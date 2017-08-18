Арктический универсал: обновленный Ми-8 открывает перспективы для гражданской авиации

Холдинг «Вертолеты России» готовится покорить рынок новой модификацией «арктического» вертолета Ми-8, который благодаря своим характеристикам может быть востребован не только у военных, но и на гражданке. Причем гражданская версия обладает высоким экспортным потенциалом, пишет портал «Эксперт Online» со ссылкой на производителей.

Напомним, входящий в холдинг «Вертолеты России» Улан-Удэнский авиационный завод передал в состав ВКС РФ уже несколько вертолетов Ми-8 новой модификации, предназначенных для работы в сложных арктических условиях (Ми-8АМТШ-ВА). В ноябре 2016-го завод изготовил также первый вариант Ми-8АМТШ-ВА для морской авиации ВМФ.

Сейчас производители работают над гражданской версией вертолета, которая воплотит в себе все технические преимущества военного и, по оценке экспертов, может быть чрезвычайно востребована у компаний, работающих в зоне Арктики. Потенциальными заказчиками являются нефтегазовые, геологоразведочные или транспортные организации.

Что касается технических особенностей, вертолет оснащен мощными двигателями ВК-2500, которые обеспечивают высокий уровень безопасности полетов над водой. Полет и даже набор высоты возможен даже при отказе одного из двигателей. Подтвержденная испытаниями дальность полета Ми-8АМТШ-ВА при установке дополнительных топливных баков составляет более 1400 километров.

Самое главное - на вертолете установлена не имеющая аналогов система оперативного запуска двигателей при температурах до минус 60°С. Надежность техники повышает также наличие устойчивых к низким температурам тефлоновых шлангов – масляной, топливной и гидро системах.

Для полетов в условиях безориентирной местности и полярной ночи на вертолете установлено новейшее навигационное и радиооборудование, в том числе цифровой автопилот и инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов. Грузовая кабина вертолета оснащена специальной теплоизоляцией и системой обогрева.

Для безопасности экипажа предусмотрены морские спасательные костюмы, удерживающие на плаву не менее 12 часов. Кроме индивидуальной защиты вертолет оснащен спасательными плотами и аппаратурой для поиска терпящих бедствие.

В состав бортового оборудования гражданской модели впервые был включен также пилотажный комплекс ПКВ-8 (цифровой автопилот), позволяющий в автоматическом режиме выполнять и полет по заданному маршруту, и зависание в воздухе, и заход на посадку. Расширенный температурный диапазон эксплуатации вертолета обеспечивает вспомогательная силовая установка ТА-14.

Кроме того, гражданская версия оснащена дублированной многофункциональной системой навигации и метеорадиолокатором. Для повышения безопасности полетов на вертолетах установлены прямоугольные выдавливаемые иллюминаторы и система аварийного приводнения, которая позволяет технике долго оставаться на плаву.

Как сообщили в пресс-службе «Вертолетов России», первые два гражданских образца Ми-8АМТШ-ВА были изготовлены в конце 2016 года для компании «Роснефть». Сейчас их испытывают в арктических широтах, и довольно успешно, а значит, серийное производство не за горами.