Свобода, равенство, доносы

Новый декрет, выпущенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, полностью отменяет свободу слова. Теперь в стране, породившей гражданские права, неблаговидные высказывания будут караться денежным штрафом и принудительными работами по прогрессивной шкале - в зависимости от тяжести проступка и достоверности доноса.

Такое сообщение в стиле оруэлловского «1984» или замятинского «Мы» было бы, наверное, смешным, не будь оно грустной правдой. Вообще-то введением запретов на высказывание собственного мнения Париж занялся уже давно. Но новый хозяин Елисейского дворца, недавно отпраздновавший свои 100 дней у руля, решился взяться за дело всерьез. Итак, цитируем статьи нового указа.

Ст. R 625-7 УК Франции карает штрафом «пятого уровня» за «провокационные действия, произведенные в частном кругу, подстрекающие к дискриминации, ненависти, национальному, расовому или религиозному насилию».

Ч.1 ст. R 624-3 дает право на взыскание 750 евро штрафа за «клевету, высказанную непублично, содержащую оскорбления по расовому признаку».

Наконец, ст. R 624-4 УК, а также ч.1 ст. 29 закона от 29 июля 1881 года приговаривает к 750 евро штрафа за «непубличные оскорбления по расовому признаку».

Все эти правовые ссылки означают буквально следующее: если вы рассказали на вечеринке сотрудников смешной анекдот про евреев, украинцев, русских или кавказцев, ваши сослуживцы (необходимо два письменных показания с фамилиями заявителей, которые необязательно сообщаются нарушителю) могут пойти в полицию и донести на вас «за оскорбление чести и достоинства». Вам будет выписан штраф, придет повестка с автоматическим решением суда против вас. Естественно, соответствующая пометка будет сделана и в вашей учетной карточке МВД.

Тут необходимо уточнить, что каждый гражданин Франции имеет такого рода учетный листок, на котором в течение всей его жизни делаются отметки о любом правонарушении - от штрафа ГАИ до убийства. Разумеется, ваш работодатель автоматически получит соответствующее уведомление от властей о вашей недостаточной благонадежности. Если вам вдруг вздумается не к месту процитировать Библию или высказаться против ЛГБТ, вы рискуете потерять вашего ребенка и быть подвергнутым вышеописанным репрессиям.

Иными словами, если кто-то донесет, что вы не любите гей-парады или цитируете Ветхий Завет про участь Содома и Гоморры, суд немедленно признает, что вы оказываете тлетворное влияние на собственных детей, и они будут у вас отобраны. К сожалению, таких случаев хватает. Попадали в такую ситуацию и люди с чисто русскими детьми, то есть рожденными не от француза, и проживающие во Франции русские мамы даже без гражданства, а просто с видом на жительство и разрешением на работу в стране.

Но нынешний эдикт президента Эммануэля Макрона еще сильнее ужесточил правовые нормы прямо-таки сталинских репрессий и доносительства. Тут необходимо процитировать текст со всеми номерами и подробностями. Итак, декрет № 2017-1230 от 3 августа:

«Цель декрета: ужесточение репрессий, направленных на подавление провокационных действий, клеветы и оскорблений, совершенных непублично и содержащих элементы расизма и дискриминации.

Вступление в силу: на следующий день после официальной публикации.

Правовое поле: настоящий правовой акт уточняет действия властей, направленные на борьбу с проявлениями расизма, дискриминации по половому признаку и гомофобии в том случае, если подобные правонарушения совершены не в публичных местах. Непубличными признается территория школ и рабочие места служащих.

Декрет действует по расширению относительно находящегося в законной силе текста закона от 29 июля 1881 года о свободе прессы, а также закона №2017-86 от 27 января 2017 года, направленных на защиту равенства и гражданских прав против провокаций, совершенных на расовой или другой дискриминационной почве в публичных местах.

Согласно новому Декрету, теперь и непубличные высказывания должны признаваться правонарушениями пятой степени и караться наложением административного взыскания в размере от 1,5 до 3 тыс. евро в случае рецидива.

За оскорбления, совершенные на почве гомофобии, других неправомерных высказываний по поводу принадлежности пострадавшего к тому или иному полу, а также по расовому признаку, который запрещено применять к человеческим существам, в духе закона от 27 июля 2017 года предусматриваются принудительные работы и обязательное гражданское перевоспитание».

В переводе на простой язык это означает узаконенное доносительство и запрет на любые анекдоты, высказывания, слова, которыми вы, допустим, назовете человека желтым, черным, лицом кавказской национальности или просто «бабой». Читайте внимательно текст этого исторического акта. Стоит обратить внимание и на то, что господин Макрон ввел в действие сей документ прямым президентским декретом, то есть в обход обсуждения и утверждения верхней и нижней палатами парламента.

Что ж, комментарии излишни, остается воскликнуть в стиле Хаксли: «О дивный новый мир!»

Автор: Александр Артамонов