Ежегодная Мюнхенская конференция — один из наиболее представительных международных форумов, где политики, военные и эксперты из разных стран обсуждают проблемы международной безопасности. Выступление Владимира Путина на этой конференции в 2007 году стало своего рода сенсацией — впервые в новейшей истории российский лидер настолько прямо и жестко обозначил свою позицию по ключевым вопросам международной повестки дня.

По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи Путина не потеряли актуальности и многие негативные тренды, о которых предупреждал российский лидер, лишь усиливаются.

►Примат силы над правом

Из речи Владимира Путина в 2007 году: "Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах — военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов. ...Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права".

Эти слова были произнесены до начала "арабской весны", в ходе которой практически ни один внутриполитический конфликт не обошелся без внешнего, в том числе военного, вмешательства. Наиболее яркими примерами стали гражданские войны в Ливии и Сирии, в которых иностранное военное вмешательство стало открытым и масштабным.

"В известной степени применение силы всегда было обычной практикой в решении мировых проблем. Но сразу после окончания холодной войны у многих возникло ощущение, что вот сейчас те же проблемы можно решить мирными средствами: дипломатией, переговорами, конкуренцией, торговлей, — рассказывает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. — Но к 2007 году тенденция окончательно изменилась. Вспомним Югославию и Ирак. В "мюнхенской речи" Путин предупреждал, что если эта тенденция сохранится, то со временем это снова станет правилом, и применять силу станут не только США. Так и вышло".

Надежды на исправление ситуации можно связать с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа, который во время избирательной кампании говорил: "Мы прекратим попытки заниматься построением демократии за пределами США и свергать режимы, а также вовлекаться в ситуации, в которые мы не имеем никакого права вмешиваться".

Впрочем, очевидно, что попытка следовать этому принципу натолкнется на сопротивление внутри США.

"Трамп попадет под колоссальное давление военно-промышленного лобби, которое и является главным "ястребом" в Вашингтоне, — рассказывает директор Центра военно-политических проблем, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. — Как, кстати, ранее и Барак Обама, который поддался этому давлению и который, напомню, будучи сенатором выступал против войны в Ираке".

►Новая гонка вооружений

Из речи Владимира Путина в 2007 году: "Никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений".

С 2006 по 2016 год военный бюджет США вырос с $527 млрд до $607 млрд. Бюджет НАТО долго оставался стабильным, но в прошлом году также вырос, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times. Точных цифр не назвал, однако авторитетный журнал Jane’s Defence Weekly говорит о росте военных расходов стран — членов НАТО до $918 млрд по сравнению с $892 млрд в 2015 году.

При этом Столтенберг заявил, что ожидает роста этих расходов еще как минимум на $100 млрд.

"Гонка вооружений в том виде, в каком она существовала во времена холодной войны, особенно на излете противостояния СССР и США, с бессмысленным накоплением ядерных потенциалов, сейчас маловероятна, — отмечает Федор Лукьянов. — С другой стороны, угроза гонки вооружений в плане перманентного совершенствования средств военной силы, постоянного обновления и модернизации парка вооружений сегодня налицо".

В России расходы на оборону тоже выросли, и значительно (в 2010 году была принята госпрограмма вооружений, рассчитанная на десять лет, с бюджетом около 20 трлн руб.), но этот шаг был необходим, ведь к 2010 году доля современных вооружений в армии составляла всего 15%. Сейчас этот показатель вырос до 58,3%, к 2021 году должен составить не менее 70%, а в Ракетных войсках стратегического назначения — 100%.

Владимир Путин подчеркивает, что увеличение военных расходов нельзя воспринимать как втягивание России в гонку вооружений.

"Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману. ...У нас в 2011 году расходы на оборону были 2,7%, в этом году — 4,7%, но уже в следующем будет 3,3%, а к 2019‑му — 2,8%. И так мы будем эту планку сохранять, потому что мы уже сделали необходимые вещи для того, чтобы выйти на тренд модернизации", — заявил Путин на своей итоговой пресс-конференции 23 декабря 2016 года.

►Ядерные боезаряды на "черный день"

Из речи Владимира Путина в 2007 году: "Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана и с очевидным застоем в области разоружения. Мы договорились с США о сокращении наших ядерных потенциалов. Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать так же транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на "черный день" лишнюю пару сотен ядерных боезарядов".

Последний договор в этой сфере был подписан через три года после выступления Путина в Мюнхене: Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году поставили подписи под Договором СНВ-III. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

"Этот договор соблюдается и выполняется. Сложность в том, что дальше этот процесс не идет, нет прогресса", — отмечает Федор Лукьянов.

Между тем срок действия СНВ-III истекает в 2021 году. Дональд Трамп после своего избрания президентом США в интервью газетам Times и Bild заявил: "Они (предыдущая администрация Белого дом) ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено".

"То, что Трамп связал текущий и конъюнктурный вопрос о санкциях с вопросом стратегической стабильности, говорит о том, что пока никакой четкой программы действий по ядерным потенциалам у него нет. Санкции и ядерное разоружение — это слишком разные вещи", — говорит Федор Лукьянов.

