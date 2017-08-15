Россия платит за собственные алмазы

В течение последнего времени в России резко вырос импорт драгоценных камней, причем в первую очередь, алмазов. Этот факт удивляет любого, кто хотя бы поверхностно знаком со спецификой отрасли. Не стоит забывать, что именно у нас находятся одни из самых значительных залежей этих драгоценных минералов в мире.

Рынок алмазов и бриллиантов остается самым закрытым в мире, пожалуй, даже в большей степени, чем рынок оружия. Во многом он руководствуется негласными уложениями и традициями, многие из которых выросли из прецедентного права и истории долгих коммерческих отношений.

В течение ряда лет Россия занимает лидирующее положение по экспорту и продажам алмазов. Ее доля превышает 25% от общего мирового объема. Согласно классификации отчета Кимберлийского процесса (международного сообщества, созданного с целью противодействия поступлению на мировой рынок «конфликтных» алмазов) за последние три года, Россия возглавляет планетарный рейтинг по добыче драгкамней, производя в натуральных величинах (млн карат) 38.303 единиц. Далее идут Ботсвана (24.668), за ней - Канада (12.011), потом Ангола (8.791). Замыкает список ЮАР (7.430).

Следует уточнить, что алмазы находят в двух видах месторождений - россыпного типа и в форме кимберлитовой трубки. Одна из таких трубок с глубиной богатой породы до 500 и более метров находится в районе Архангельска, а еще одна - в Нижегородской области (!). Сразу оговоримся: в последней по понятным причинам изыскания фактически не проводились. Из разработанных месторождений на первое место в нашей стране вышел Якутский регион.

Пожалуй, широкой публике достаточно хорошо известно название «Трубка мира». Это кимберлитовое месторождение алмазов в районе города Мирный (Республика Саха-Якутия), эксплуатация которого открытым методом была недавно завершена. Рядом находятся другие и поныне действующие рудники. Для добычи алмазов тут задействованы воистину космические технологии вплоть до глубокого замораживания ствола шахты во избежание просачивания грунтовых вод. Разработка ведется на глубине, превышающей километр.

Якутские и ангольские (до недавнего времени) алмазы составляют около трети продукции, которая передается на реализацию при помощи единого планетарного регулятора рынка компании «Де Бирс». Именно через ее руки проходит основной оборот этого бизнеса в мире. Российские алмазы представлены холдингом «АЛРОСА», формирующей более 50% дохода самой территориально протяженной области Российской Федерации - Республики Саха-Якутии.

Возможно, алмазы «Алроса» не самой чистой воды и не всегда большого размера. Тем не менее, эти камни имеют стабильный сбыт и вносят существенный вклад в формирование доходной части бюджета Российской Федерации. Государственный визави естественного монополиста «Алроса» - Гохран России. Именно здесь накапливаются ценности, уходящие в дальнейшем на реализацию за рубеж.

И вот неожиданно получается, что первая в мире страна-производитель алмазов занимается их... ввозом в обработанном виде из-за рубежа. Не правда ли, здесь есть чему удивиться? Между тем, ничего сверхъестественного мы не наблюдаем. Речь идет об искусственной регуляции рынка извне, которая началась, увы, не сегодня.

Так, еще в эпоху приснопамятного Андрея Козленка, одного из учредителей Golden ADA, Inc., из России и, в частности, из закромов Гохрана было вывезено камней, по крайней мере, на сотни миллионов долларов. Не стоит вдаваться в подробности той грязной аферы, за которую господин Козленок уже отбыл четыре года за решеткой. Достаточно сказать, что его инициатива породила целую отрасль по огранке алмазов в ряде стран, не имеющих собственной добычи. Параллельно в России были - при откровенном попустительстве государства - минимизированы производственные объемы обрабатывающих алмазы заводов «Кристалл» в Москве и Смоленске. Конечно, в каком-то виде они продолжают свое существование, но о прежних высотах уже давно пришлось забыть.

Дело в том, что негласно огранка признана невыгодной для России отраслью. В результате на национальной территории перерабатывается лишь 4% камней. Все остальное вывозится за рубеж без всякой добавленной стоимости, в форме сырья. Далее происходит обработка камней и реимпорт, что во всех цивилизованных странах принято считать гранью законного и теневого бизнесов. Ситуация тем более пикантна, что в 2008 году «Алроса» отказалась от льгот по уплате НДС, что немедленно привело к росту цен на сырье на внутреннем рынке камней. Напомним, что параллельно на международном рынке, при продаже камней НДС, естественно, не взимается. Наконец, с 1 сентября 2016 года в рамках российских обязательств по ВТО полностью сняты пошлины на импорт драгоценных камней на нашу территорию. Что и привело к немедленному росту - как минимум вдвое с января по май текущего года.

Неприятно констатировать, что Россия по-прежнему остается «родиной розовых слонов», откуда весь мир черпает сырье, ввозя обратно готовые товары. Обиднее всего, что она обладает всем необходимым потенциалом для промышленной переработки в ряде областей, но, наверное, тут все решают интересы совсем другого профиля и уровня.

Автор: Александр Артамонов