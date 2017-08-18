«Матильду» откатили в прокате

Скандальные перипетии вокруг исторической мелодрамы «Матильда» российского режиссера Алексея Учителя вызывают подозрения, что с ее выходом в прокат, несмотря на отсутствие формальных запретов, могут возникнуть проблемы. И вот стало известно: премьеру фильма, намеченную на 6 октября, решено отложить.

По словам создателя картины, ничего страшного не произошло. Премьерный показ состоится, как и планировалось, в Мариинке - только не в начале месяца, а 23 октября, поближе к выходу в прокат (24 октября в Москве, 26 октября по России, 27 октября в Германии). «В этом нет ничего криминального, причины технические, связанные с работой театра и другими планами», - цитирует Учителя агентство новостей «Москва».

В похожей успокоительной стилистике ранее сообщали о переносе «Нуреева» - балета о знаменитом российском танцовщике Рудольфе Нурееве, эмигрировавшем в США и не скрывавшем своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Никто в подобной ситуации не признает, что сработала цензура. Но объяснять перенос премьеры, которая была запланирована за несколько месяцев, «работой театра и другими планами», по меньшей мере странно.

В интернете появился сайт в поддержку фильма, посетителям которого предлагается проголосовать за его прокат в России под лозунгом «Я - за свободу выбора. За свободу искусства. За «Матильду». На момент публикации материала там набралось более 12 тыс. голосов.

С другой стороны, в Общественный совет при Минкульте подано 20 тыс. подписей с требованием запрета фильма.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, что думают о «Матильде» в Кремле. Оказалось, ничего. Фильм-то еще не вышел, объяснил представитель Путина. Не думают в Кремле о том, чего не видели.

Да и Минкульт уже дал понять, что официального запрета не будет. Дагестану и Чечне, которые обратились в ведомство с просьбой о нем, напомнили, что в законах РФ нет оснований для таких мер без соответствующего решения суда. Фемида уже рассматривала жалобу на трейлер «Матильды» - и не нашла повода его запретить.

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин напомнил, что все идеологические претензии надо было предъявлять раньше - на стадии утверждения сценария. «Его все читали, когда деньги на съемки выдавали. Кино снято по сценарию и на высоком уровне», - прокомментировал он выдачу «Матильде» прокатного удостоверения.

Все это не мешает организации «Христианское государство - Святая Русь» угрожать кинотеатрам поджогами со стороны тех, кто «любит Бога и свой народ». Письма с угрозами были составлены таким образом, чтобы МВД не нашло в них повода для возбуждения уголовного дела, - это проверено на практике: например, гендиректор «Киномакса» подавал заявление, но тщетно. «У нас тоже есть серьезные юристы, нам тоже не нужны уголовные дела идиотские. Мы соблюдаем закон», - заверили православные активисты.

Впрочем, некоторые кинотеатры на их стороне. «Мы закрываем доступ в наши кинотеатры для кощунственного фильма «Матильда», который оскорбляет чувства не только верующих», - заявил недавно гендиректор сети «Центрфильм» Алексей Бородин.

Что характерно: никто из противников «Матильды» во главе с депутатом Госдумы и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской ее не видел. Основной их аргумент - что показ любовной интрижки российского императора Николая II с балериной Кшесинской оскорбляет чувства верующих (император вместе с семьей причислен к лику святых страстотерпцев).

«Хочу напомнить, что Николай II был канонизирован за мученическую смерть, а отнюдь не за безгрешную жизнь», - возражает директор Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

Увы, голоса защитников - не «Матильды» от Натальи, а искусства от цензуры - тонут в гаме криков «униженных и оскорбленных». Их боль отлично выразил режиссер Кирилл Серебренников в интервью немецкой Suddeutsche Zeitung: «Последний царь изображен как любовник балерины».

Но вопрос уже не в том, опорочена ли история государства Российского и конкретно светлая память Николая II (насчет нее, кстати, не мешало бы провести опрос среди россиян - кто такой, когда жил, что свершил). Вопрос даже не в том, покажут ли «Матильду» в кино. На первый план вышло оскорбление чувств. Чьих и каких - вот это и есть вопрос.

