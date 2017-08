Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за совершенный в центре Барселоны теракт, в результате которого погибли 13 человек и более 100 получили ранения различной степени тяжести. По некоторым данным, среди пострадавших - одна россиянка.

Почти в полночь пришло сообщение из Каира: издание «Амак», сотрудничающее с террористами, проинформировало о том, что именно ИГ берет на себя ответственность за содеянное. Премьер Испании назвал случившееся «джихадистской атакой».

По данным испанского ресурса ABC Catalonia, минувшей ночью на юго-западе от Барселоны - в каталонском городе Камбрильсе - была проведена «антитеррористическая операция», в ходе которой ликвидированы четверо террористов в «поясах смертников», готовивших новое преступление. До того, как их застрелили полицейские, боевики пытались давить туристов на Audi A3, а потом выскочили наружу, готовые наброситься на прохожих с ножами.

Правоохранительные органы Испании придерживаются версии, что все совершенные преступления - наезды на людей в Барселоне и Камбрильсе, а также два взрыва 17 и 18 августа в курортном Альканаре (погиб один человек, около 10 ранены) - дело рук банды из восьми террористов, располагавших оружием и компонентами для изготовления взрывчатки.

В знак траура и солидарности с жертвами трагедии буквально через час после драмы в Барселоне в Париже была отключена иллюминация Эйфелевой башни. Это была первая реакция на произошедшее на международном уровне.

Отключение подсветки Эйфелевой башни в знак соболезнований Барселоне:

The Eiffel Tower in Paris goes dark in honor of the victims of the #Barcelona attack https://t.co/q7uHTy7NbJ pic.twitter.com/4RhFw0DXIo