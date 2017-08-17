Марокканский след дошел до Сургута

Конец минувшей недели ознаменован серией исламских терактов. Ими сейчас никого не удивишь, но кое-что изменилось: территория террористической войны «приросла» Западной Сибирью. Это еще раз подтверждает, что исламисты, несмотря на углубляющийся кризис отношений России и Запада, не видят между нами принципиальной разницы. Возможно, хотя бы в этом они правы.

Напомню хронологию событий. Все началось в Испании. 17 августа автомобиль Fiat Talento насмерть сбил 13 человек на пешеходной улице Рамбла в Барселоне, более 100 получили ранения . В тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, в результате которых один человек погиб и десять были ранены. В городе Камбрильс к югу от Барселоны управляемый террористами фургон торпедировал группу людей, есть один погибший и шестеро пострадавших. Пресса сообщила о том, что за терактами стоял проживавший по соседству имам местной мечети.

Днем позже, 18 августа, на центральной площади финскогогорода Турку 18-летний террорист устроил массовую резню , в результате которой пострадали десять человек, один скончался сразу, другой умер в больнице. Сразу после «дня длинных ножей» в Финляндии мировые агентства писали о «марокканском следе» теракта. След подтвердился: террорист оказался выходцем из Марокко.

Сутки спустя, 19 августа, выходец из Дагестана с криком «Аллаху акбар» резал прохожих в центре Сургута. К великому счастью, на этот раз обошлось без трупов, но на больничных койках оказались семь человек, из которых четверо в тяжелом состоянии. В день совершения «акта возмездия» мстителю исполнилось 19 лет, он стал на год старше своего «соратника» из Марокко. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» сразу же взяла на себя ответственность за резню в Сибири. Неважно, был ли это блеф. Принципиален сам факт одобрения теракта со стороны ИГ. К тому же, как выяснили СМИ, отец террориста стоит у дагестанских силовиков на учете - как экстремист с радикальными взглядами.

Зачем они это творят? Я до сих пор не слышал ответа на вопрос, почему именно в наши дни приверженцы ислама массово объелись белены. Я, человек не самый молодой, никогда не испытывал проблем с мусульманами - ни в строительных войсках советской армии, где их было больше, чем славян, ни в эмиграции в Канаде, в чьих крупных городах арабы по численности превосходят индейцев, ни в сегодняшней России, городской ландшафт которой трудно представить без «дворника-таджика».

Но мой личный жизненный опыт не отменяет той горькой правды, что мир погружается в огненное озеро глобального джихада, берега которого становятся все шире. Вот уже и в Сибири режут прохожих «во имя Аллаха».

Несколько лет мы почти ежедневно читали сообщения из Ирака и Сирии о массовых казнях, рабовладельческих рынках, где продают христиан, интернет пестрил фотографиями обезображенных трупов, рядом с которыми позировали ликующие бородачи. В захваченных исламистами городах дома иноверцев метили арабской буквой «Нун» - это означало, что там живут последователи Назарянина, которых можно грабить и убивать.

Временами казалось, что мы присутствуем на съемках исторического фильма о гонениях на древних христиан, - с той разницей, что современные христоборцы испепеляют города под черным знаменем радикального ислама. Есть мрачный символизм в том, что резня в Сургуте была устроена в день двунадесятого христианского праздника Преображения Господня.

Для развернувшейся кровавой вакханалии характерно еще и то, что террористическую войну - как на Ближнем Востоке, так и в Западной Европе и России - ведут радикалы из разных уголков мира. Вспомните средневековую казнь американского журналиста, совершенную замотанным в черные тряпки боевиком, - он говорил на чистом английском.

Больше всего удручает, что этой цивилизационной катастрофе не видно конца. При сохранении нынешних демографических тенденций к 2050 году доли христиан и мусульман в населении планеты сравняется, а к 2070 году мусульмане окажутся в большинстве (такой прогноз дает исследовательский центр Pew Research Center в Вашингтоне).

Я далек от мысли объявить группой риска всех без исключения мусульман планеты. Ислам исповедуют наши родные татары и башкиры. А что касается Северного Кавказа, то, думаю, даже самые беспощадные критики Рамзана Кадырова должны согласиться: он сыграл достойную уважения роль в борьбе с терроризмом.

Но давайте посмотрим на статистику мусульманского портала «Исламовед.ру». Опрос мусульман 39 стран показал, что почти все мусульмане Афганистана (99%), большинство в Ираке (91%) и Пакистане (84%) хотят видеть шариат официальной правовой системой. Более утешительные результаты демонстрируют Турция (12%), Казахстан (10%) и Азербайджан (8%). Но именно эти сегменты населения мусульманских государств являются основными поставщиками рекрутов, вливающихся в ряды международной армии боевиков. По мере роста численности «мировой уммы» уничтожение ими неверных примет глобальный масштаб.

Такая перспектива не оставляет цивилизованному миру выбора. В борьбе с вызовом исламского террора Запад и Россия должны прекратить ругаться и выступить единым фронтом, ответственные правительства призваны создать подобие антигитлеровской коалиции и остановить эпидемию безумия.

Сегодня это представляется почти невероятным. Но если этого не произойдет, то наши дети, внуки и правнуки будут обречены жить и погибать в мире, похожем на фильм ужасов.

Автор: Станислав Варыханов