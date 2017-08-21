На нас напали! Доклад ЦРУ, АНБ и ФБР

Кому и зачем понадобилось именно сейчас обвинить российских хакеров, если в докладе все равно нет ничего нового?

Начнем с того, что именно США первыми создали кибер-войска. Еще в 2009 г. о необходимости создания такого подразделения американской армии объявил генерал-лейтенант Кит Александер.

США занимаются серьезной подготовкой кадров с мая 2009 года.

Перед уходом на пенсию министр обороны США Леон Панетта учредил награду Distinguished Warfare Medal ( боевая награда в Вооружённых силах США за особые заслуги солдат, действующих в кибер-пространстве или управляющих беспилотными аппаратами, но не проявивших личной доблести непосредственно в бою), которая будет вручаться военным хакерам.

А Барак Обама подписал указ, согласно которому инфраструктурные компании и спецслужбы будут обмениваться информацией о киберугрозах, а также будут разработаны национальные стандарты кибербезопасности.

По оценкам экспертов США тратит на кибербезопасность около 7 млрд долларов в год.

На этом можно было бы закончить вообще говорить об этом докладе, т.к. даже, если проводили атаки, то с позиции американцев, мы своих хакеров должны наградить за успехи в бою.

Только вот вопрос кого именно награждать? Фамилии хакеров не известны, однако, известно, что они вмешались в выборы в США.

В докладе перечислен список СМИ, которые занимаются провластной пропагандой. Якобы американцы провели расследование и вычислили, что СМИ, которые существуют на деньги государства работают на...государство. Весьма сложное многоходовочное расследование они провели.

О том, что СМИ - пространство поделено на части известно каждому образованному человеку. Берется инфоповод. Одни СМИ подают его с одной стороны. Другие с другой. RT будет возмущаться против Шарли Эбдо, Эхо Москвы будет во всех бедах винить Путина, Первый канал будет призывать к патриотизму, а Дождь проводить опросы об обороне Ленинграда.

Кто платит, тот и заказывает музыку. О том, как становилось на ноги Эхо Москвы для кого-нибудь еще секрет? Освещение вильнюсских событий января 1991 года стало для «Эха» боевым крещением. Через несколько дней после этого, появилось сообщение ТАСС, где речь шла о зловредной станции, живущей на американские деньги и клевещущей просто-таки из-под самой Кремлёвской стены

А на чьи деньги Винокуров и Синдеева запустили "Дождь"? Из отложенных на черный день?

Теперь опускаемся еще ниже. Именно опускаемся. Троллинг.

Троллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении. Все. Зачем включать в доклад псевдоблогеров, которые просто пишут комментарии? Или эти блогеры все-таки имеют значение?

Самые известные тролли сидят в Санкт - Петербурге. И эти тролли студенты. Они же хакеры, видимо, они же властелины американских выборов.

Пока думающая часть населения понимает, что мнение трех сотен людей где - то в городе на Неве физически не может сломить мнение миллионов американцев, сами же штаты совершают большую ошибку и заносят эту самую фабрику троллей на ровне с международными СМИ и хакерами в свой мировой доклад.

Тем самым они популиризируют данное занятие приравнивая троллинг к серьезной кибервойне между державами мира. Недолго остается до того момента, когда деятельность хакеров, троллей или других участников информационной войны будет почетной

И последнее. Витать в облаках и думать, что пропаганды нет в других странах - уже просто стыдно. Возьмем Прибалтику.

"Последние события показывают, что мы — Запад — в этой сфере начинаем отставать. Если НАТО не сможет оказать противодействие, то в случае дальнейшей конфронтации противник будет использовать нашу слабость все чаще", - сказал директор центра Янис Сартс в интервью латвийскому телевидению.

Центр стратегической коммуникации НАТО в Риге представляет собой нечто вроде фабрики мысли и получил аккредитацию НАТО около года назад, однако торжественные мероприятия в честь его открытия прошли лишь накануне.

Миссия центра заключается в проведении исследований и разработке рекомендаций по нескольким направлениям коммуникации: информационные и психологические операции, общественные отношения, пропаганда.Подобных центров в странах альянса 20, три из них располагаются в Прибалтике: Эстония занимается кибербезопасностью, Литва - энергетической безопасностью, Латвия - стратегической коммуникацией НАТО.

Итак, после прочтения доклада получаем следующее:

1. Россию обвиняют за нападки хакеров на секретные американские данные и влияние этих хакеров на выборы в США, при этом штаты способствовали тому же в других странах еще до введения такого понятия, как хакер.

За всю историю кибервойн, именно американские хакеры признаны самыми лучшими.

Именно с американскими хакерами связаны все самые серьезные политические переломы. Видимо, до настоящих дней, т.к сейчас только ленивый не слагает легенд о таинственных российских хакерах, которые вершили судьбы миллионов американцев, подсунув им Трампа.

2. Под докладом о хакерах, американцы пропихнули целый блок о пророссийской пропаганде, при этом занимаясь такой же пропагандой, как в своей стране, так и в других, в том числе и в России. Теперь все пророссийские СМИ, блогеры, а также тролли - студенты, которые своими комментариями подвели черту под американской демократией - официально враги безопасности США.

Почему важность попытки взлома российскими хакерами хотят приравнять к теракту 9/11?

Так вот, еще до того, как ввели понятие кибервойна, во внутренние дела разных стран, в том числе и в дела СССР вмешивались американские спецслужбы. О чем они сами же и рассказали всему миру, предоставив некогда секретные документы, касающиеся деятельности советского политика Горбачева в период с 1984-1991 год.

Напомнить кому-нибудь о переписках Горбачева с Рейганом,о данных от Рейгана с Тэтчер и Буша с Колем? Или все-таки уже всем понятно кем был Горбачев. И Ельцин.

Поэтому возмущение США о том, что кто-то смог повлиять на ход их выборов в принципе неуместно. Осуждать российских хакеров за взлом скретных баз противника во время кибервойны - тоже самое, что осуждать обычного военного, действующего в интересах своей страны.

Самое нелепое - это раздувать из этой информации что-то глобальное, ведь о российских хакерах уже говорили и не раз. Так, по сведениям финской компании F-Secure и данным российской компании «Лаборатория Касперского», хакерская группировка The Dukes, предположительно атаковавшая вирусами компьютерные системы в НАТО, США и Центральной Азии (начиная с 2008 года), работает в интересах правительства России.

Очень похоже на тот доклад, благодаря которому американцы вторглись в Ирак. Доказательная база равна нулю, зато противодействие должно быть незамедлительным.

Почему нельзя, например, атаку на крупнейшие банки России в день выборов в США тоже назвать терактом? Атаки длились около суток, что весьма серьезно.

Последние санкции против России частенько называют санкциями против Трампа. Это утверждение вполне справедливо. Будущий президент не раз намекал, что намерен восстановить отношения с Россией.Публикация этого доклада на государственном уровне, где стоят подписи глав ЦРУ, АНБ и ФБР может стать серьезной преградой для восстановления отношений с нашей страной.

Можно с уверенностью сказать, что сторонники демократической партии будут использовать его против Трампа. Этот доклад обязательно упомянут и на следующих президентских выборах, на него будут ссылаться создавая все новые и новые подразделения, посвященные пропаганде, кибервойне и тд, чтобы на законных основаниях вести свою политику в других странах.