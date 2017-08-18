«Преемники президента»: кадровый резерв высшего ранга

Немногим больше полугода осталось до выборов президента РФ на новый шестилетний срок - они состоятся 18 марта. Закон позволяет участвовать в них действующему российскому лидеру Владимиру Путину (в случае победы он лишится возможности продления мандата в 2024 году), который пока не объявил о своем решении - но все политологи сходятся на том, что ответ будет положительным, и вероятность сохранения поста очень велика.

Другие мнения, конечно, звучат - но единичные. Скажем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в мае прогнозировал, что Кремль назовет «своего кандидата» под Новый год в качестве «подарочка», поскольку «все решения будут приняты в декабре». При этом эпатажный политик уверял, что Путин точно не станет баллотироваться на новый срок.

На другой стороне - большая группа политиков и экспертов, опасающихся ослабления позиций России и других тяжких последствий в случае гипотетического ухода Путина. Например, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников на форуме «250 дней до выборов президента России-2018» предупредил, что смена президента повлечет за собой диалог с Западом на невыгодных для нее условиях.

Господин Солонников представляет мнение целой группы политиков и комментаторов, считающих, что уход Путина от власти будет свидетельствовать об ослаблении позиции России и ее готовности пойти на диалог с Западом на весьма невыгодных для себя условиях. На повестке дня и «санкционная политика сдерживания РФ», и сирийский кризис, и другие не менее значимые пункты переговоров на международной арене.

Сегодня свою лепту в прогнозы внес фонд «Петербургская политика», составивший рейтинг возможных «преемников Путина» на президентском посту, основанный на оценке в баллах по различным критериям. Правда, они схитрили, уточнив, что под термином «преемник президента» понимают «высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве». То есть «казнить нельзя помиловать» - высказаться очень хочется, но страшно.

В первую десятку рейтинга ожидаемо вошли нынешний премьер и бывший президент РФ Дмитрий Медведев, министр обороны герой России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Среди прочих названы глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ФСБ Александр Бортников, экс-министр финансов Алексей Кудрин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно и его первый зам Сергей Кириенко, президент «Роснефти» Игорь Сечин и другие официальные лица. Любопытно, что в двадцатку самых влиятельных политиков и членов правящей коалиции включен глава ФБК Алексей Навальный.

«Развесовка» по значимости в целом не стала сенсацией: на первое место «Петербургская политика» поставила Дмитрия Медведева, на второе - Сергея Собянина, на третье - тульского губернатора Алексея Дюмина. Особое значение аналитики фонда придали совместному появлению Медведева с Путиным в ходе визита главы государства в Крым в конце прошлой неделе, пояснил президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

В плюс Собянину, считают составители рейтинга, засчитывается снижение «накала страстей в связи с реновацией в Москве» и переключение внимания «на позиционирование московских муниципальных выборов как образцовых с точки зрения конкурентности». В минус - «тактика засушивания явки» на муниципальных выборах и критика программы благоустройства со стороны москвичей.

Дюмин до прихода в политику упоминался в СМИ как сотрудник президентской службы безопасности (ФСО), пользовавшийся высоким личным доверием главы государства. Его фамилия появилась в рейтинге из-за существующих ожиданий политологов на приход во власть принципиально новой, «свежей» фигуры - не входящей в официальный круг «первых лиц», но приближенной к президенту.

В шорт-лист вошел и глава Минобороны Сергей Шойгу, которому эксперты приписали «стабильное влияние» и связанную с этим возможность «карьерного роста в экстренных ситуациях в случае отсутствия времени и возможностей на публичное продвижение других политиков».

Спикера Совфеда Валентину Матвиенко поставили замыкающей в пятерке лидеров рейтинга за высокую «выживаемость в политике».

Очевидно, что занявший первое место в экспертном списке «преемников президента» Дмитрий Медведев у большинства россиян ассоциируется с международной политической линией, направленной на сближение позиций России с самыми развитыми государствами мира. Он активно выступает за внедрение прогрессивных технологий, но весьма далек от проблем военно-промышленного комплекса. Но либеральные ценности в нашей стране непопулярны: похоже, большинству близка позиция «жесткой руки».

Собственно, Медведев хорошо себя чувствует и в кресле лидера «Единой России»: 22 января он был переизбран на очередной пятилетний срок во главе партии власти. В иноСМИ его мандат расценили как косвенное доказательство того, что у руля страны останется Путин.

Но Кремль предпочитает хранить молчание, действующий президент по-прежнему «думает» насчет своего возможного участия в выборах. Для западных стран такая ситуация - нонсенс, ведь там избирательные кампании начинаются больше чем за год до выборов. Россия же предпочитает более острую драматургию и кулуарность, которая - при, казалось бы, высокой степени предсказуемости событий - все равно таит в себе интригу.

Автор: Александр Артамонов