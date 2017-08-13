НАТО пора в Москву

Далай-лама XIV выступил за переезд штаб-квартиры НАТО в Москву. Он также считает, что Дональд Трамп разочаровал своей политикой очень многих своих сторонников.

Свое сенсационное заявление по поводу местонахождения штаб-квартиры Североатлантического альянса лидер тибетских буддистов сформулировал эксклюзивном интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Духовный лидер, воплощение бодхисатвы, участвует в конференции, проходящей в эти дни в Дели. Общее название, объединяющее ряд тематических семинаров - «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых». Событие было организовано Центром тибетской культуры и информации совместно с фондом «Сохраним Тибет» и Московским центром исследования сознания.

Анализируя слова Далай-ламы, не стоит забывать, что в мировой табели о рангах и он, и его предшественники рассматриваются не только как религиозные, но и как политические деятели. В 1959 году очередной бодхисатва был вынужден покинуть свой дворец в Лхасе и отправиться в изгнание в северо-индийский городок Дхарамсала , так как на его родине заговорили китайские скорострельные пушки. Всего за несколько дней Пекину удалось полностью подавить сопротивление и занять остававшуюся тогда еще суверенной небольшую часть Тибета. С тех пор истинный правитель Лхасы, как считают буддисты многих стран мира, встречает свои очередные реинкарнации за рубежом исконных границ.

Нынешний Далай-лама известен своим мягким юмором. Он пользуется большим авторитетом у президентов ряда стран. И даже Китай стал задумываться о возможности примирения с воплощением одной из старейших религиозных традиций мира. Сейчас, когда в связи с северокорейским ракетным кризисом угроза вновь нависла над азиатским регионом, было бы важно прислушаться к руководителю одной из основных школ буддизма.

По сути, речь идет о принципиальной позиции, высказанной в мягкой завуалированной форме, присущей Далай-ламе XIV. Дело в том, что НАТО было создано после Второй мировой, чтобы фактически противостоять советской угрозе. Мало кто знает, что еще в 1949 году СССР подавал заявку на вступление в эту организацию (!). По вполне понятным и естественным причинам тогдашняя записка главы МИД А.Вышинского, адресованная Лондону, осталась без ответа. Тем не менее то, что еще недавно воспринималось в лучшем случае как исторический анекдот, сегодня может расцениваться как политическая позиция. У НАТО больше нет угроз на континенте, так как Россия не придерживается тоталитарной идеологии. Не стоит принимать во внимание и локальные конфликты от Абхазии до Южной Осетии, которые, откровенного говоря, вписываются в логику существования любого сверхкрупного государства, будь то Россия, Китай или США. В конечном счете к тем же Штатам у очень многих стран есть весьма длинный счет.

В этой связи, НАТО давно пора пересмотреть свои основные задачи и прекратить риторику эпохи, ушедшей в прошлое более 25 лет назад. Таково возможное прочтение слов Далай-ламы. Интересно, что политика России в области борьбы с терроризмом может послужить тем самым мостом для взаимопонимания. Очевидно, что за Трампом стоит Пентагон, политическое лоббирование которого и помогло прийти нынешнему президенту США к власти. Вполне понятно, что основной интерес и военных, и оружейных холдингов состоит в сбыте собственной продукции и услуг. Но если, вместо устаревшей идеологии обороны против несуществующего СССР НАТО изберет своим девизом борьбу с терроризмом под эгидой Совбеза ООН, у Альянса могут появиться новые цели и задачи.

Такой подход способен усилить ряды миротворцев ООН, убрать ненужный более военный союз с карты мира и даже примирить западноевропейцев и россиян со Штатами. Не следует забывать, что Европейское Сообщество тоже достаточно болезненно относится к нынешней логике существования Североатлантического Альянса. Молчаливый саботаж западноевропейских лидеров заключается, в том числе, в упорном нежелании платить по счетам за американские инициативы военного блока. Недавно на Варшавском саммите 2016 года Трамп буквально потребовал от Брюсселя полновесно участвовать в финансировании его начинаний в НАТО. Европейцы пока предпочитают отмалчиваться. Ведь вполне очевидно, что содержание ряда баз на востоке континента не имеет для самой Европы никакого практического смысла и не более, чем бряцание оружием. Вряд ли 400 американских танков, стоящих в Прибалтике, способны взять Москву или противостоять ей (!). А тогда зачем они, собственно, там нужны при наличии сил самообороны прибалтийских государств? Так рассуждают многие западноевропейские военные. Та же логика относится и к ряду других «замечательных» проектов Трампа - от украинской базы в Очакове до размещения американских ракет под эгидой НАТО в Польше.

Такая поведенческая логика тревожит не только Москву, но и Европу, мешая Брюсселю самостоятельно разобраться в приоритетах и выстроить новую военную и дипломатическую линию. Так что при всей внешней парадоксальности слова Далай-ламы XIV весьма далеки от наивного идеализма и допускают по-настоящему глубокое прочтение в современном геополитическом контексте.

Автор: Александр Артамонов