►"Звездные войны" XXI века

Из речи Владимира Путина в 2007 году: "Звездные войны", как известно, уже не фантастика, а реальность. ...Милитаризация космоса может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия — не меньшие, чем начало ядерной эры. ...Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве".

В настоящий момент международное право никак не регулирует и не запрещает размещение в космосе оружия, не являющегося оружием массового уничтожения. В 2014 году по инициативе России и Китая Генассамблея ООН приняла резолюцию "О неразмещении первыми оружия в космосе". За проголосовали 124 государства, против — США, Израиль, Грузия и Украина. Но резолюции Генассамблеи ООН носят характер пожеланий и рекомендаций.

"Позиция Москвы проста и понятна: запретить любое оружие в космосе. Пока запрета нет, разработки такого оружия будут вестись и у нас, и в США", — говорит Алексей Подберезкин.

В России проводится ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в контексте возможных угроз, связанных с развертыванием работ по глобальному удару с использованием гиперзвуковых технологий со стороны США.

В США продолжают развивать секретный проект X-37B Orbital Test Vehicle. Он начинался под эгидой NASA в 1999 году, и первоначально аппарат многоразового использования X-37 предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.

С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты. По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в его планы.

"Угроза "звездных войн" сохраняется, но она несколько изменилась, — отмечает Федор Лукьянов. — Вопрос ведь не только в средствах ведения войны, но и в наращивании группировок военных спутников, которые могут вести разведывательную, шпионскую деятельность, работать с системами связи и коммуникации. Сейчас от этого фактора зависит даже больше, чем от непосредственного размещения оружия в космосе".

►Против кого ПРО?

Из речи Владимира Путина в 2007 году: "Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка 5–8 тысяч километров, нет ни у одной из так называемых проблемных стран. И в обозримом будущем и обозримой перспективе и не появится, и не предвидится даже".

Экс-президент США Барак Обама не раз заявлял, что к развертыванию американской системы ПРО в Европе Вашингтон подталкивают иранские разработки в области военного атома.

"Не будет иранского ядерного оружия — не будет и американской ПРО в Европе", — утверждал он. Иран официально отказался от обладания ядерным оружием, но процесс создания системы ПРО в Европе это не остановило.

Американская система ПРО Aegis с противоракетами SM-3 уже развернута в Румынии, строительство аналогичной базы ведется и в Польше.

"Интересно, что в пусковые установки Mk-41 для противоракет SM-3 при небольших доработках можно загружать крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", способные летать на расстояние 2200 километров и нести ядерные боеголовки, что является прямым нарушением Договора РСМД", — отмечает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

По мнению эксперта, Россия вынуждена принимать ответные меры на эти действия США, в том числе размещая в Калининградской области и в Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", способные нейтрализовать американские комплексы ПРО в Румынии и Польше.

Американцы разворачивают систему ПРО не только в Европе, но и в Азии. Так, недавнее размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее вызвало резкий протест в Пекине. В результате Россия и Китай в конце января этого года согласовали начало разработки контрмер в ответ на договоренности Сеула и Вашингтона.

►Волны расширения НАТО

Из речи Владимира Путина в 2007 году: "Думаю, очевидно — процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение?"

На момент выступления Путина НАТО расширялось дважды: в 1999 году в состав альянса вошли Польша, Чехия и Венгрия, а в 2004-м — еще семь стран.

После Мюнхена процесс не остановился: в 2009 году ряды НАТО пополнили Албания и Хорватия. Сегодня на завершающем этапе находятся переговоры о вступление в НАТО Черногории. План действий по членству одобрен также для Македонии и Боснии и Герцеговины. Отдельные программы взаимодействия НАТО существуют для Грузии, Украины, Молдавии.

При этом НАТО не только расширяет свой "ареал", но и ведет активные военные операции.

"Парадоксально, но НАТО — организация, которая создавалась для сдерживания СССР, — стало воевать и осуществлять разного рода военные вмешательства лишь после крушения своего идеологического противника, — замечает Федор Лукьянов. — Воевать НАТО стало тогда, когда прежние необходимости в этой организации вроде как отпали".

"НАТО приближает свои воинские формирования к российским рубежам, разместив на границах в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, а также в Болгарии и Румынии командные пункты управления войсками, а заодно и сами войска — по одному батальону численностью до 1200 человек с тяжелыми вооружениями: танками, самоходными артиллерийскими установками, боевыми машинами пехоты, складами боеприпасов", — отмечает Виктор Литовкин.

За последнее время интенсивность военных учений Североатлантического альянса выросла вдвое, причем большинство из них имеют антироссийскую направленность. Британцы, в частности, для обозначения противника на своих маневрах используют танки российского производства и военную форму РФ.

То, что за последние десять лет отношения России и НАТО нисколько не улучшились, следует и из слов министра обороны Сергея Шойгу. "Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом НАТО объявило Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ, — заявил он в конце прошлого года. — Под этим предлогом на $26 млрд увеличен военный бюджет стран Североатлантического альянса, который составил $918 млрд".