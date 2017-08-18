На что способен МиГ-35

МиГ-35 – качественно новый самолет. Основное его достоинство – многофункциональность. Во-первых, это удобный в пилотировании и маневренный истребитель, способный завоевать господство в воздухе. Во-вторых, он может наносить высокоточные удары управляемыми и неуправляемыми ракетами и бомбами по воздушным, наземным и морским целям, не входя в зону ПВО противника.

Самолет превосходит не только своих предшественников, но и собственные предыдущие версии. Увеличилась дальность полета (более 3000 км при дозаправке в воздухе). Унифицированная головная часть для одноместного и двухместного вариантов позволяет в кратчайшее время переоборудовать вторую кабину в топливный бак. Радиус действия стал больше в полтора раза. Заметим, что ранее потенциальных покупателей этой машины не устраивала именно дальность и радиус полета.

Ресурс планера увеличен с двух с половиной до шести тысяч летных часов при календарном сроке эксплуатации сорок лет. Более 20% агрегатов МиГ-35 выполнены из композиционных материалов. Лучше стал и обзор из кабины.

Но основные инновации – внутри.

Одно из главных преимуществ МиГ-35 перед сопоставимыми по классу машинами Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale – радиолокационная станция «Жук», разработанная «Концерном Радиоэлектронные технологии», входящим в Госкорпорацию Ростех. Станция обеспечивает сопровождение 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км и позволяет одновременно поражать до шести воздушных и четырех наземных объектов.

«Станция очень хорошо показала себя во время испытаний несколько лет назад, когда ракета «воздух-воздух» с наведением от радиолокатора успешно поразила цель, – говорит авиационный эксперт-аналитик Владимир Карнозов. – Это произвело серьезное впечатление на присутствовавших на испытаниях иностранных партнеров. «Жук» – более поздняя эволюционная разработка, чем существующие сейчас на рынке».

Несмотря на то что МиГ-35 относится к поколению «4++», устанавливаемый на нем передовой комплекс оптоэлектроники сопоставим с аппаратурой, которая применяется на зарубежных истребителях пятого поколения.

Он обеспечивает ведение воздушного боя днем и ночью, в пределах и за границей визуальной видимости. Современная оптоэлектроника позволяет обнаружить даже летательные аппараты, незаметные для радаров. Отечественные специалисты интегрировали в бортовой комплекс управления оружием принципиально новую многоспектральную систему, которая до этого применялась в космонавтике.

Стоит отметить, что все разработки – отечественного производства. Удалось решить проблемы с комплектующими, производство которых до недавнего времени находилось на территории бывших советских республик. Так, МПО им. И. Румянцева (входит в холдинг «Технодинамика») в конце прошлого года начало поставки аварийных насосных станций для «МиГ». Ранее эти приборы производились на Украине.

Невозможность локализовать производство комплектующих на собственной территории явилось, в частности, серьезной проблемой для еще одного конкурента МиГ-35 – китайского самолета J-10C: он до сих пор зависит от поставок российских двигателей АЛ-31ФН, что является серьезным препятствием для успешной конкуренции с МиГ-35 на внешнем рынке.

В современном бою у летчиков часто остаются мгновения на маневр или на применение оружия. МиГ-35 оснащен развитым комплексом обороны, который заранее предупреждает пилота об атаке. Дальность обнаружения ракет «воздух-воздух» составляет 30 км, зенитных управляемых ракет – 50 км, снарядов переносных зенитно-ракетных комплексов – 10 км.

В качестве силовой установки используются глубоко модернизированные двигатели семейства РД-33 модификации «МК». Тяга увеличена на 12%, что делает самолет еще более маневренным. Вышедший из строя двигатель может быть заменен в полевых условиях в течение 58 минут – один из лучших показателей в мировой практике.

Эксперт-аналитик Владимир Карнозов отмечает следующие принципиальные преимущества истребителя.

Во-первых, МиГ-35 стал продолжением линейки МиГ-29. Специалисты называют это legacy plane – то есть самолет с историей. Истребитель изготавливается на надежной, проверенной платформе, чего нельзя сказать, например, о его французском конкуренте Dassault Rafale, принципиально новом самолете. Обслуживание МиГ-35 может выполняться на технической базе его предшественников, которая существует в 56 странах мира.

Во-вторых, самолет может взлетать в том числе с не очень качественных взлетных полос. Европейские и американские аналоги требуют идеальной поверхности. Он устойчив к пыли, песку. Может базироваться на частично поврежденных аэродромах, подниматься в воздух с полос длиной не более 190 метров. Усиленные стойки шасси и колеса способны выдержать удар о выступающую десятисантиметровую плиту и грубые посадки.

Самолет полностью адаптирован к безангарному хранению при температурах от –45 до +50 °С, в том числе выдерживает и перепады температур. Двигатель не подведет даже на высокогорных аэродромах, расположенных на 3500 метрах.

Наконец, МиГ-35 может быть оснащен крылатыми ракетами большой дальности 3М-14 – это калибр, который применялся в Сирии и произвел много шума. У наших конкурентов такого арсенала нет.

Словом, как было сказано на презентации нового МиГ-35, это самолет надежный, неприхотливый и мощный – настоящее русское оружие.