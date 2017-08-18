Черкесское искусство побеждать

23-летний спортсмен из Кабардино-Балкарии - черкес Мухамед Берхамов - стал новым чемпионом мира в полусреднем весе по боям без правил. Кабардинец сражался против нынешнего обладателя пояса - 32-летнего Брэтта Купера из США - в спорт-холле «Колизей» в Грозном. Именно тут прошел очередной 67-й турнир бойцовской лиги ACB (Absolute Championship Berkut - ACB-67). Кстати, событие было приурочено к 66-й годовщине со дня рождения Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

У Берхамова за плечами девять крупных боев и девять побед. Он - выходец из грозненского спортклуба «Рамзан» и близкий знакомый главы Чечни Рамзана Кадырова.

Спортсмен из Нальчика не обманул ожидания двух с лишним тысяч болельщиков, специально приехавших из Кабарды, чтобы поддержать земляка. Бой был коротким и яростным. Несмотря на попытку американца навязать Берхамову ближний поединок и задавить его весом, тот умудрился справиться удушающим приемом с превосходящим его по силе и мышечной массе массивным Купером. На 30-й секунде второго раунда он вынудил чемпиона сдаться.

У Берхамова очень четкое целеполагание. За две недели до чемпионата он дал интервью корреспонденту «Известий» и уже тогда сказал, что шел к поединку «долго и упорно» - и что его устраивает только бескомпромиссная победа.

За боем следили и сам Рамзан Кадыров, и депутат Госдумы Адам Делимханов. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков также поздравил талантливого спортсмена с убедительной победой. Помимо пояса чемпиона мира молодой человек получил еще личный подарок от чеченского лидера - автомобиль Mercedes.

Из предыдущих триумфов Берхамова за последний год можно назвать и досрочную победу на международном турнире по смешанным единоборствам ММА ACB-55. 24 марта в Душанбе (Таджикистан) юноша справился со спортсменом по прозвищу «Волкодав» (Шарафом Давлатмуродовым) и сорвал приз в 10 тысяч долларов.

Давайте вспомним, с чего начинал новый чемпион мира. История это чем-то напоминает «Мексиканца» Джека Лондона. Как известно, этот великий английский писатель посвятил целый ряд своих произведений необыкновенно популярному в его время боксу. Он любил наблюдать за людьми, стоящими на грани своих сил и возможностей и все-таки побеждающими. В «Мексиканце» главным героем выступил мальчишка «из ниоткуда», сумевший, благодаря таланту и силе воли, побить именитого чемпиона и сорвать первый приз. На мой взгляд, эта воля к жизни и к победе проявилась и в личности молодого кабардинца Берхамова.

Северный Кавказ вряд ли удивишь громкими спортивными победами в области различных единоборств. Но даже на фоне своих земляков Берхамов выделяется стремительным и безжалостным стилем, навязыванием противнику своего собственного рисунка боя. И еще: просматривая многочисленные записи его боев, легко заметить, что он идет до конца и никогда не станет просить пощады подобно побитому им Куперу. Эти свойства талантливого спортсмена проявляются и в общей логике его жизни. На свой первый крупный турнир в Санкт-Петербурге он пришел из Нальчика едва ли не пешком: голосовал на дорогах, добирался на попутках, не имея лишних средств. И победил.

Вообще-то боевые и военные качества черкесов (самоназвание - адыги) хорошо известны. Именно по этой причине Кавказская война продолжалась около столетия. В отличие от всех остальных национальных элит, только черкесам императоры России даровали право полного признания дворянского звания в табели о рангах без поражения в чинах. Это было высшим признанием доблести со стороны вчерашнего противника. Любопытно также, что именно черкесы славились на Кавказе не только громкими победами оружия и умением умирать в бою, но и кодексом чести, считающимся образцом средневекового рыцарского духа.

Публикация от bilal (@ufc1437) Авг 11 2017 в 11:02 PDT

Теперь один из самых древних народов мира - черкесы или адыги (кабардинцы - одно из колен единого народа) - подарили России и миру еще одну яркую спортивную звезду, чемпиона мира Мухамеда Берхамова. Очень многим молодой спортсмен обязан и Чечне, глава которой принимает постоянное и пристальное участие в судьбе талантливого бойца. Теперь в планах Берхамова - удержание титула, добытого в жарком бою. Можно смело сказать, что в спортивной судьбе он уже достиг верхней ступени Олимпа.

Автор: Александр Артамонов