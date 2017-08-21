Консульская дуэль между Россией и США

Обмен «дипломатическими любезностями» между Россией и США дошел до анекдотического визового противостояния. Так, американские дипломаты установили срок до 85 дней для выдачи визы россиянам (Visitor Visa). Возможно, сотрудники американского консульства в Москве могут справиться с решением вопроса и быстрее, но в любом случае, они имеют право держать документы на рассмотрении чуть ли не до полугода. Если же россиян это не устраивает, заявили в Посольстве США, они всегда могут обратиться за американской визой на территории третьих стран. В Киеве, например, ходатайство о въезде на территорию Штатов посольство США рассматривает за четыре дня.

В Министерстве иностранных дел России уже в голос заявляют о «пассивном саботаже» со стороны нерадивых сотрудников консульской службы. Российские дипломаты предлагают оценить «скорострельность» тех же итальянских коллег: в 2016 году 16 консульских сотрудников этой страны справились с валом в 478 тысяч виз. Но визовой рекорд по Москве прочно удерживают испанцы: 6 человек смогли обслужить за предыдущий год 877 тысяч визовых запросов. Между тем, в три раза более многочисленный аппарат американских сотрудников (на 31 июля всего в Посольстве работали 285 граждан США) справился лишь с 186 тысячами досье. Все же здесь следует уточнить, что, конечно, сотрудники безопасности американского посольства следуют совсем другому процессуальному кодексу по оформлению виз, чем те же итальянцы или испанцы. США считают себя в состоянии войны с некоторыми странами, что приводит к автоматическому применению повышенных мер безопасности, в целом. Так, даже относительно своих партнеров по НАТО правила въезда на американскую территорию были ужесточены. Если ранее, например, французским гражданам не была нужна вообще виза сроком до двух недель пребывания в США, то теперь она строго обязательна.

Со своей стороны, Сергей Лавров пообещал «не срывать зло на американских гражданах». Тем не менее, он все же не исключает некий вариант асимметричного ответа. Все же хочется верить, что жесткое предупреждение главы российского МИД так и останется неосуществленным, так как у России существует множество возможностей продолжить дипломатическую дуэль. Среди таких мер крупный американист, сотрудник Центра актуальной политики Виктор Олевич называет такие возможные санкции, как закрытие одной из российских дипмиссий в США, а также новое сокращение дипломатического персонала американского посольства. Именно на подобный сценарий, возможно, и намекает российский МИД, заявляя о явной нерадивости консульских сотрудников. Вместе с тем, эксперт не исключает и более жесткие меры - такие, как запрет американским делегациям использовать чартерные рейсы для посещения России или ужесточение визовой политики по отношению к журналистам, корреспондентам и репортерам тех американских СМИ, которые годами участвуют в пропагандистской антироссийской информационной войне.

К этому списку можно добавить и возможный пересмотр статуса территории американского посольства в Москве. Как известно, американцы получили часть территории посольства по адресу Новинский бульвар на правах безвозмездной аренды сроком на 85 лет. Таким образом, в полной мере экстерриториальной эта площадь все же не является, что может привести к неприятной юридической коллизии. К сожалению, такую «перестрелку» обе сверхдержавы могут вести неопределенно долгое время. В результате, пострадают от нее исключительно рядовые граждане.

Отметим, что помимо Москвы, США обладают тремя консульствами на территории России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. По поводу их функционирования на странице посольства США можно прочитать следующую информацию: « (...) начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Визовые операции возобновятся в значительно сокращенном масштабе. Начиная с 1 сентября 2017 года, эта процедура возобновится только в посольстве США в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в Санкт Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будет приостановлена на неопределенный срок».

Возможно, новый посол США в России Джон Хантсман сумеет переломить тенденцию и усмирить развоевавшихся не к месту дипломатов. Тут все же придется подождать его прибытия и подтверждения полномочий. Возникает ощущение, что выдача виз будет возобновлена в полном объеме в момент передачи новому главе посольства всех властных прерогатив. Напомним, что вручение верительных грамот Российскому правительству назначено, по взаимному согласию обеих сторон, на 19 ноября. Нет сомнений, что именно с этого момента российско-американские консульские отношения вернутся в более мирное и предсказуемое русло.

Автор: Александр Артамонов