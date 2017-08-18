Москва ударила велопрокатом по пробкам

Этим летом Москва обогнала и Нью-Йорк, и Париж по количеству велосипедных поездок, осуществленных при помощи прокатного двухколесного транспорта.

За текущий - еще, кстати, неоконченный - сезон москвичи и гости воспользовались велотехникой 1,7 млн раз (не считая использования личного двухколесного транспорта). Но точные данные за теплый период года поступят в правительство Москвы только в ноябре, когда опустеют велостоянки, а по улицам начнет мести поземка.

В текущем году вышедших на городские трассы смельчаков было существенно больше, чем год назад. Но, как любят говорить маркетологи, «нишевой спрос еще не выбран», что означает: есть куда развиваться. За сутки москвичи в среднем арендуют велосипеды около 20 тыс. раз. Это сущие единицы при населении города приблизительно в 17 млн человек.

Наблюдая за потоками машин по утрам, можно заметить, что, как правило, в каждом автомобиле по одному человеку - это и создает пробки. Еще обиднее, что люди, несмотря довольно дорогой паркинг в районе Третьего Транспортного кольца (в среднем 90 руб./час), продолжают пользоваться машинами даже для поездок «из Москвы в Москву».

С этой точки зрения велотранспорт способен существенно разгрузить городские магистрали - при условии, что московский градоначальник не станет использовать французский опыт. Во Франции «официальные» велодорожки появились достаточно поздно - около четверти века назад, поэтому они проложены по автомобильным трассам (как правило, между коридором для муниципального транспорта и собственно «большой дорогой»). Получается, любитель неспешной езды вынужден дышать выхлопными газами и шарахаться то от машин, то от автобусов.

В Германии - например, в Мюнхене - можно увидеть совсем другую картину. Тут велотранспорт введен едва ли не со дня постройки современной части города: он проходит отдельным коридором, вдоль пешеходной дорожки, с отдельными светофорами, а между ним и основной трассой высажены кусты. Такие дорожки - правда, без светофоров - московская мэрия уже проложила по Пятницкой и некоторым другим улицам старинного Замоскворечья. Но светофоры, между прочим, необходимы: велосипедист, едущий со скоростью 15 км/ч, потенциально опасен для пешехода.

Все же статистики несколько недооценивают альтернативные виды транспорта. Сейчас у москвичей очень востребован и скейтборд, и беговые ролики, и даже моноколесо - с двумя ступеньками справа и слева, на которые ездок ставит ноги и регулирует скорость движения наклоном корпуса. Этот вид передвижения развивает приличную скорость «на радость» мечущимся в разные стороны прохожим. Многодесятикилометровые маршруты, проложенные вдоль московских набережных, включая Яузу, связывают между собой парковые зоны от Сокольников до парка Горького и Нескучного сада, где велосипедистам и вовсе раздолье.

То есть Москва постепенно превращается в футуристический город, очень похожий на утопии научных фантастов второй половины XX века - если добавить многочисленные парки, цветочные поля и легкомысленно одетых граждан на разнокалиберном транспорте.

До сих пор велосипеды и прочие виды техники быстро «уходили» с улицы с наступлением зимы. Но в этом году мэрия - похоже, понаблюдав за многочисленными рабочими с Юга, обожающими пользоваться велотранспортом всесезонно и всепогодно, - решила продлить прокат двух колес и на зиму. Как водится, цыплят (то есть частоту использования и поломок) московские чиновники намерены считать по весне.

Между тем многие офисные работники уже оценили экономию от использования велопроката: например, один банковский служащий утверждает, что за летние месяцы экономит до 3-4 тыс. рублей, каждое утро и вечер ездя на работу и домой на велосипеде, - и очень доволен «обязательной зарядкой», которая, по его словам, вносит приятное разнообразие в офисную жизнь.

Автор: Александр Артамонов