Что это за православие, защитники которого нанимают юристов для составления писем с угрозами между строк? Почему эти люди не стесняются на всю страну вопить «не читал, но осуждаю»? С какой стати запретить показ фильма, якобы оскорбляющего чувства неких православных активистов, первыми спешат власти мусульманских республик? И откуда взялся этот новый формат несанкционированных акций протеста - «стояние против...»?

Первая такая акция прошла 1 августа у храма Воскресения Христова в Кадашах (Москва) по инициативе Поклонской. По оценке журналистов, собралось около 500 человек. Сама инициатор «молитвенного стояния» на него не пришла.

До сих пор в церковных кругах было известно только стояние Зои после осквернения образа Николая Чудотворца. В исторических хрониках есть упоминание о «стоянии на реке Калке», когда русская и монгольская армии располагались друг напротив друга, но в итоге сражаться не стали.

Очевидно, что так называемое «молитвенное стояние» - это использование религии сугубо в гражданских целях, для влияния на решение властей или частных лиц. Такое насилие над совестью другого человека недопустимо для православного христианина.

Не вдаваясь в обсуждение оправданности канонизации императора, отмечу, что даже Христос не проявлял насилия над лютыми язычниками, давая им возможность самостоятельно убедиться в своих заблуждениях. Сектантское же давление на психику людей явно неприемлемо.

Не действует тут и ложная аналогия с кощунственной выходкой женской поп-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. В том случае было совершено осквернение святого места - причем не просто церкви, а амвона и солеи, куда миряне имеют право подниматься только в исключительных случаях.

В том, что касается судьбы балерины Кшесинской и последнего царя, кощунства не наблюдается. Если считать кощунным обсуждение жизни святого, то придется цензурировать львиную долю агиографии. Зачем нам знать подробности о плавании святой Марии Египетской, которая в бытность свою развратницей предавалась блуду даже на корабле с матросами? Зачем православная церковь сделала достоянием гласности весьма непростые обстоятельства, при которых познакомились и обвенчались святые покровители семьи Петр и Феврония? Неужели Церковь чисто случайно сохранила подробности жизни до канонизации святого мученика Адриана, который, напомню, в бытность свою язычником занимался черной магией, наводил порчу, делал привороты и вызывал духов? Вспомним, наконец, канонический образ доброго разбойника на кресте.

Неужели все эти обстоятельства жизни наших святых и небесных покровителей надо было сокрыть?! Разве не тем они дороги верующим людям, что жили в миру, сомневались, падали, ошибались, но все-таки прославились во имя Христа? С какой тогда стати Поклонская решила цензурировать недавнюю историю?

Накал страстей, спровоцированный явно нездоровой общественной позицией государственного советника юстиции III класса, вызвал нервные срывы у некоторых нервных граждан. Накануне «молитвенного стояния» психически неуравновешенным вандалом была повреждена только что открытая скульптурная композиция «Николай II и цесаревич Алексей» у Южных ворот Александро-Невского собора в Новосибирске.

«Никто не сделал большей рекламы для «Матильды», чем ее противники», - констатировал актер и периодически священник Иван Охлобыстин. Этих противников во главе Поклонской он призывает не ругать: ну вот такие они, такие у них взгляды, «это тоже нужно уважать».

Уважать за письма с завуалированными угрозами? За вандализм? За претензии к фильму, который не смотрели? За требование уважать некие «оскорбленные чувства» неких «верующих» неизвестно во что? За проведение несанкционированной и несогласованной акции, запрещенной законом, под видом коллективной молитвы? За активную позицию Поклонской, которая даже не почтила своим присутствием этот ею же устроенный «молитвенный» фарс? За попытки навязать остальным россиянам свое мнение о том, что можно показывать в кино?

В этой истории не нашлось места уважению. И в этом смысле «Матильда» - примета времени. Причем дурная.

Автор: Александр Артамонов