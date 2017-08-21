Анатолий Антонов – «ястреб» или «голубь»?

Новым послом в США назначен заместитель министра иностранных дел России Анатолий Антонов. Как и положено по протоколу, назначение было произведено указом президента РФ от 21 августа. Если полностью цитировать все властные прерогативы нового чрезвычайного полномочного посла России, то он также стал еще и постоянным наблюдателем РФ при ООН в Вашингтоне.

Вместе с тем, стоит отметить, что так называемый «агреман» (подтверждение полномочий нового посла от принимающей стороны) был принят даже несколько ускоренно по меркам дипломатической практики. То есть не прошло и суток после обнародования нового дипломатического кадрового решения Кремля, как Белый дом уже согласовал его кандидатуру.

С точки зрения профессиональной карьеры кадрового дипломата назначение Антонова является несомненным продвижением по службе, так как должность посла по табели о рангах соответствует портфелю министра. Но есть в судьбе новоиспеченного российского дипломатического представителя в Америке определенная интрига, которую немедленно заметили все международные обозреватели.

Значительную часть своего профессионального пути господин Антонов проделал в стенах Минобороны. Он отработал пять лет на должности заместителя главы ведомства. В то время его приход в российский «Пентагон» был воспринят как несомненный признак перемен, желание найти точки соприкосновения с НАТО. Любопытно, что тогдашняя смена места работы Антонова никак не связана с личностью Шойгу: назначение состоялось еще при Анатолии Сердюкове.

До этого Антонов, окончивший классический для дипломата МГИМО, с 2004 по 2011 год возглавлял в МИДе департамент по вопросам безопасности и разоружения. Он по праву считается одним из самых опытных переговорщиков в области ядерного разоружения, за что был неоднократно награжден и отмечен (орден «За Заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского и др.). Собственно, таково амплуа господина Антонова со времен аспирантуры: уже тогда он интересовался вопросами, связанными с СНВ (стратегическое наступательное вооружение) и его ограничением.

Вполне логично, что и в министерстве обороны он занимался таким же кругом задач - курировал переговорные вопросы в области ядерного, биологического и другого вида оружия массового уничтожения.

Все же зарубежная и, в частности, американская пресса толкует кадровую перестановку как несомненное ужесточение политики Кремля относительно Белого дома, что, в принципе, вписывается в общую логику санкционного и дипломатического противостояния двух супердержав.

Профессиональный подход Антонова достаточно близок к политической линии нынешнего вице-премьера Дмитрия Рогозина, бывшего до 2011 года представителем РФ при НАТО. Нередко оба чиновника выступали единым фронтом на различных международных совещаниях - например, по вопросу пересмотра и уточнения действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в 2011 году.

И все же, несмотря на орлиную внешность и нордический взгляд, не стоит считать Антонова уж таким выдающимся «ястребом». В принципе, вся политическая линия России по отношению к США отличается жесткостью и бескомпромиссностью еще со времен Мюнхенской речи Владимира Путина. Чего стоят, например, многие пассажи покойного Виталия Чуркина и его преемника на посту постпреда РФ Петра Ильичева в стенах ООН? Очевидно, что в диалоге слышится «скрежет костей о металл», как говаривал Бисмарк, а последний обмен «санкционными любезностями» вряд ли его смягчил.

Один небезынтересный факт остался незамеченным международными обозревателями: выбор Анатолия Антонова в качестве посла - всего лишь «зеркальная реакция» на состоявшееся чуть раньше назначение в Москву бывшего губернатора штата Юта, мормона Джона Хантсмана. Этот человек известен в американском истэблишменте как представитель «мирной» линии, направленной на разрядку и умиротворение конфликтов. Причем его вряд ли можно назвать человеком Дональда Трампа. Во время избирательной кампании Хантсман, будучи кандидатом в президенты, требовал снятия кандидатуры Трампа после обнародования его знаменитого сексистского видео.

И все же именно состоятельный и независимый Хантсман отправился послом в Москву. А место бывшего представителя России в США Сергея Кисляка занял Анатолий Антонов.

Не исключено, что политика самого Дональда Трампа - с «двойным дном»: официально он вынужден демонстрировать плакатную принципиальность и настороженность в отношениях с Москвой, но на деле стремится к разрядке и улучшению отношений. Возможно, и со стороны Москвы назначение опытного переговорщика Анатолия Антонова вписывается в эту сюжетную линию.

Автор: Александр Артамонов