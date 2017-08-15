Белый фургон смерти: теракт в Барселоне унес более десяти жизней

Испанские СМИ со ссылкой на собственные источники в экстренных службах Барселоны сообщают о 13 погибших в результате террористического акта в центре города, на популярной среди туристов пешеходной улице Рамбла. Туда, сметая на своем пути прохожих и посетителей уличных ресторанчиков, ворвался белый фургон, за рулем которого сидел неизвестный пока боевик.

Официальное подтверждение от каталонской полиции поступило об одном погибшем и 32 пострадавших, из них десять находятся в тяжелом состоянии. Ранее СМИ сообщали о двух погибших и примерно 20-25 раненых.

В соцсетях распространяется страшная видеозапись, сделанная очевидцем на месте трагедии спустя считаные минуты после атаки: на мостовой разбросаны товары со сбитых прилавков и личные вещи, лежат жертвы и раненые, вокруг суетятся прохожие, полиция выставляет оцепление, на серых камнях улицы кровь.

Районы, прилегающие к месту происшествия, оцеплены сотрудниками правоохранительных органов, ближайшие станции метрополитена закрыты для выхода и входа, введен аналог российского плана «Перехват», при котором блокируются все транспортные узлы.

Водителю фургона удалось скрыться: он, воспользовавшись возникшей после теракта суматохой и паникой, попросту вышел из кабины и удалился. Впоследствии полицейские настигли его в турецком ресторане Luna de Istanbul, где он забаррикадировался и, по некоторым данным, захватил в заложники кого-то из персонала или посетителей, угрожая им оружием. «Террорист по меньшей мере один», - пишут испанские СМИ, поясняя, что у нападавшего теоретически могут быть сообщники.

Полиция Барселоны уже квалифицировала произошедшее как теракт. Гостям и жителям города рекомендуется по возможности не выходить в ближайшее время из домов. Газета El Periodico ранее писала о стрельбе на городском продовольственном рынке La Boqueria, и пока неизвестно, связано ли это с наездом фургона на прохожих.

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