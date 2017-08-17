Террористы и «Вампиры» против Франции

В северном предместье Парижа, историческом населенном городе Сэн-Дени, полиция арестовала тайный склад оружия, который собирались использовать террористы. Неприятное открытие заключается в том, что при описи помимо традиционных стволов был обнаружен реактивный противотанковый гранатомет с боеприпасами.

Схрон таился в небольшом помещении для велосипедов. Одновременно с проведением спецоперации были задержаны двое подозреваемых, уже признавших свою вину. Преступники упорно не желают сообщать, откуда взялось боевое оружие высшей категории опасности. По мнению французских сил правопорядка, след может вести в Испанию: в схроне обнаружены запасы галлюциногена, который полицейские уже не раз реквизировали в этом жилом массиве и выяснили, что курьеры привозят его из Испании. С большой долей вероятности можно предположить, что и ПЗРК прибыла таким же маршрутом.

Городской район Сэн-Сен-Дени состоит из 18 тысяч квартир и является фактически этническим гетто, большая часть жителей которого - мусульмане. Именно здесь находится усыпальница французских королей, но белое население давно уже покинуло квартал. На некоторые улицы местные хулиганы не пускают даже кареты скорой помощи, не говоря уже об экипажах патрульных полицейских машин. Жители квартала используют для общения сложную смесь арабского и французского языков. Большая часть местных прибыла во Францию из Северной Африки.

Полиция отмечает, что тяжелый гранатометы уже не в первый раз фигурируют в местных антитеррористических протоколах. Так, еще в августе 2015 года тайные информаторы полиции сообщили, что подобное оружие появилось у одной из территориальных банд, контролирующих городок Сент-Уан, поблизости от Сен-Дени.

Судя по описанию и предполагаемой логистике поставки вооружения через Испанию, речь идеи об оружии, поступившем из зоны сирийского конфликта. Согласно нашим источникам, с большой долей вероятности можно утверждать, что это гранатомет РПГ-29 «Вампир» (классификация НАТО), разработанный в середине восьмидесятых, но так и не поступивший в массовом порядке на вооружение российской армии.

Впервые за рубежом «Вампир» был продемонстрирован в 1993 году. Вместе с тем, если верить отчетам израильских военных, характерный ущерб, соответствующий именно этому виду вооружения, был нанесен израильской бронетехнике в ходе Второй Ливанской войны (2006 год). Как правило, современные модификации гранатомета, снабженного лазерным дальномером, используют гранаты с собственным реактивным двигателем и хвостовым стабилизатором, способные прицельно поражать цель на расстоянии до полукилометра.

При этом, согласно проведенным испытаниям, РПГ-29 уверенно пробивает бронелист с реактивной броней толщиной 300 миллиметров и более. В боевых условиях гранатомет способен заменить управляемые ракеты. Скорострельность установки при ее использовании расчетом из 2 человек может достигать 3-4 выстрелов в минуту. Несколько экземпляров «Вампира» были захвачены израильскими военными в качестве трофеев. Также имеются многочисленные видеосвидетельства использования этого оружия в Сирии - боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Нахождение этого оружия в террористическом схроне через несколько дней после взрывов в Барселоне доказывает возможность его боевого применения на улицах Парижа. Среди нынешних мигрантов хватает опытных бойцов, обстрелянных в многочисленных ближневосточных и североафриканских конфликтах. Не стоит сомневаться, что они не дрогнув применят это оружие в столице Франции и также будут громить Лувр, как до этого спокойно громили сирийскую Пальмиру и Томбукту в Мали. Для интегристов культурные ценности, будь они языческие, христианские и даже мусульманские, это порождение дьявола. Их надо беспощадно уничтожать. Так что никакого священного трепета перед культурным наследием одной из самых красивых стран Европы они явно не испытывают.

Возможно, французские силы правопорядка уже давно в курсе наличия подобного оружия у боевиков, приехавших во Францию. Этим может объясняться упорное нежелание молодого французского президента Эммануэля Макрона замечать нависшую над страной опасность Гражданской войны.

Напомним, что во Франции уже около трети населения, то есть около 20 миллионов человек, ближневосточного и североафриканского происхождения.

Кстати, в боевом духе выходцев из бывших колоний французы никогда не сомневались. Так, например, после сдачи французскими войсками линии Мажино в 1940 году, только малочисленный контингент сенегальских стрелков оказал стойкое сопротивление нацистам и не сложил оружие. Как ни странно, уже сейчас, для обуздания собственных банд французская полиция приглашает во Францию... чеченцев. Именно такой эксперимент проделал, например, муниципалитет города Ницца. По их словам, после приезда контингента с Северного Кавказа, в городе наступила полная тишина.

Автор: Александр Артамонов