Кремль переедет в Магадан?

Перенести столицу из Москвы за Урал предложил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. С его точки зрения, сложно мириться с тем положением, когда в стране площадью в одну восьмую всей земной суши власть и население сосредоточены в Московском регионе. А за МКАДом тянется полупустынный континент.

Политолог Крупнов подсчитал, что в Москве и прилегающей области обитают едва ли не 20% от всего населения России, а из Сибири и с Дальнего Востока наблюдается постоянный отток населения, уезжающего в европейскую часть России.

Инициативный проект Юрий Крупнова был передан на рассмотрение в министерство экономического развития. Его предложение уже вызвало острую реакцию бывшего городского главы Тюмени и нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина. Иронически охарактеризовав в соцсетях предложение ученого как «гениальное», он чиновно указал на бешеные затраты, которые повлечет за собой реализация проекта. Причем в результате, считает Собянин, столица будет отдалена от большей части населения государства.

А вот неутомимый глава ЛДПР Владимир Жириновский немедленно предложил в качестве новой столицы... Магадан. Напомним, что в 2014 году за перенос столицы в Сибирь или хотя бы в Екатеринбург высказывался и нынешний министр обороны России Сергей Шойгу, а помимо него - и Олег Дерипаска.

Инициатива Крупнова вызвала оживленную дискуссию в обществе, хотя вряд ли кто-то воспринимает это программное заявление всерьез. Тем не менее, радиостанция Вести FM вспомнила, что перенос столицы в последний раз в марте 1918 года осуществил Владимир Ленин, сменив «прописку» правительства с Петрограда на Москву. До него, дескать, этим занимался только Петр I, утвердив в 1713 году Санкт-Петербург главным городом молодой державы.

Стоит добавить к этому списку еще несколько небезынтересных инициатив.

В период Гражданской войны начала ХХ века Временное правительство перенесло столицу из Москвы в... Вологду, реализовав давнишнюю мысль Ивана Грозного.

Малоизвестный эпизод истории государства Российского касается и системного проекта последнего самодержца российского Николая II. Сегодня мало кто помнит, что в 1916 году он питал надежду перенести - по окончании Первой мировой войны - стольный град Империи в Киев (притом что Константинополь должен был стать частью русских владений, а резиденция императора переехала бы в крымскую Ливадию). Что ж, замыслы у императора были вполне... имперскими. Этим, кстати, объясняется его запрет Балканскому союзу отбить у турок Стамбул (договор от 17 мая 1913 года о линии Мидия-Энос). Наверное, уже тогда он решил оставить Царьград для себя.

Возвращаясь к логике наших дней, имеет смысл задуматься не о скандальных пересудах, а о явном географическом «перекосе», сложившемся в РФ. Определение статуса Москвы как Первопрестольной имело смысл, когда престолов было несколько - по количеству удельных князей, а государство называлось Московией! До конца царской власти и Царство Сибирское, и Татарское и т.д. отдельно именовались в списке владений императора.

Конечно, для федерации, тянущейся аж до Тихого океана, пребывание головного города где-то на западе территории как минимум нелогично. Кроме того, желание всей страны обязательно заселить собой Москву вызывает раздражение даже у коренных москвичей. Вряд ли на планете много городов с населением под 20 миллионов человек. Кстати, Москва - самый северный мегаполис такого размера. Это означает бесконечное количество проблем по обеспечению всем необходимым почти двух десятков миллионов жителей в тяжелых климатических условиях.

Еще в конце XIX века основатель геостратегии Джон Маккиндер считал, что естественный центр России - на Урале, объединяющем Европу и Азию. В этой связи было бы логично обдумать перенос головного города не на Магадан, конечно, а в Екатеринбург, где находится ряд предприятий оборонки. Именно этот регион приближен к Казахстану и географически удобнее для функционирования того же ШОС.

К сожалению, смелую идею Крупнова чиновники, скорее всего, закроют в долгий ящик, так как вся их жизнь строится в привычной и уютной атмосфере тепличной Московии. Правда, президент РФ Владимир Путин перенес Верховный суд в Петербург - но это статья особая, да и город на Неве властная элита по-прежнему считает второй столицей. Восточное же направление от Москвы и было, и остается весьма непопулярным у властей предержащих.

Автор: Александр Артамонов