Минобороны: сделаем русский флот снова великим

Существуют державы морские и сухопутные. Это классика геополитической мысли. Россия – держава сухопутная. Англосаксонские державы – морские. И для того, чтобы бороться с морскими державами, России нужен сильный военно-морской флот.

Да, во времена Советского Союза, у нас был один из самых крупных военно-морских флотов мира. В дальнейшем, после распада страны, ситуация значительно ухудшилась. Большое число кораблей и подлодок прекратило службу и отправилось на разделку. Оставшиеся, в свою очередь, не могли продолжать полноценную службу, что серьезно ударило по обороноспособности страны.

Именно поэтому страна пытается наверстать упущенное и снова стать «владычицей морской». Для этого было совершенно ряд специальный мер, таких как:

— Изготовление большой дизельной подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре

— Запуск основных и вспомогательных двигателей на корвете «Совершенный» проекта 20380

— Спуск на воду сторожевика «Проворный» проекта 22460 «Морской охотник»

— Создание шести новейших фрегатов проекта 22350

— Строительство двух новейших патрульных кораблей ледового класса

— Начало работы к подготовке закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт». Крым.

— Модернизация атомных подводных ракетных крейсеров

— и т.д.

Безусловно, одним из критериев мощной флотилии – это опыт команды. Именно поэтому, Министерством обороны было принято решение, что военнослужащие по призыву больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота.

Начиная с 2017 года, все должности на кораблях и подводных лодках стали комплектоваться исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. И как по мне, это прекрасное решение. Судите сами, неужели солдата, проходящего срочную службу, можно за один год научить всем азам морского дела? Особенно с учетом появления новейшей техники? Уверяю вас – нет.

А уж с тем, что у нас в стране создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подводных лодок. Я говорю о надбавках к денежному довольствию, возможности получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры, то проблем с высококвалифицированными специалистами у нас не будет

Сегодня мы видим, что возрождение российской армии начинается в большей степени именно с флота. Главная сегодняшняя задача России – восстановить своё морское могущество. Потому что до тех пор, пока наш флот не сможет быть рядом с местом дислокации наших геополитических «друзей», находящимся на «дальнем берегу», с ядерным оружием, они не будут внимательно прислушиваться к нашему мнению. А вот когда наши подлодки плавают вдоль их берегов или туда приходит наша мощная эскадра, отношение к России сразу меняется.

Нет, это вовсе не демонстрация силы, и не «потряхивание кулаком». Просто исторически сложилось, что Европа и Америка признают лишь одно – силу. Согласитесь, что у многих наших «партнеров» могло появиться мнение, что Россия – это слабая страна. Данными мерами, мы одновременно исправляем две проблемы:

1 – Повышение обороноспособности страны

2 – Закрепление России, на международной арене