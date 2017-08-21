Частичная ипотечная амнистия

Премьер-министр России подписал распоряжение о выделении дополнительно 2 млрд рублей в помощь собственникам жилья, воспользовавшимся ипотечной программной для решения жилищного вопроса. Предполагается, что правительство сумеет выделить до 1,5 млн рублей удельно - то есть каждому из заемщиков, что в ряде случаев может составить до трети причитающейся к оплате суммы.

Прием заявок в госорганы на оказание помощи возобновлен с 22 августа текущего года. Необходимые финансовые средства переведены из национального Резервного фонда в уставный капитал «Агентства ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК). По подсчетам экспертов, помощью смогут воспользоваться порядка 1,3 тыс. заемщиков.

С апреля 2015 года правительство России систематически оказывает помощь населению в погашении ипотечных кредитов. Ситуация резко обострилась в момент скачка курса доллара несколько лет назад и одновременного падения цен на нефть. До провала рубля многие семьи подписали соответствующий договор с банками в долларах. В дальнейшем в связи с кризисом возросла безработица и упали средневзвешенные душевые доходы, что привело к временному социальному и финансовому коллапсу на рынке жилья.

Два года назад госчиновники разработали Федеральный закон о банкротстве, а также целый пакет антикризисных мер для оказания поддержки закредитованной части населения. На сегодня в России каждый третий гражданин имеет кредитную задолженность. Возможностями ипотеки уже воспользовались несколько сотен тысяч семей.

При этом на 2017 год средневзвешенная ставка коммерческих банков на ипотеку составляет порядка 11-12% годовых при ставке Центробанка в размере 10%. По словам главы ВТБ Андрея Костина, в течение года ставка должна снизиться до абсолютного исторического минимума - 10% в реальном, а не рекомендованном начислении. Но и подобный уровень не должен являться пределом. В Минфине России неоднократно высказывалось мнение о возможности снижения ставки ипотечного кредитования до 9%.

На начало 2017 года восстановился докризисный уровень потребления ипотечного кредита. Тем не менее относительно западных ставок кредитования ипотечного жилья российская формула не является дешевой. Во Франции аналогичные программы кредитования населения для приобретения недвижимости имеют ставку на уровне 3-4%, что делает жилье по-настоящему доступным, а программу - востребованной миллионами потребителей.

Подобная программа в России вряд ли возможна из-за строгой привязанности объемов денежной массы к обменному курсу рубль-доллар. Как известно, еще менее десяти лет назад банки массово брали западные деньги по дешевой ставке, перепродавая их населению по другому проценту. Дельта между двух величин, то есть фактически узаконенная спекуляция, и составляла фактический реальный доход банковского сектора.

Между тем продленная в очередной раз программа помощи российским должникам предполагает соблюдение определенных граничных условий. В частности, площадь недвижимости должна соответствовать социальной норме (однокомнатная квартира не более 45 квадратных метров, двухкомнатная - 65, трехкомнатная - 85), стоимость квадратного метра - не превышать 60% от рыночной стоимости жилья указанной категории, а семья - содержать как минимум одного «иждивенца», то есть несовершеннолетнего или студента моложе 24 лет. Естественно, в льготную программу включены инвалиды и ветераны войн.

Если верить многочисленным интернет-опросам, подавляющее большинство россиян относятся к ипотеке как к кабале. Такой позиции способствует и резкий рост цен за квадратный метр жилья. Если в 1998 году один «квадрат» в мегаполисе стоил до 6 тысяч рублей, то после кризиса 2008 года произошел лавинообразный рост ставки. Сейчас на вторичном рынке жилья 1 м² уходит приблизительно за 60 тысяч рублей, а на первичном - за 52-53 тысячи рублей. Конечно, речь идет об усредненных данных, но и они свидетельствуют о возрастании цены менее чем за 20 лет приблизительно на 500-600%.

В то же время в 1998 году 2-3 тысячи рублей обеспечивали минимальную потребительскую корзину на душу населения, сейчас - около 7-8 тысяч рублей. Соответственно приведенной пропорции, благосостояние населения выросло приблизительно вдвое при более чем пятикратном росте цен на жилье в крупных городах. При этом регулятор цен на недвижимость фактически отсутствует. Правительство не предпринимает усилий к обузданию цен на рынке путем ограничения маржи строительных компаний относительно себестоимости оказанных услуг.

Автор: Александр Артамонов