденные афроамериканцы лишались северянами надела земли и фактически всех гражданских прав, то есть превращались в бесправных бродяг. Так, поборник гражданских прав и аболиционист, американский писатель девятнадцатого столетия Томас Скидмор отметил следующее: «Тот, кто бывает на Юге, знает, что многие рабы неохотно приняли бы свободу, если бы им ее дали». Таких свидетельств масса, в том числе, в среде самих афроамериканцев. О неоднозначном отношении афроамериканцев к движению аболиционистов свидетельствуют хотя бы статьи первого в истории чернокожего американского профессора философии Алена Лероя Локка.

С экономической точки зрения история также скрывает массу парадоксов. На момент начала американской гражданской войны на Севере США проживали 22 млн граждан. Население же штатов Конфедерации составляло всего 12 с лишним миллионов человек. Несмотря на это, 80% всех налоговых поступлений в американский бюджет обеспечивал именно Юг.

Внешнеторговый оборот южной Конфедерации составлял тогда 213 млн долларов в год. Север же продавал товаров за рубеж всего на 47 млн долларов. При этом большую часть его продукции составляли зерновые, а не промышленные товары.

Кстати, к 1860 году на территории Юга США проживали 8 млн белых и 4 млн афроамериканских рабов. Причем только 384 тысяч белых, то есть менее 5%, были рабовладельцами. При этом 77 тысяч хозяев имели только одного раба, положение которого скорее приравнивалось к слуге. Около 200 тысяч человек владели не более чем 10 душами, то есть относились к мелким хозяевам, работавшим вместе со своими рабами на плантациях и едва сводивших концы с концами. Настоящих латифундистов-рабовладельцев на Юге было приблизительно 2,3 тысячи человек. Но именно из их среды вышел, например, Джордж Вашингтон, что косвенно и объясняет недавнее осквернение его мемориала неизвестными активистами. Не правда ли, удивительные факты и статистика?

Эти данные позволяют разобраться в яростном сопротивлении значительной части населения южных штатов США сносу памятников. Естественно, отказ от рабства, как и от крепостного права, был неминуем и предрешен. Но ответственность за работорговлю несли в равной мере и Север, и Юг. Примерно как вся царская Россия середины XIX века несла ответственность за сохранение крепостного права.

Война Севера и Юга, унесшая больше жертв, чем в совокупности все другие войны, в которых участвовали США, еще ждет своего правильного прочтения. Но многие жители южных штатов убеждены, что причины конфликта были чисто экономическими. Поэтому на интеллигентном и образованном Бараке Обаме лежит вина за фактическое раздувание расовой и национальной розни на исторической почве. Налицо манипуляция историей для борьбы с политическим оппонентом, потому что расхлебывать сложившуюся ситуацию приходится теперь Дональду Трампу, который пытается вести себя максимально деликатно и не делать излишне резких заявлений.

Автор: Александр Артамонов