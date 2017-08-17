Марокканский след дошел до Сургута

«Преемники президента»: кадровый резерв высшего ранга
Фонд «Петербургская политика» порадовал журналистов странным рейтингом на тему «Россия без Путина».
Фонд «Петербургская политика» порадовал журналистов странным рейтингом на тему «Россия без Путина».
Куда россиянам советуют ехать в семейный отпуск этой осенью
Конец минувшей недели ознаменован серией исламских терактов. Ими сейчас никого не удивишь, но кое-что изменилось: территория террористической войны «приросла» Западной Сибирью. Это еще раз подтверждает, что исламисты, несмотря на углубляющийся кризис отношений России и Запада, не видят между нами принципиальной разницы. Возможно, хотя бы в этом они правы.
Напомню хронологию событий. Все началось в Испании. 17 августа автомобиль Fiat Talento насмерть сбил 13 человек на пешеходной улице Рамбла в Барселоне, более 100 получили ранения . В тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва, в результате которых один человек погиб и десять были ранены. В городе Камбрильс к югу от Барселоны управляемый террористами фургон торпедировал группу людей, есть один погибший и шестеро пострадавших. Пресса сообщила о том, что за терактами стоял проживавший по соседству имам местной мечети.
Днем позже, 18 августа, на центральной площади финскогогорода Турку 18-летний террорист устроил массовую резню , в результате которой пострадали десять человек, один скончался сразу, другой умер в больнице. Сразу после «дня длинных ножей» в Финляндии мировые агентства писали о «марокканском следе» теракта. След подтвердился: террорист оказался выходцем из Марокко.
Сутки спустя, 19 августа, выходец из Дагестана с криком «Аллаху акбар» резал прохожих в центре Сургута. К великому счастью, на этот раз обошлось без трупов, но на больничных койках оказались семь человек, из которых четверо в тяжелом состоянии. В день совершения «акта возмездия» мстителю исполнилось 19 лет, он стал на год старше своего «соратника» из Марокко. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» сразу же взяла на себя ответственность за резню в Сибири. Неважно, был ли это блеф. Принципиален сам факт одобрения теракта со стороны ИГ. К тому же, как выяснили СМИ, отец террориста стоит у дагестанских силовиков на учете - как экстремист с радикальными взглядами.
Зачем они это творят? Я до сих пор не слышал ответа на вопрос, почему именно в наши дни приверженцы ислама массово объелись белены. Я, человек не самый молодой, никогда не испытывал проблем с мусульманами - ни в строительных войсках советской армии, где их было больше, чем славян, ни в эмиграции в Канаде, в чьих крупных городах арабы по численности превосходят индейцев, ни в сегодняшней России, городской ландшафт которой трудно представить без «дворника-таджика».
Но мой личный жизненный опыт не отменяет той горькой правды, что мир погружается в огненное озеро глобального джихада, берега которого становятся все шире. Вот уже и в Сибири режут прохожих «во имя Аллаха».
Несколько лет мы почти ежедневно читали сообщения из Ирака и Сирии о массовых казнях, рабовладельческих рынках, где продают христиан, интернет пестрил фотографиями обезображенных трупов, рядом с которыми позировали ликующие бородачи. В захваченных исламистами городах дома иноверцев метили арабской буквой «Нун» - это означало, что там живут последователи Назарянина, которых можно грабить и убивать.
Временами казалось, что мы присутствуем на съемках исторического фильма о гонениях на древних христиан, - с той разницей, что современные христоборцы испепеляют города под черным знаменем радикального ислама. Есть мрачный символизм в том, что резня в Сургуте была устроена в день двунадесятого христианского праздника Преображения Господня.
Для развернувшейся кровавой вакханалии характерно еще и то, что террористическую войну - как на Ближнем Востоке, так и в Западной Европе и России - ведут радикалы из разных уголков мира. Вспомните средневековую казнь американского журналиста, совершенную замотанным в черные тряпки боевиком, - он говорил на чистом английском.
Больше всего удручает, что этой цивилизационной катастрофе не видно конца. При сохранении нынешних демографических тенденций к 2050 году доли христиан и мусульман в населении планеты сравняется, а к 2070 году мусульмане окажутся в большинстве (такой прогноз дает исследовательский центр Pew Research Center в Вашингтоне).
Я далек от мысли объявить группой риска всех без исключения мусульман планеты. Ислам исповедуют наши родные татары и башкиры. А что касается Северного Кавказа, то, думаю, даже самые беспощадные критики Рамзана Кадырова должны согласиться: он сыграл достойную уважения роль в борьбе с терроризмом.
Но давайте посмотрим на статистику мусульманского портала «Исламовед.ру». Опрос мусульман 39 стран показал, что почти все мусульмане Афганистана (99%), большинство в Ираке (91%) и Пакистане (84%) хотят видеть шариат официальной правовой системой. Более утешительные результаты демонстрируют Турция (12%), Казахстан (10%) и Азербайджан (8%). Но именно эти сегменты населения мусульманских государств являются основными поставщиками рекрутов, вливающихся в ряды международной армии боевиков. По мере роста численности «мировой уммы» уничтожение ими неверных примет глобальный масштаб.
Такая перспектива не оставляет цивилизованному миру выбора. В борьбе с вызовом исламского террора Запад и Россия должны прекратить ругаться и выступить единым фронтом, ответственные правительства призваны создать подобие антигитлеровской коалиции и остановить эпидемию безумия.
Сегодня это представляется почти невероятным. Но если этого не произойдет, то наши дети, внуки и правнуки будут обречены жить и погибать в мире, похожем на фильм ужасов.
Автор: Станислав Варыханов